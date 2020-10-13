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Cultura

Secult propõe orçamento de R$ 19 milhões para editais em 2020

Investimento será com recursos próprios e da Lei Aldir Blanc. Proposta foi apresentada ao Conselho Estadual de Cultura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:28

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:28

O secretário Estadual de Cultura Fabrício Noronha durante reunião do Conselho Estadual de Cultura
O secretário Estadual de Cultura Fabrício Noronha durante reunião do Conselho Estadual de Cultura Crédito: Reprodução/YouTube
A Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) apresentou o orçamento de R$ 19 milhões que será destinado aos editais Funcultura 2020, durante a 129ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Cultura (CEC), realizada na última quinta-feira (08). A previsão é que os editais sejam lançados no mês de novembro com recursos próprios e da Lei Aldir Blanc.
De acordo com a Secult, são R$ 10,3 milhões provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) complementados com R$ 9 milhões previsto no Inciso III da Lei Emergência Cultural Aldir Blanc. Dos R$ 10 milhões de recursos próprios, R$ 2,6 milhões são para editais de patrimônio (conservação de acervos, tombamentos de sítios históricos e fortalecimento da cultura popular), R$ 965 mil são para editais transversais (valorização da diversidade cultural, fomento aos coletivos culturais); e R$ 6,755 milhões para editais de linguagens artísticas (música, literatura, artes cênicas, artes visuais e audiovisual).
O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, destacou que os editais seguiram o modelo de inscrição e operacionalização de 2019 e que será um apoio mais do que pontual em um ano tão impactado em relação ao trabalho no ecossistema da Cultura.

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Estamos em um ano atípico e parte do planejamento foi afetado, incluindo a arrecadação anual, entretanto, conseguimos dar continuidade a essa política tão importante por beneficiar tantas propostas de produção e difusão cultural. Os Editais do Funcultura são uma forma de política cultural consolidada vide os 11 anos de investimento provenientes do recurso do tesouro estadual, destacou Fabricio Noronha.
O secretário de Estado da Cultura além de apresentar aos representantes das câmaras técnicas do CEC, os orçamentos específicos para os setores, sugeriu aos presentes que seja dialogado e analisado a divisão do orçamento do Funcultura para que, pelo menos, em 10 dias aconteça uma definição para a sua posterior publicação ainda no mês de outubro.

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