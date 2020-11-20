Karol Conka faz show virtual em festival de cultura negra do ES

O principal objetivo do festival é ressaltar a potência e conexão das forças do afroempreendedorismo periférico e fora do eixo Rio-São Paulo. "A maior parte dos grandes eventos acontecem no eixo Rio X São Paulo e a proporção que o Festival Encontro Das Pretas chegou ao reunir mais de 10 mil pessoas em um evento físico, mesmo fora desse eixo, é a consequência de um trabalho com o objetivo de inovar socialmente. Existe potência para além do eixo", comenta Priscila Gama, uma das responsáveis pelo evento.