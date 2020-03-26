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Premiação

Coronavírus: Tony Awards, considerado o Oscar do teatro, é adiado

Não há nova data para a cerimônia, que deve ser anunciada quando a Broadway reabrir

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 13:05
Troféu do Tony Awards, o Oscar do teatro
Troféu do Tony Awards, o Oscar do teatro Crédito: Divulgação/Tony Awards
A premiação do Tony Awards, considerada a mais importante do teatro americano, não vai mais ocorrer em 7 de junho. A cerimônia foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo informações divulgadas pela organização do evento em um comunicado.
Não foi anunciada uma nova data, que deve ser estabelecida assim que a Broadway voltar a funcionar. O evento seria realizado no Radio City Music Hall, em Nova York, e transmitido pela emissora americana CBS.

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Festivais como o Lollapalooza e o Coachella foram adiados. O Festival de Cannes e toda a programação da Broadway foram suspensos. Museus como o Louvre, o Prado e o MoMA também fecharam as portas, por exemplo.
No Reino Unido, o Olivier Awards, também uma tradicional premiação do teatro, foi adiado devido à Covid-19.

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