Sites pornô fazem filmes com fetiche sobre coronavírus

No XVideos, outro gigante da indústria pornográfica, são encontrados 25 vídeos do assunto, sendo que a maioria deles requer uma assinatura do site para serem assistidos. A taxa pode ser paga por meio de cartão de crédito na própria plataforma.

"Eu acho que as pessoas estão atraídas pelos pornôs temáticos do Covid-19 pelo mesmo motivo que pessoas com medo do escuro curtem filmes de terror. Nós todos estamos procurando por coisas que nos fazem sentir vivos", disse Spicy, em entrevista à Vice, um dos atores responsáveis pela página Spicy X Rice, cujo vídeo pornô sobre o coronavírus já tem 74 mil visualizações.