A-Ha fará cinco shows no Brasil; veja as datas

Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha Crédito: Divulgação

O A-Ha, um dos principais nomes dos anos 1980, anunciou nesta terça-feira (10) cinco shows no Brasil. A banda norueguesa vai se apresentar em: Curitiba (8/9, no Teatro Positivo), São Paulo (11/9, no Espaço das Américas), Rio de Janeiro (13/9, na Jeunesse Arena), Belo Horizonte (16/9, na Expominas) e Salvador (19/9, Arena Fonte Nova).

Os ingressos estão disponíveis no site da Disk Ingressos (Curitiba) e Livepass (para as demais cidades).

A turnê comemora o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, o "Hunting High and Low", que trouxe ao mundo hits como"TakeOn Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e a homônima "Hunting High And Low".