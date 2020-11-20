Karol Conka faz show virtual em festival de cultura negra do ES

Entre os dias 20 e 29 de novembro acontece a sétima edição do Encontro Das Pretas, o segundo maior evento de cultura negra do Brasil e o primeiro do Espírito Santo. Realizado pelo Instituto DasPretas.Org, o evento que será 100% online e gratuito reúne afroempreendedorismo feminino, música, tecnologia, educação e poesia em um festival virtual.
No domingo (22), o grupo musical de samba raíz Quinteto Preto+1 inicia uma live-show às 12h. Já o show de encerramento, no dia 29, ficará por conta da cantora e rapper Karol Conka e no dia 26 acontecerá uma exposição virtual da fotógrafa e artista visual baiana Márvila Araújo. Outros nomes de destaque compõem esta edição, como a filósofa Katiúscia Ribeiro, a pedagoga e assessora parlamentar Maria Clara Araújo, a influenciadora digital Xan Ravelli e a editora de moda Luanda Vieira.
O principal objetivo do festival é ressaltar a potência e conexão das forças do afroempreendedorismo periférico e fora do eixo Rio-São Paulo. "A maior parte dos grandes eventos acontecem no eixo Rio X São Paulo e a proporção que o Festival Encontro Das Pretas chegou ao reunir mais de 10 mil pessoas em um evento físico, mesmo fora desse eixo, é a consequência de um trabalho com o objetivo de inovar socialmente. Existe potência para além do eixo", comenta Priscila Gama, uma das responsáveis pelo evento.
Com diálogos de igualdade e redução das desigualdades em linguagem contemporânea, tecnológica, diversa e inclusiva o projeto propõe soluções para as questões étnico-raciais e de gênero e um mundo conectado pelo respeito. Uma circularização de saberes em economia criativa para o desenvolvimento de pessoas e negócios periféricos, além de um ambiente aberto, humanizado, receptivo para que negros e não-negros celebrem e movimentem a transformação do país.
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira (20) - Lançamento da feira afroempreendedora online
- O dia todo: Feira virtual 100% afrocentrada que ficará em funcionamento até 31 de dezembro
- Plataforma: Site
- 19h - Roda de conversa com as maquiadoras
- Roda de conversa com Bruna Monteiro e Rosa Negra Rosa, mediada pelas fundadoras do DasPretas.Org Priscila Gama e Daniele Borges
- Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram
- Domingo (22) - Feijoada do Quinteto
- 12h - Show de samba-raíz Quinteto Preto
- Plataforma: Youtube
- Segunda (23)
- 19h - Painel com Clube da Preta (clube de assinaturas com produtos afrocentrados)
- Convidada: Débora Luz
- Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram
- Terça (24)
- 19h - Painel com Pretaria Books (o primeiro clube de literatura antirracista brasileiro)
- Convidada: Mirt Sants
- Plataformas: Youtube, Facebook e Instagram
- Quinta-feira (26) - Abertura oficial da 7ª Edição do Festival Encontro Das Pretas
- 14h - Intervenção poética
- Convidada: Elisa Lucinda
- Plataformas: Youtube, Facebook, Instagram
- 14h30 - Performance de dança afro-contemporânea
- Convidado: Selecionado de Chamamento Público
- Plataforma: Youtube
- 16h - Mini-Doc 7 é número PARES sobre o Festival Encontro Das Pretas, suas redes e potencializações criadas a partir da sua primeira edição, dentro do contexto do afroempreendedorismo e empoderamento negro com o recorte territorial
- Plataformas: Youtube, Facebook + Pílulas no Instagram
- 18h - Talk Desde sempre Inovadores sobre o registro de inovação nas movimentação e iniciativas afro-descendentes em diáspora no Brasil e um recorte especial para o Espírito Santo
- Convidadas: pedagoga Luana Loriano e educadora Benivalda Oliveira
- Mediação: Priscila Gama e Daniele Borges
- Plataformas: Youtube, Facebook, Pilulas no Instagram
- 21h30 - Show Preta Roots (grupo selecionado via edital de chamamento público)
- Plataformas: Youtube e Facebook
- Sexta-feira (27) - Sete São as Conexões Pro Passado
- 10h - Exposição E eu também não sou uma mulher? fala pautada sobre o livro da autora norte-americana Bell Hooks que levanta reflexões sobre feminismo negro, mulherismo, gênero, orientação sexual e classe
- Convidadas: Marcela Aguiar e Maria Clara Araújo (Afrotranscendente)
- Plataforma: Youtube
- 12h - Show Ana Cristina (cantora selecionada via edital de chamamento público)
- Plataforma: Youtube
- 16h - Talk Diaspórica: Reflexões sobre de África e a Afrodiáspora com foco no passado e a construção da cultura brasileira a partir dos signos culturais afro-brasileira
- Convidados: Clelia Rosa e Isaac Silva
- Mediação: Renata Felino e Geovanni Lima
- Plataforma: Youtube
- 19h - Talk AfroDengos Plurais sobre Afetos, gastronomia, drinks, acessos e normalidades pretas
- Convidados: Xan Raveli e Paulo Raveli
- Plataformas: Youtube e pílulas no Instagram
- 20h30 - Show Budah e DJ Gegeo
- Plataforma: Youtube e pílulas no Instagram
- Sábado (28) - Sete Serão as Pontes Pro Futuro
- 10h - Talk Dandara! É preciso nos ver!: sobre representatividade e educação infantil
- Convidada: Jaciana Melquiades
- Plataforma: Youtube
- 14h30 - Stand Up Comedy com Ana Pio (selecionada via edital de chamamento público)
- Plataforma: Youtube e IGTV
- 15h30 - Talk Olá Futuro: o afrofuturismo como opção para alcançar novas perspectivas uma narrativa de experiência no audiovisual afrocontemporâneo como um conceito de um futuro melhor e possível para negros e moradores das periferias
- Convidada: Morena Mariah
- Plataforma: Youtube
- 19h - Talk Afro&Futuro: trazer iniciativas pluriversais no que tange história, cultura, literatura e arte, filosofia com foco na pluriversalidade e na projeção do negro no futuro
- Convidadas: Katiuscia Ribeiro, Taisa Machado e Preta Ferreira
- Mediação: Iaiá Rocha
- Plataforma: Youtube
- 21h - Intervenção artística Afrofuturista com Karen Valentim (selecionada via edital de chamamento público)
- Plataforma: Youtube e IGTV
- 22h - Talk Música Transforma: tem por objetivo promover diálogos entrevista e show - que conectam questões de raça, gênero e território e os segmentos musicais ancestrais aos afrocontemporâneos
- Convidada: DJ Tamy Reis
- Mediadora: Yuriê
- Plataforma: Youtube
- Domingo (29) - Sete É O Sentimento do Presente
- 10h - Stand Up Comedy com Ana Pio (selecionada via edital de chamamento público)
- Plataforma: Youtube e IGTV
- 11h - Redes que Curam: diálogos pluriversais que traçam a conexão entre pessoas, entre propósitos, conexões tecnológicas, conexões ancestrais, conexões da alma
- Convidadas: Juliana Luna e Amanda Coelho
- Mediação: Yasmim Ferreira
- Plataforma: Youtube
- 14h - Show Tati Vilela (selecionada via edital de chamamento público)
- Plataforma: Youtube e IGTV
- 16h - Show Caju
- Plataforma: Youtube e pílulas no Instagram
- 18h - Talk Espelho reflexões sobre a importância da representatividade em campos da afrocontemporaneidade dentro da Cultura
- Convidada: à confirmar
- Mediação: Cassia Rocha
- Plataformas: Youtube e IGTV
- 20h - Show de encerramento com Karol Conká
- Plataforma: Youtube