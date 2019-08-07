Oportunidade

Spotify abre inscrição para cantoras em começo de carreira gravarem

Casa de Música Escuta as Minas é oportunidade para mulheres artistas terem workshops e produzirem com apoio da plataforma

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 11:43

Cômodo da Casa de Música Escuta as Minas, em São Paulo Crédito: Spotify/Divulgação
O Spotify abriu inscrições nesta terça-feira, 6, para cantoras que estão começando na carreira participarem da Casa de Música Escuta as Minas, localizada na zona oeste da capital paulista.
O projeto selecionará 12 candidatas do sexo feminino, que terão acesso aos workshops de produção e edição musical, reuniões e a equipamentos para gravarem suas músicas.
De acordo com a plataforma, o objetivo é ajudar na ascensão artística dessas mulheres. As aprovadas terão a oportunidade de conversar com Negra Li, MC Pocahontas, Liniker, Maiara & Maraísa e Priscilla Alcântara sobre diferentes gêneros musicais.
As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto neste site, e as interessadas precisam se dedicar ao projeto e às gravações por uma semana - que ainda será definida - de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Além disso, é necessário se encaixar nos requisitos abaixo:
- Se identificar com o gênero feminino;
- Morar na Grande São Paulo (ou seja, engloba a região metropolitana da cidade);
- Ser artista solo ou de banda;
- Estar em início de carreira;
- Ter um trabalho autoral;

