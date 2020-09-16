Grávida, Camilla Camargo revela que terá uma menina

A atriz Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo

A atriz Camilla Camargo , 34, revelou nesta terça-feira (15) o sexo do segundo filho com o empresário Leonardo Lessa. Ela, que já é mãe de Joaquim, de um ano, agora será mãe de uma menina.

"Meu casal, minha duplinha, tudo que pediu a Deus. Sempre sonhei em ter um casal e Deus e tão maravilhoso comigo que esta realizando meu sonho", escreveu a atriz, que está grávida de 13 semanas. Segundo ela, agora a parte difícil será a escolha do nome.

No dia 28 de agosto, Camilla Camargo também usou as redes sociais para anunciar que estava grávida. Segundo ela, não foi planejado. "Quando você menos espera a vida vem com mais uma surpresa, surpresa essa pra encher seu coração de amor e gratidão. Quando eu pensei que já não cabia mais amor dentro de mim eu fui tomada por uma nova onda do amor mais puro que existe."