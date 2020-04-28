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Cachoeiro de Itapemirim

Teatro Rubem Braga comemora 20 anos com homenagens virtuais

Artistas locais irão se apresentar em seus perfis, nas redes sociais, em comemoração ao aniversário do ponto cultural da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:39

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:39

O teatro está fechado, por conta da pandemia do novo coronavírus e por ter sido atingido por enchente
O Teatro Rubem Braga, que já abrigou diversas peças locais e recebeu estudantes, está fechado por conta da pandemia do novo coronavírus e por ter sido atingido por enchente Crédito: Divulgação/PMCI
O Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, completa 20 anos nesta terça-feira (28). Atualmente, o espaço encontra-se fechado por causa da pandemia do novo coronavírus e da enchente de janeiro, em que o rio Itapemirim atingiu mais de seis metros acima de seu nível normal e inundou a estrutura. No teatro, a água e a lama danificaram toda a parte da plateia e equipamentos de palco e som, incluindo o piano, submerso até a altura de suas teclas.
Apesar da triste notícia, a Prefeitura de Cachoeiro anunciou que está elaborando um projeto arquitetônico para a restauração do espaço, mas sem prazo para as intervenções começarem. O restauro prevê melhor acessibilidade do teatro, conforme preconizado pela legislação, e com as melhorias necessárias para o funcionamento.
Mesmo não estando em seus melhores dias, o Teatro Rubem Braga vai receber uma festa virtual para comemorar seus 20 anos. Entre as ações preparadas, estão um vídeo com mensagens e depoimentos de artistas, acervo fotográfico, lives, entre outras.
Algumas homenagens começaram a ser publicadas no Facebook. A página "Amigos do Teatro Rubem Braga" postou vídeos de artistas e companhias teatrais falando da importância do espaço no município e incentivou o público a compartilhar suas histórias com o centro cultural.
Segundo a administração municipal, as comemorações seguem com a "Live in Rubão", onde artistas locais vão se apresentar e contar histórias do ponto cultural da cidade. As transmissões ao vivo acontecem até o domingo (3), sempre às 19h30, nas redes sociais de cada participante.
Nesta terça-feira (28), se apresentou o ator e roteirista Tonny Campbell (@tonnycampbelloficial), com a live Histórias do Rubão: seria cômico, se não fosse trágico.

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Na quarta (29), se apresenta a atriz e produtora cultural Amanda Malta (@mandsmalta), com a participação de outras cantoras no Rubão entre Elas. Entre as convidadas está a cantora Amélia Barreto. Na quinta (30), é a vez de Luiz Carlos Cardoso (@lcarloscardoso), com o papo "Palco, plateia, coxia e porão".
No dia 01, se apresenta o cantor Margozzo (@margozzo) com o show Rubão Music. A programação fecha no domingo (3) com Marco Antônio Reis e Brenda Berim falando da "Importância das Políticas Públicas na Formação Cultural".
Não abrimos mão de comemorar esta data tão importante do espaço que mudou a história artística da nossa cidade. O teatro é o equipamento cultural mais importante de Cachoeiro e cumpriu, brilhantemente, 20 anos de trabalho, e ainda há de continuar cumprindo. Estamos trabalhando arduamente para devolvê-lo à sociedade, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
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Celebre conosco os 20 anos de uma construção feita para que a verdade brilhe aos olhos de cada cachoeirense. Feita para que cada um, sentado naquela poltrona verde, sonhe, questione, descubra, se veja identificado. Feita para pulsar o coração de uma cidade. Para abrir nossas janelas, nossas cabeças, nossas vidas. O real sendo sonho. O sonho no corpo, nos sentidos. Ainda que fechado, acreditamos no seu breve retorno, porque cada um de nós queremos nossa segunda casa de volta. 28 de abril de 2020. Teatro Municipal Rubem Braga, duas décadas de encontros possíveis. Participam desse vídeo: - Amanda Malta  Atriz e Produtora  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Luiz Carlos Cardoso  Ator, Produtor e Diretor  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Fabio Coelho  Músico  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Mara Lovatti  Atriz  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Tainan Gratival  Ator  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Tonny Campbell  Ator e diretor  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Silvia Cogo  Atriz e diretora  Castelo/ES - Wellington Lugon  Ator e diretor  Castelo/ES - André Ramiro  Ator  Rio de Janeiro/RJ - Jaqueline Macoeh  Atriz  Rio de Janeiro/RJ - Luan Silva  Ator e diretor  Jundiaí/SP - Jeremias Schaydegger  Bailarino e coreógrafo  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Márcia DOliveira  Professora de dança  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Mário Ferreira  Ator e diretor  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Augusto César Almeida  Ator  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Kamila Martins  Atriz e produtora  Curitiba/PR - Dani Rocha  Atriz  Curitiba/PR - Carlos Ola  Ator e diretor  Guaçuí/ES - Lucas Turino  Ator e diretor  Londrina/PR - Leandro Pedro  Ator e contador de histórias  Rio de Janeiro/RJ - Nill Ramos  Atriz  Cachoeiro de Itapemirim/ES - Gilvan Balbino  Ator e diretor  Rio de Janeiro/RJ - Roberto Carlos Oliveira  Professor e ator  Cachoeiro de Itapemirim/ES - André Fachetti  Fotógrafo  Cachoeiro de Itapemirim/ES

Uma publicação compartilhada por Amanda Malta (@mandsmalta) em

HISTÓRIA

Mesmo desativado, o espaço comemora duas décadas de produção cultural em Cachoeiro. Localizado na avenida Beira Rio (Guandu), o espaço entrou em funcionamento, em 28 de abril de 2000, o teatro teve inúmeras apresentações nacionais, estaduais e locais, entre peças e espetáculos de música e de dança, chegando a alcançar uma média de 35 mil espectadores por ano.
Espaço público da Prefeitura de Cachoeiro e vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o teatro foi batizado com o nome do maior cronista brasileiro, o cachoeirense Rubem Braga. É reconhecido como um dos centros culturais mais importantes do sul do Estado, contribuindo de maneira fundamental para a produção local e para ampliar o acesso dos moradores da região a atividades artísticas e bens culturais.
Entre as páginas mais marcantes de sua história estão espetáculos com artistas consagrados, tais como O avarento, primeiro espetáculo nacional exibido na casa, estrelado por Jorge Dória, Dona Flor e seus Dois Maridos, com Marcelo Faria, além de uma apresentação com o comediante Chico Anysio.

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