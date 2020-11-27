Sucesso on-line, 8º Festival de Música Erudita do ES termina neste sábado

Chega ao fim neste sábado (28), a 8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Desde 6 de novembro, o público pôde assistir, em mais de 20 dias de programação, apresentações, concertos e mesas-redondas. Em um formato digital e com mais de 11 mil acessos registrados até aqui, o evento superou a marca de público presencial dos anos anteriores ainda na terceira semana de exibição.
Até o encerramento, os organizadores esperam ultrapassar os 15 mil acessos, já que os conteúdos também ficarão disponibilizados por 60 dias após o término da programação, no canal do Youtube do Festival. Segundo Tarcísio Santório, um dos diretores gerais do evento, mesmo em um ano difícil, a experiência de realizar o Festival com transmissão on-line foi muito positiva.
"Aproximamos mais todas as áreas da arte, como audiovisual e curadoria artística, por exemplo. Ter a música clássica microfonada, captada, músicos e cantores orientados por uma diretora de fotografia foi algo novo", contou.
O diretor destaca também que a adaptação ao formato on-line tem sido um grande aprendizado. "Precisávamos transmitir o que a pessoa sentiria se estivesse no teatro. Conseguimos, por meio de um trabalho intenso de pesquisa, adaptar a forma que transmitirmos o concerto. A sensação é de que estamos assistindo a um filme e sentindo os sentimentos expressos pelos artistas, pontuou.
Além da adaptação por parte dos músicos, artistas e de toda a produção, o Festival pensou na acessibilidade de seu público. Disponibilizamos o catálogo online. As pessoas com dificuldade ou deficiência auditiva puderam acompanhar uma ementa de cada noite, além, de quando existisse, poesia das músicas, Tudo em formato digital e via QR CODE, ressaltou Tarcísio.
Para também diretora do Festival, Natércia Lopes, o sentimento nesta reta final de evento é de felicidade. "O evento foi extremamente oportuno para mostrar ao Brasil que o Espírito Santo está crescendo na música erudita. Enfrentamos a pandemia, tocamos corações com concertos", pontuou Natércia.
A diretora ressalta o tempo de existência do festival e a importância para a cultura. "Estamos na oitava edição do evento aqui no Espírito Santo e isso é muito importante, pela qualidade da programação, das músicas, dos artistas, organização e curadoria, que neste ano foi de Livia Sabag. O Festival veio para conferir um up cultural no Brasil e mostrar o estado de uma forma diferente para a cultura contemporânea, abrindo muitos caminhos", analisa.
Para ela, o Festival permite o contato com outros países e outras escolas de músicas e orquestras. Prova disso é que esta edição on-line, segundo os organizadores, registrou acessos de diversos países, sobretudo os de língua portuguesa. Um desses acessos foi do compositor português Eurico Carrapatoso. Ele, que teve uma de suas músicas interpretadas no festival, fez contato com a organização do evento, via e-mail. "Maravilhosa interpretação da minha música. Referência. Orgulho", elogiou.
ON-LINE TAMBÉM NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES
Para o próximo ano, a partir do feedback positivo desta edição, a ideia dos organizadores é fazer um evento presencial, se já for possível por conta da pandemia e, também on-line. "Pensamos em gravar o ensaio geral, já feito com figurino e tudo como se estivesse valendo e disponibilizar em tempo real enquanto a apresentação acontece para a plateia ao vivo. Assim, não prejudicamos a plateia presencial com movimento de câmeras para a captação de imagens e conseguimos transmitir o concerto para quem também está em outros lugares", afirmou Tarcísio.
PROGRAMAÇÃO
Nos dois últimos dias de Festival de Música Erudita em 2020, a programação de conversas é encerrada com a mesa-redonda Erudito e Popular na Música Brasileira, amanhã (27), às 17h. No sábado (28), também às 17h, acontece o diálogo Música Clássica e Produção Audiovisual.
Já encerrando a programação de concertos, nesta sexta (27), às 20h, o público poderá assistir à apresentação de voz e piano de Ricardo Ballestero e Camila Titinger. No sábado (28), às 20h, o Concerto de Encerramento terá a Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera, com participação especial da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Regência de Helder Trefzger.
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.
- 8º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO
- Último fim de semana de programação: sexta (27) e sábado (28)
- Onde: pelo canal do YouTube do festival
- Ingressos: acesso gratuito
- Informações: pelo site oficial do festival
- CONCERTOS
- 27 de Novembro
- Voz e piano
- Ricardo Ballestero e Camila Titinger
- 28 de Novembro
- Concerto de encerramento
- Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera
- Participação especial: OSES-Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
- Regência: Helder Trefzger
- MESAS-REDONDAS
- 27 de Novembro, às 17h
- Conversa
- Erudito e Popular na Música Brasileira
- Leonardo Martinelli
- Manuela Freua
- Ligiana Costa
- 28 de Novembro, às 17h
- Diálogo
- Música Clássica e Produção Áudio-visual
- João Pedro Cachopo
- Livia Sabag