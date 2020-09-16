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Grávida, Camilla Camargo revela que terá uma menina

A filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo recebeu diversos comentários na publicação parabenizando pela chegada de uma menina

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:25
A atriz Camilla Camargo
A atriz Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo
A atriz Camilla Camargo, 34, revelou nesta terça-feira (15) o sexo do segundo filho com o empresário Leonardo Lessa. Ela, que já é mãe de Joaquim, de um ano, agora será mãe de uma menina.
"Meu casal, minha duplinha, tudo que pediu a Deus. Sempre sonhei em ter um casal e Deus e tão maravilhoso comigo que esta realizando meu sonho", escreveu a atriz, que está grávida de 13 semanas. Segundo ela, agora a parte difícil será a escolha do nome.
A filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo recebeu diversos comentários na publicação parabenizando pela chegada de uma menina.
No dia 28 de agosto, Camilla Camargo também usou as redes sociais para anunciar que estava grávida. Segundo ela, não foi planejado. "Quando você menos espera a vida vem com mais uma surpresa, surpresa essa pra encher seu coração de amor e gratidão. Quando eu pensei que já não cabia mais amor dentro de mim eu fui tomada por uma nova onda do amor mais puro que existe."

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Após seis meses de ter dado à luz, a atriz contou à reportagem que estava gostando das mudanças com a chegada da maternidade. "Filho vem para você abrir os olhos para várias outras perspectivas. Parece que a gente tem mais força para lutar por um mundo mais igualitário, mais justo e digno para todo mundo, não só para seu filho. Pode parecer clichê, mas não é", disse na época.

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