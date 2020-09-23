Série 'Supergirl' não será renovada e chegará ao fim em sua 6º temporada

A série "Supergirl" da CW vai chegar ao fim na próxima temporada. A informação foi dada pela revista Variety nesta terça (22) e confirmada pela protagonista Melissa Benoist, responsável por dar vida a super-heroína.
A sexta e última temporada da produção deve estrear apenas em 2021, sem data definida. Ao todo, serão 20 episódios que devem começar a serem filmados ainda neste mês. Nas redes sociais, Benoist comentou sobre a decisão e aproveitou para mandar um recado especial aos fãs e telespectadores.
"Eu prometo que vamos fazer uma temporada final incrível", prometeu a atriz que interpreta Kara (Supergirl) desde 2015, quando a série estreou.
Melissa Benoist também comentou sobre o impacto que a produção teve na sua vida e também, na de seus fãs, especialmente mulheres. "Dizer que foi uma honra retratar esse personagem icônico seria um muito eufemismo. Ver o incrível impacto que o show teve nas meninas ao redor do mundo sempre me deixou humilde e sem palavras."
No Brasil, "Supergirl" é exibida pelo canal da Warner, aos domingos, às 23h15. As quatro primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.