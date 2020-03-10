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Sites pornô fazem filmes com fetiche sobre coronavírus

Segundo imprensa internacional, indústria pornográfica está produzindo vídeos adultos com temática de coronavírus e está lucrando alto com a produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 09:31

Publicado em 10 de Março de 2020 às 09:31

Sites pornô fazem filmes com fetiche sobre coronavírus Crédito: Reprodução
Não é só a indústria do álcool gel que está faturando alto com o surto mundial de coronavírus. O universo pornô também está ganhando dinheiro a rodo com o Covid-19
De acordo com informações da Vice, o Pornhub, especializado em filmes adultos, já tem mais de 125 resultados de cenas sobre o tema "coronavírus" após um aumento súbito do público consumidor sobre esse conteúdo. No Google, a revista Quem elenca que já são mais de 83 mil buscas do tema bastante específico. 
No XVideos, outro gigante da indústria pornográfica, são encontrados 25 vídeos do assunto, sendo que a maioria deles requer uma assinatura do site para serem assistidos. A taxa pode ser paga por meio de cartão de crédito na própria plataforma. 

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"Eu acho que as pessoas estão atraídas pelos pornôs temáticos do Covid-19 pelo mesmo motivo que pessoas com medo do escuro curtem filmes de terror. Nós todos estamos procurando por coisas que nos fazem sentir vivos", disse Spicy, em entrevista à Vice, um dos atores responsáveis pela página Spicy X Rice, cujo vídeo pornô sobre o coronavírus já tem 74 mil visualizações. 

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