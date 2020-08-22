'Tentando me parecer com Jesus', diz Priscilla Alcântara sobre postura opinativa

Acho que a dissociação entre evangelho e justiça social não é cabível, uma vez que entendemos que Jesus foi a pessoa que sempre se atentou para os membros mais vulneráveis de uma sociedade, ara os que não eram ouvidos, para aqueles que eram minoria. Então, sobre justiça social, é eu me posicionar sobre a defesa da dignidade do ser humano. Não é ideologia política. Sou eu tentando fazer o que Jesus fez, sou eu tentando me parecer com Jesus. Tudo o que eu sei sobre justiça, eu aprendi com Ele. Não foi com nenhuma ideologia, partidarismo, mas com a verdade pelo exemplo de Jesus. Eu o vi promover justiça.