Sucesso on-line, 8º Festival de Música Erudita do ES termina neste sábado

Bastidores de um dos concertos do 8º Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Fábio Prieto

Chega ao fim neste sábado (28), a 8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Desde 6 de novembro, o público pôde assistir, em mais de 20 dias de programação, apresentações, concertos e mesas-redondas. Em um formato digital e com mais de 11 mil acessos registrados até aqui, o evento superou a marca de público presencial dos anos anteriores ainda na terceira semana de exibição.

Até o encerramento, os organizadores esperam ultrapassar os 15 mil acessos, já que os conteúdos também ficarão disponibilizados por 60 dias após o término da programação, no canal do Youtube do Festival . Segundo Tarcísio Santório, um dos diretores gerais do evento, mesmo em um ano difícil, a experiência de realizar o Festival com transmissão on-line foi muito positiva.

"Aproximamos mais todas as áreas da arte, como audiovisual e curadoria artística, por exemplo. Ter a música clássica microfonada, captada, músicos e cantores orientados por uma diretora de fotografia foi algo novo", contou.

Tarcísio Santório, diretor geral do Festival de Música Erudita do ES Crédito: Rainer Nielsen

O diretor destaca também que a adaptação ao formato on-line tem sido um grande aprendizado. "Precisávamos transmitir o que a pessoa sentiria se estivesse no teatro. Conseguimos, por meio de um trabalho intenso de pesquisa, adaptar a forma que transmitirmos o concerto. A sensação é de que estamos assistindo a um filme e sentindo os sentimentos expressos pelos artistas, pontuou.

Além da adaptação por parte dos músicos, artistas e de toda a produção, o Festival pensou na acessibilidade de seu público. Disponibilizamos o catálogo online. As pessoas com dificuldade ou deficiência auditiva puderam acompanhar uma ementa de cada noite, além, de quando existisse, poesia das músicas, Tudo em formato digital e via QR CODE, ressaltou Tarcísio.

Para também diretora do Festival, Natércia Lopes, o sentimento nesta reta final de evento é de felicidade. "O evento foi extremamente oportuno para mostrar ao Brasil que o Espírito Santo está crescendo na música erudita. Enfrentamos a pandemia, tocamos corações com concertos", pontuou Natércia.

Natércia Lopes, cantora lírica e também diretora do festival Crédito: Carlos Alberto Silva

A diretora ressalta o tempo de existência do festival e a importância para a cultura. "Estamos na oitava edição do evento aqui no Espírito Santo e isso é muito importante, pela qualidade da programação, das músicas, dos artistas, organização e curadoria, que neste ano foi de Livia Sabag. O Festival veio para conferir um up cultural no Brasil e mostrar o estado de uma forma diferente para a cultura contemporânea, abrindo muitos caminhos", analisa.

Para ela, o Festival permite o contato com outros países e outras escolas de músicas e orquestras. Prova disso é que esta edição on-line, segundo os organizadores, registrou acessos de diversos países, sobretudo os de língua portuguesa. Um desses acessos foi do compositor português Eurico Carrapatoso. Ele, que teve uma de suas músicas interpretadas no festival, fez contato com a organização do evento, via e-mail. "Maravilhosa interpretação da minha música. Referência. Orgulho", elogiou.

ON-LINE TAMBÉM NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES

Para o próximo ano, a partir do feedback positivo desta edição, a ideia dos organizadores é fazer um evento presencial, se já for possível por conta da pandemia e, também on-line. "Pensamos em gravar o ensaio geral, já feito com figurino e tudo como se estivesse valendo e disponibilizar em tempo real enquanto a apresentação acontece para a plateia ao vivo. Assim, não prejudicamos a plateia presencial com movimento de câmeras para a captação de imagens e conseguimos transmitir o concerto para quem também está em outros lugares", afirmou Tarcísio.

PROGRAMAÇÃO

Nos dois últimos dias de Festival de Música Erudita em 2020, a programação de conversas é encerrada com a mesa-redonda Erudito e Popular na Música Brasileira, amanhã (27), às 17h. No sábado (28), também às 17h, acontece o diálogo Música Clássica e Produção Audiovisual.

Já encerrando a programação de concertos, nesta sexta (27), às 20h, o público poderá assistir à apresentação de voz e piano de Ricardo Ballestero e Camila Titinger. No sábado (28), às 20h, o Concerto de Encerramento terá a Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera, com participação especial da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Regência de Helder Trefzger.

*Maiara Dal Bosco é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

8º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO

Último fim de semana de programação: sexta (27) e sábado (28)

sexta (27) e sábado (28) Onde: pelo canal do YouTube do festival

pelo canal do YouTube do festival Ingressos: acesso gratuito

acesso gratuito Informações: pelo site oficial do festival

CONCERTOS

27 de Novembro

Voz e piano

Ricardo Ballestero e Camila Titinger





28 de Novembro

Concerto de encerramento

Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera

Participação especial: OSES-Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Regência: Helder Trefzger