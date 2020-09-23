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Televisão

Série 'Supergirl' não será renovada e chegará ao fim em sua 6º temporada

Protagonista Melissa Benoist comentou sobre a decisão anunciada nesta terça (22)

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:26
Melissa Benoist como Kara (Supergirl)
Melissa Benoist como Kara (Supergirl) Crédito: Dean Buscher/The CW
A série "Supergirl" da CW vai chegar ao fim na próxima temporada. A informação foi dada pela revista Variety nesta terça (22) e confirmada pela protagonista Melissa Benoist, responsável por dar vida a super-heroína.
A sexta e última temporada da produção deve estrear apenas em 2021, sem data definida. Ao todo, serão 20 episódios que devem começar a serem filmados ainda neste mês. Nas redes sociais, Benoist comentou sobre a decisão e aproveitou para mandar um recado especial aos fãs e telespectadores.
"Eu prometo que vamos fazer uma temporada final incrível", prometeu a atriz que interpreta Kara (Supergirl) desde 2015, quando a série estreou.

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Melissa Benoist também comentou sobre o impacto que a produção teve na sua vida e também, na de seus fãs, especialmente mulheres. "Dizer que foi uma honra retratar esse personagem icônico seria um muito eufemismo. Ver o incrível impacto que o show teve nas meninas ao redor do mundo sempre me deixou humilde e sem palavras."
No Brasil, "Supergirl" é exibida pelo canal da Warner, aos domingos, às 23h15. As quatro primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.
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To say it has been an honor portraying this iconic character would be a massive understatement. Seeing the incredible impact the show has had on young girls around the world has always left me humbled and speechless. Shes had that impact on me, too. Shes taught me strength I didnt know I had, to find hope in the darkest of places, and that we are stronger when were united. What she stands for pushes all of us to be better. She has changed my life for the better, and Im forever grateful. Im so excited that we get to plan our conclusion to this amazing journey, and I cannot wait for you to see what we have in store. I promise were going to make it one helluva final season. ?? el mayarah ? @supergirlcw

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