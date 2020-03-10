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Música

A-Ha fará cinco shows no Brasil; veja as datas

Turnê da banda  celebra os 35 anos de álbum de 'Take On Me'

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:04
Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha Crédito: Divulgação
O A-Ha, um dos principais nomes dos anos 1980, anunciou nesta terça-feira (10) cinco shows no Brasil. A banda norueguesa vai se apresentar em: Curitiba (8/9, no Teatro Positivo), São Paulo (11/9, no Espaço das Américas), Rio de Janeiro (13/9, na Jeunesse Arena), Belo Horizonte (16/9, na Expominas) e Salvador (19/9, Arena Fonte Nova).
Os ingressos estão disponíveis no site da Disk Ingressos (Curitiba) e Livepass (para as demais cidades).

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A turnê comemora o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, o "Hunting High and Low", que trouxe ao mundo hits como"TakeOn Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e a homônima "Hunting High And Low".
Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo tem uma discografia com nove álbuns de estúdio e cerca de 40 singles lançados.

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