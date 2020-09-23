Série 'Supergirl' não será renovada e chegará ao fim em sua 6º temporada

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To say it has been an honor portraying this iconic character would be a massive understatement. Seeing the incredible impact the show has had on young girls around the world has always left me humbled and speechless. Shes had that impact on me, too. Shes taught me strength I didnt know I had, to find hope in the darkest of places, and that we are stronger when were united. What she stands for pushes all of us to be better. She has changed my life for the better, and Im forever grateful. Im so excited that we get to plan our conclusion to this amazing journey, and I cannot wait for you to see what we have in store. I promise were going to make it one helluva final season. ?? el mayarah ? @supergirlcw