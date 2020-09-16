Ex-One Direction, Harry Styles adia shows no Brasil em 2020

O artista Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @hshq

O cantor Harry Styles , ex-integrante do One Direction, anunciou nesta terça (15) o adiamento dos dois shows no Brasil que faria em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus . Ele se apresentaria em São Paulo (7/10, no Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (9/10, na Jeunesse Arena).

Os ingressos já adquiridos serão válidos para as novas datas, que ainda não foram divulgadas. Mais informações estão no site da Ingresso Rápido.

"A saúde e a segurança de todos seguem como nossa maior prioridade, e por isso infelizmente tenho que adiar todos os shows de 2020 na América do Sul, México, Austrália e Nova Zelândia até novo comunicado", diz o artista em nota.

"Eu realmente desejo fazer todos os shows planejados em 2021, mas iremos continuar a monitorar a situação pelas próximas semanas e meses. Mal posso esperar pra ver todos vocês na estrada assim que for seguro".

Os eventos fazem parte da turnê mundial Love On Tour.

No site da Ingresso Rápido estão informações sobre como proceder com ingressos:

Crédito: Você fica com o valor pago em aberto para utilizar futuramente, sem multas na sua IRWallet. Ao escolher esta opção, o crédito poderá ser visualizado em sua conta no prazo de até 07 dias e terá validade de até 12 meses, a partir da data do final do estado de calamidade pública, conforme estipulado pela Lei nº 14.046. Lembre-se que é necessário estar cadastrado em nosso site para que o crédito seja atribuído à sua conta.

Reembolso: Você recebe de volta parte do valor pago, descontadas cobranças, como multa de reembolso. O prazo para a devolução é de até 12 meses, a partir da data do final do estado de calamidade pública, conforme estipulado pela Lei nº 14.046.

SHOWS ADIADOS

Shows adiados | Love On Tour 2020 na América do Sul

7 de outubro ? São Paulo ? Brasil ? Allianz Parque

9 de outubro ? Rio de Janeiro ? Brasil ? Jeunesse Arena

11 de outubro ? Buenos Aires ? Argentina ? Estádio Hípico

14 de outubro ? Santiago, Chile ? Movistar Arena

17 de outubro ? Lima, Peru ? Jockey Club