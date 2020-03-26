Coronavírus: Tony Awards, considerado o Oscar do teatro, é adiado

Troféu do Tony Awards, o Oscar do teatro Crédito: Divulgação/Tony Awards

A premiação do Tony Awards, considerada a mais importante do teatro americano, não vai mais ocorrer em 7 de junho. A cerimônia foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo informações divulgadas pela organização do evento em um comunicado.

Não foi anunciada uma nova data, que deve ser estabelecida assim que a Broadway voltar a funcionar. O evento seria realizado no Radio City Music Hall, em Nova York, e transmitido pela emissora americana CBS.

A 74ª edição do prêmio Tony se junta à série de eventos que foram cancelados por causa da pandemia de coronavírus em todo o mundo.

Festivais como o Lollapalooza e o Coachella foram adiados. O Festival de Cannes e toda a programação da Broadway foram suspensos. Museus como o Louvre, o Prado e o MoMA também fecharam as portas, por exemplo.