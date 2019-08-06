Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
STREAMING

'The OA' é cancelada pela Netflix depois de duas temporadas

Série era estrelada pela atriz Brit Marling

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 16:24

Publicado em 

06 ago 2019 às 16:24
"The OA" foi cancelada pela Netflix depois de duas temporadas Crédito: Divulgação/Netflix
O serviço de streaming Netflix anunciou nesta segunda-feira (5) que a série "The OA" foi cancelada depois de duas curtas temporadas. A informação foi divulgada pelo site da revista The Hollywood Reporter.
Em comunicado oficial, a diretora de produções originais da Netflix, Cindy Holland, disse estar orgulhosa dos capítulos que "dividiu" ao lado da protagonista vivida pela atriz Brit Marling, 36. 
> Segunda temporada de 'Elite' ganha data de estreia; confira o trailer
"Estamos incrivelmente orgulhosos dos 16 capítulos hipnotizantes do The OA, e estamos gratos a Brit e Zal por compartilharem sua visão audaciosa e por realizá-la através de sua incrível arte".
Além disso, Cindy disse que não vê a hora de voltar a trabalhar com o elenco que fazia parte da série, que foi cancelada apenas quatro meses depois da segunda temporada estrear na plataforma. "Estamos ansiosos para trabalhar com eles novamente no futuro, nesta e talvez em muitas outras dimensões", terminou, brincando com o fato da série se passar em outra dimensão.
> Netflix divulga trailer de 'O Irlandês', de Martin Scorsese; assista
"The OA" conta a história de Prairie Johnson, uma mulher que ressurge depois de desaparecer por sete anos. Agora chamada de "OA", ela pode ver apesar de estar cega antes de desaparecer. O único desejo dela, contudo, é voltar para onde ela estava antes.
No Rotten Tomatoes --espaço na web onde críticos e telespectadores deixam sua opinião sobre peças audiovisuais, a série é muito bem avaliada, com taxa de aprovação de 84% entre os que assistem e 84% entre os críticos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados