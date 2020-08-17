Gretchen lança música romântica e clipe com noivo e filho

Na última sexta (14), o novo single de Gretchen, "Tan Timida", foi lançado. A canção é escrita por um de seus filhos, Gabriel Miranda, que é compositor e atualmente mora na França. A música já está disponível em todas as plataformas digitais.
A música chega seguida de videoclipe, dirigido por Yuri Bezerra e gravado na belíssima Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, e teve a participação de seu noivo, Esdras de Souza, que toca carreira de saxofonista no Brasil.
As cenas são repletas de romantismo, carinho e momentos de amor em uma paisagem paradisíaca e tem a participação de Gabriel Miranda, autor da música, cantando com muita atitude em espanhol.
O nosso novo single foi escrito no norte da França após a minha mudança, a melodia estava na cabeça durante toda a viagem que durou mais de 12 horas de carro. Após chegar e se instalar na casa nova eu comecei com a letra, foi algo que veio bem natural, verso por verso, até o refrão. Como já tinha a melodia na cabeça foi tipo um jogo de encaixar as peças", declara Gabriel.