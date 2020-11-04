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Música

Shows de Michael Bublé no Brasil ganham novas datas

A turnê 'An Evening With Michael Bublé' será apresentada, em novembro de 2021, nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:41
O cantor canadense Michael Bublé
O cantor canadense Michael Bublé Crédito: Instagram/@michaelbuble
O cantor Michael Bublé remarcou para novembro 2021 sua vinda ao Brasil, onde realiza shows. A turnê An Evening With Michael Bublé passa por Porto Alegre no dia 3, na Arena do Grêmio, Curitiba, no dia 5, no Estádio Athletico Paranaense, em São Paulo, no dia 7, no Allianz Parque, e, no Rio de Janeiro, no dia 10, na Jeunesse Arena.
Ganhador de quatro prêmios Grammy, Bublé já vendeu mais de 60 milhões de álbuns. Essa sua mais recente turnê, que teve de ser interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, chegou a ser vista por 82 cidades dos Estados Unidos, atingindo a marca de mais de meio milhão de pessoas.
Entre suas marcas, além dos Grammy e outros prêmios que conquistou, realizou sete especiais da NBC e é um artista com certificado de multi-platina, com seu álbum mais recente atingindo o primeiro lugar na Billboard Top 200.
Além do Brasil, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também ganharam nova chance de ver o cantor. Os ingressos podem se comprados pelo site Livepass.

VALOR DOS INGRESSOS

  • Porto Alegre: de R$ 220 a R$ 700
  • Curitiba: de R$ 280 a R$ 400
  • São Paulo: de R$ 360 a R$ 740
  • Rio: de R$ 350 a R$ 820

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