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Karol Conka faz show virtual em festival de cultura negra do ES

'Encontro das Pretas' acontece entre 20 e 29 de novembro com artistas, influenciadores e palestrantes negros fazendo shows, exposições e palestras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 15:38

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:38

A cantora Karol Conka
A cantora Karol Conka Crédito: Globo/Fábio Rocha
Entre os dias 20 e 29 de novembro acontece a sétima edição do Encontro Das Pretas, o segundo maior evento de cultura negra do Brasil e o primeiro do Espírito Santo. Realizado pelo Instituto DasPretas.Org, o evento que será 100% online e gratuito reúne afroempreendedorismo feminino, música, tecnologia, educação e poesia em um festival virtual.
No domingo (22), o grupo musical de samba raíz Quinteto Preto+1 inicia uma live-show às 12h. Já o show de encerramento, no dia 29, ficará por conta da cantora e rapper Karol Conka e no dia 26 acontecerá uma exposição virtual da fotógrafa e artista visual baiana Márvila Araújo. Outros nomes de destaque compõem esta edição, como a filósofa Katiúscia Ribeiro, a pedagoga e assessora parlamentar Maria Clara Araújo, a influenciadora digital Xan Ravelli e a editora de moda Luanda Vieira.
O principal objetivo do festival é ressaltar a potência e conexão das forças do afroempreendedorismo periférico e fora do eixo Rio-São Paulo. "A maior parte dos grandes eventos acontecem no eixo Rio X São Paulo e a proporção que o Festival Encontro Das Pretas chegou ao reunir mais de 10 mil pessoas em um evento físico, mesmo fora desse eixo, é a consequência de um trabalho com o objetivo de inovar socialmente. Existe potência para além do eixo", comenta Priscila Gama, uma das responsáveis pelo evento.

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Com diálogos de igualdade e redução das desigualdades em linguagem contemporânea, tecnológica, diversa e inclusiva o projeto propõe soluções para as questões étnico-raciais e de gênero e um mundo conectado pelo respeito. Uma circularização de saberes em economia criativa para o desenvolvimento de pessoas e negócios periféricos, além de um ambiente aberto, humanizado, receptivo para que negros e não-negros celebrem e movimentem a transformação do país.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (20) - Lançamento da feira afroempreendedora online
  • O dia todo: Feira virtual 100% afrocentrada que ficará em funcionamento até 31 de dezembro
  • Plataforma: Site
  • 19h - Roda de conversa com as maquiadoras
  • Roda de conversa com Bruna Monteiro e Rosa Negra Rosa, mediada pelas fundadoras do DasPretas.Org Priscila Gama e Daniele Borges
  • Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram

  • Domingo (22) - Feijoada do Quinteto
  • 12h - Show de samba-raíz Quinteto Preto
  • Plataforma: Youtube

  • Segunda (23)
  • 19h - Painel com Clube da Preta (clube de assinaturas com produtos afrocentrados)
  • Convidada: Débora Luz
  • Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram

  • Terça (24)
  • 19h - Painel com Pretaria Books (o primeiro clube de literatura antirracista brasileiro)
  • Convidada: Mirt Sants
  • Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram

  • Quinta-feira (26) - Abertura oficial da 7ª Edição do Festival Encontro Das Pretas
  • 14h - Intervenção poética
  • Convidada: Elisa Lucinda
  • Plataformas: Youtube, Facebook, Instagram
  • 14h30 - Performance de dança afro-contemporânea
  • Convidado: Selecionado de Chamamento Público
  • Plataforma: Youtube
  • 16h - Mini-Doc 7 é número PARES sobre o Festival Encontro Das Pretas, suas redes e potencializações criadas a partir da sua primeira edição, dentro do contexto do afroempreendedorismo e empoderamento negro com o recorte territorial
  • Plataformas: Youtube, Facebook + Pílulas no Instagram
  • 18h - Talk Desde sempre Inovadores sobre o registro de inovação nas movimentação e iniciativas afro-descendentes em diáspora no Brasil  e um recorte especial para o Espírito Santo
  • Convidadas: pedagoga Luana Loriano e educadora Benivalda Oliveira
  • Mediação: Priscila Gama e Daniele Borges
  • Plataformas: Youtube, Facebook, Pilulas no Instagram
  • 21h30 - Show Preta Roots (grupo selecionado via edital de chamamento público)
  • Plataformas: Youtube e Facebook

  • Sexta-feira (27) - Sete São as Conexões Pro Passado
  • 10h - Exposição E eu também não sou uma mulher? fala pautada sobre o livro da autora norte-americana Bell Hooks que levanta reflexões sobre feminismo negro, mulherismo, gênero, orientação sexual e classe
  • Convidadas: Marcela Aguiar e Maria Clara Araújo (Afrotranscendente)
  • Plataforma: Youtube
  • 12h - Show Ana Cristina (cantora selecionada via edital de chamamento público)
  • Plataforma: Youtube
  • 16h - Talk Diaspórica: Reflexões sobre de África e a Afrodiáspora com foco no passado e a construção da cultura brasileira a partir dos signos culturais afro-brasileira
  • Convidados: Clelia Rosa e Isaac Silva
  • Mediação: Renata Felino e Geovanni Lima
  • Plataforma: Youtube
  • 19h - Talk AfroDengos Plurais sobre Afetos, gastronomia, drinks, acessos e normalidades pretas
  • Convidados: Xan Raveli e Paulo Raveli
  • Plataformas: Youtube e pílulas no Instagram
  • 20h30 - Show Budah e DJ Gegeo
  • Plataforma: Youtube e pílulas no Instagram

  • Sábado (28) - Sete Serão as Pontes Pro Futuro
  • 10h - Talk Dandara! É preciso nos ver!: sobre representatividade e educação infantil
  • Convidada: Jaciana Melquiades
  • Plataforma: Youtube
  • 14h30 - Stand Up Comedy com Ana Pio (selecionada via edital de chamamento público)
  • Plataforma: Youtube e IGTV
  • 15h30 - Talk Olá Futuro: o afrofuturismo como opção para alcançar novas perspectivas  uma narrativa de experiência no audiovisual afrocontemporâneo como um conceito de um futuro melhor e possível para negros e moradores das periferias
  • Convidada: Morena Mariah
  • Plataforma: Youtube
  • 19h - Talk Afro&Futuro: trazer iniciativas pluriversais no que tange história, cultura, literatura e arte, filosofia com foco na pluriversalidade e na projeção do negro no futuro
  • Convidadas: Katiuscia Ribeiro, Taisa Machado e Preta Ferreira
  • Mediação: Iaiá Rocha
  • Plataforma: Youtube
  • 21h - Intervenção artística Afrofuturista com Karen Valentim (selecionada via edital de chamamento público)
  • Plataforma: Youtube e IGTV
  • 22h - Talk Música Transforma: tem por objetivo promover diálogos  entrevista e show - que conectam questões de raça, gênero e território e os segmentos musicais ancestrais aos afrocontemporâneos
  • Convidada: DJ Tamy Reis
  • Mediadora: Yuriê
  • Plataforma: Youtube

  • Domingo (29) - Sete É O Sentimento do Presente
  • 10h - Stand Up Comedy com Ana Pio (selecionada via edital de chamamento público)
  • Plataforma: Youtube e IGTV
  • 11h - Redes que Curam: diálogos pluriversais que traçam a conexão entre pessoas, entre propósitos, conexões tecnológicas, conexões ancestrais, conexões da alma
  • Convidadas: Juliana Luna e Amanda Coelho
  • Mediação: Yasmim Ferreira
  • Plataforma: Youtube
  • 14h - Show Tati Vilela (selecionada via edital de chamamento público)
  • Plataforma: Youtube e IGTV
  • 16h - Show Caju
  • Plataforma: Youtube e pílulas no Instagram
  • 18h - Talk Espelho reflexões sobre a importância da representatividade em campos da afrocontemporaneidade dentro da Cultura
  • Convidada: à confirmar
  • Mediação: Cassia Rocha
  • Plataformas: Youtube e IGTV
  • 20h - Show de encerramento com Karol Conká
  • Plataforma: Youtube

SERVIÇO

  • 7ª edição Festival Encontro Das Pretas
  • Data: de 20 a 29 de novembro de 2020
  • Ingressos: participação franca
  • Plataformas (clique para acessar os links): YouTubeFacebookInstagram e Site

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