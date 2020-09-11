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Triste fim

Séries que anunciaram cancelamento e encerram suas temporadas em 2020

Todo ano tem notícia triste e revolta dos fãs, mas a pandemia surgiu como um novo (e grande) contratempo para diversas produções

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:47
The Walking Dead terá fim após a 11ª temporada
The Walking Dead terá fim após a 11ª temporada Crédito: Divulgação/Fox
Não é novidade que todo ano novas séries estreiam e junto com elas a triste notícia do fim de tantas histórias. Antes, sempre havia uma esperança, por trás da revolta dos fãs nas redes sociais, de que as produções fossem retomadas. E às vezes elas retornavam.
Até chegar o ano de 2020. A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a agenda do audiovisual, incluindo o cinema, e a produção em série foi interrompida e ameaçada.
Antes, o cancelamento de séries era mais guiado pela baixa audiência ou outras estratégias das plataformas. Agora, deu lugar para um problema maior, mais forte que a revolta do público, e que assola o mundo inteiro.

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Nesse ano, algumas produtoras viram com bons olhos a oportunidade de finalizar histórias, como é o caso da segunda temporada de The Walking Dead. A AMC anunciou que a trama de zumbis vai acabar na 11ª temporada, que devem ir ao ar entre 2021 e 2022. As séries The 100 e Modern Family também anunciaram o fim de suas temporadas neste ano.
Trata-se de uma chance de parar e não prejudicar o futuro dos títulos, mas também um posicionamento estratégico que envolve contratos e recursos, em complexas negociações.
Confira a lista de produções impactadas pela pandemia e as que decidiram encerrar seus arcos neste ano:
  • MESSIAS
  • A série da Netflix que estreou um suspense sobre um líder espiritual que chega aos EUA não terá continuação.
  • INSATIABLE
  • A comédia com Debby Ryan não terá terceira temporada.
  • I AM NOT OKAY WITH THIS
  • Com estreia tímida na Netflix, a série com trilha indie contava a história de uma garota desajustada. Não seguirá para segunda temporada.
  • THE SOCIETY
  • A história de desaparecimentos em uma região também ficará apenas na primeira temporada.
  • THE 100
  • A Warner anuciou que a sétima temporada da série será a última e será exibida a parti de 14 de setembro.
  • MODERN FAMILY
  • Outra que aproveitou o embalo para se despedir dos fãs. A comédia vai se encerra na 11ª temporada, depois de muito sucesso. Os episódios vão ao ar na Fox, a partir de 10 de setembro.
  • ANNE WITH AN E
  • Apesar da choradeira dos fã, a Netflix decidiu não continuar a série que termina na terceira temporada.
  • SAMANTHA!
  • A brasileira da lista também não teve um final digno. Protagonizada por Emanuelle Araújo, a série parou na segunda temporada.
  • THE GOOD PLACE
  • Com um final planejado, a comédia conseguiu ser encerrada com qualidade. Foram quatro temporadas.

OUTRAS SÉRIES ENCERRADAS EM 2020

  • The End of the F *** ing World
  • The Ranch
  • Hollywood
  • The Eddy
  • 13 Reasons Why
  • Fuller House
  • Dark
  • As Telefonistas
  • The Rain
  • 3%
  • Gatunas
  • How to Get Away With a Murder
  • She-Ra e As Princesas do Poder

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