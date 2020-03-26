Spotify fará doação milionária para reduzir crise na indústria da música

O aplicativo de músicas Spotify. Empresa criou projeto de doações para ajudar o mercado musical nos tempos de coronavírus Crédito: Pixabay

O Spotify anunciou uma doação milionária para reduzir os impactos do novo coronavírus na indústria da música. A plataforma de streaming vai acrescentar US$ 1 para cada US$ 1 doado no site do projeto, chamado Spotify COVID-19 Music Relief, até o fundo atingir a marca de US$ 10 milhões.

Em comunicado, o Spotify anunciou que está trabalhando com as instituições humanitárias MusiCares, PRS Foundation e Help Musicians. A mais popular plataforma de streaming de música do mundo também disse que está reunindo outras ONGs verificadas que oferecem alívio financeiro para profissionais da música necessitados.

"Ainda que o streaming continue fornecendo aos artistas uma maneira de se conectar com os fãs, muitas outras fontes de arrecadação estão ameaçadas por causa da crise", diz o comunicado.

Pela página oferecida pelo Spotify, é possível doar diretamente para a instituição escolhida, com o valor dobrado pela plataforma de streaming.

Além das iniciativas próprias, o Spotify também fez uma doação ao COVID-19 Relief Fund, que arrecada dinheiro para profissionais da música que estão impossibilitados de trabalhar.

O fundo, anunciado na semana passada pela MusiCares --fundação humanitária da Academia de Gravação americana, que faz o Grammy-- também recebeu apoio de outros gigantes do streaming de música e da tecnologia. Entre eles estão Amazon Music, Facebook, SiriusXM-Pandora, Tidal e YouTube Music.

O COVID-19 Relief Fund informa que já arrecadou alguns milhões de dólares desde que foi lançado, mas ainda precisa de mais. "Com este fundo, profissionais da indústria da música --incluindo artistas, equipes de produção, técnicos e qualquer um impactado pela perda de trabalho gerada pelos cancelamentos de eventos com música ao vivo, podem se inscrever para ter uma assistência básica", diz a instituição em comunicado.

Para fazer uma doação à MusiCares, basta acessar o site disponibilizado pela empresa.