Teatro Rubem Braga comemora 20 anos com homenagens virtuais

O Teatro Rubem Braga, que já abrigou diversas peças locais e recebeu estudantes, está fechado por conta da pandemia do novo coronavírus e por ter sido atingido por enchente Crédito: Divulgação/PMCI

O Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, completa 20 anos nesta terça-feira (28). Atualmente, o espaço encontra-se fechado por causa da pandemia do novo coronavírus e da enchente de janeiro, em que o rio Itapemirim atingiu mais de seis metros acima de seu nível normal e inundou a estrutura. No teatro, a água e a lama danificaram toda a parte da plateia e equipamentos de palco e som, incluindo o piano, submerso até a altura de suas teclas.

Apesar da triste notícia, a Prefeitura de Cachoeiro anunciou que está elaborando um projeto arquitetônico para a restauração do espaço, mas sem prazo para as intervenções começarem. O restauro prevê melhor acessibilidade do teatro, conforme preconizado pela legislação, e com as melhorias necessárias para o funcionamento.

Mesmo não estando em seus melhores dias, o Teatro Rubem Braga vai receber uma festa virtual para comemorar seus 20 anos. Entre as ações preparadas, estão um vídeo com mensagens e depoimentos de artistas, acervo fotográfico, lives, entre outras.

Algumas homenagens começaram a ser publicadas no Facebook. A página "Amigos do Teatro Rubem Braga" postou vídeos de artistas e companhias teatrais falando da importância do espaço no município e incentivou o público a compartilhar suas histórias com o centro cultural.

Segundo a administração municipal, as comemorações seguem com a "Live in Rubão", onde artistas locais vão se apresentar e contar histórias do ponto cultural da cidade. As transmissões ao vivo acontecem até o domingo (3), sempre às 19h30, nas redes sociais de cada participante.

Nesta terça-feira (28), se apresentou o ator e roteirista Tonny Campbell (@tonnycampbelloficial), com a live Histórias do Rubão: seria cômico, se não fosse trágico.

Na quarta (29), se apresenta a atriz e produtora cultural Amanda Malta (@mandsmalta), com a participação de outras cantoras no Rubão entre Elas. Entre as convidadas está a cantora Amélia Barreto. Na quinta (30), é a vez de Luiz Carlos Cardoso (@lcarloscardoso), com o papo "Palco, plateia, coxia e porão".

No dia 01, se apresenta o cantor Margozzo (@margozzo) com o show Rubão Music. A programação fecha no domingo (3) com Marco Antônio Reis e Brenda Berim falando da "Importância das Políticas Públicas na Formação Cultural".

Não abrimos mão de comemorar esta data tão importante do espaço que mudou a história artística da nossa cidade. O teatro é o equipamento cultural mais importante de Cachoeiro e cumpriu, brilhantemente, 20 anos de trabalho, e ainda há de continuar cumprindo. Estamos trabalhando arduamente para devolvê-lo à sociedade, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

HISTÓRIA

Mesmo desativado, o espaço comemora duas décadas de produção cultural em Cachoeiro. Localizado na avenida Beira Rio (Guandu), o espaço entrou em funcionamento, em 28 de abril de 2000, o teatro teve inúmeras apresentações nacionais, estaduais e locais, entre peças e espetáculos de música e de dança, chegando a alcançar uma média de 35 mil espectadores por ano.

Espaço público da Prefeitura de Cachoeiro e vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o teatro foi batizado com o nome do maior cronista brasileiro, o cachoeirense Rubem Braga. É reconhecido como um dos centros culturais mais importantes do sul do Estado, contribuindo de maneira fundamental para a produção local e para ampliar o acesso dos moradores da região a atividades artísticas e bens culturais.