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Gretchen lança música romântica e clipe com noivo e filho

Novo single de Gretchen, Tan Tímida já está disponível nas plataformas digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 09:36

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 09:36

A cantora Gretchen e o noivo, o saxofonista Esdras de Souza na gravação do clipe de
A cantora Gretchen e o noivo, o saxofonista Esdras de Souza na gravação do clipe de "Tan Timida", novo single da Rainha do Rebolado Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Na última sexta (14), o novo single de Gretchen, "Tan Timida", foi lançado. A canção é escrita por um de seus filhos, Gabriel Miranda, que é compositor e atualmente mora na França. A música já está disponível em todas as plataformas digitais. 
A música chega seguida de videoclipe, dirigido por Yuri Bezerra e gravado na belíssima Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, e teve a participação de seu noivo, Esdras de Souza, que toca carreira de saxofonista no Brasil. 

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As cenas são repletas de romantismo, carinho e momentos de amor em uma paisagem paradisíaca e tem a participação de Gabriel Miranda, autor da música, cantando com muita atitude em espanhol.
O nosso novo single foi escrito no norte da França após a minha mudança, a melodia estava na cabeça durante toda a viagem que durou mais de 12 horas de carro. Após chegar e se instalar na casa nova eu comecei com a letra, foi algo que veio bem natural, verso por verso, até o refrão. Como já tinha a melodia na cabeça foi tipo um jogo de encaixar as peças", declara Gabriel. 

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