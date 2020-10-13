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Música

Kiss adia shows no Brasil para outubro de 2021

Empresa Mercury Concerts informa novas datas para a turnê 'End Of The Road World Tour'

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:01
O grupo americano Kiss
O grupo americano Kiss Crédito: Kiss Online/Divulgação
A empresa produtora de shows Mercury Concerts, responsável pela turnê da banda Kiss no Brasil, intitulada End Of The Road World Tour, informou nesta terça, 13, que os shows do grupo não serão mais realizados em novembro, como estava previsto. Por causa da pandemia do coronavírus, "as autoridades públicas, acertadamente, mantêm restrições a aglomerações neste momento, em vários estados e municípios", disse um texto enviado pela assessoria de imprensa da Mercury.
O adiamento de agora prevê que os shows do Kiss irão ocorrer em outubro de 2021. As datas e locais dos eventos reagendados são os seguintes:
  • Em São Paulo, dia 16/10/2021, no Allianz Parque;
  • Em Ribeirão Preto, dia 17/10/2021, na Arena Eurobike;
  • Em Curitiba dia 19/10/2021, na Pedreira Paulo Leminski
  • Em Porto Alegre/RS, dia 21/10/2021, Arena do Grêmio
A empresa informou que todos os ingressos já comprados serão válidos para as respectivas novas datas, e que não necessidade de troca ou substituição dos tíquetes. Os shows previstos para Brasília e Uberlândia não serão reagendados e os consumidores que compraram ingressos para estas cidades deverão entrar em contato com as produtoras e ticketeiras abaixo, para maiores informações:
Brasília, produtora Opus Entretenimento, ticketeira Uhuu www.uhuu.com.br
Uberlândia, produtora BConcerts, ticketeira Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br
Em São Paulo, o show de 16 de outubro de 2021, um sábado, será no Allianz Parque. Os valores de entrada vão de cadeira nível 2 (meia) a R$ 150 até pista premium, inteira, por R$ 720.

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