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Cultura

Cineclubes capixabas cobram apoio e editais da Secult para o setor

De acordo com a Organização dos Cineclubes Capixabas (OCCa), o Estado conta com 76 espaços, espalhados em 26 municípios, especialmente em cidades que não têm sala de exibição comercial

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 12:00
Movimento cineclubista capixaba cobra ações da Secretaria Estadual de Cultura para que os editais do setor sejam mantidos em 2020
Movimento cineclubista capixaba cobra ações da Secretaria Estadual de Cultura para que os editais do setor sejam mantidos em 2020 Crédito: Unsplash/Divulgação
Em manifesto lançado na internet na última sexta-feira (11), membros do movimento cineclubista do Espírito Santo - tendo como frente a Organização dos Cineclubes Capixabas (OCCa) - cobraram apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) para que os editais de fomento e difusão do setor não corram o risco de extinção. 
O movimento alega que a Secult defendeu, na proposta dos editais de 2020, a extinção de uma linha específica de apoio ao  cineclubismo, deixando que os esses espaços concorram, em um mesmo edital, com mostras de cinema e atividades de formação, com valores distintos, menos prêmios e sem garantia de que algum cineclube será contemplado. A secretaria nega a afirmação, dizendo que haverá editais em outubro deste ano.
"O valor apresentado para os Editais do Audiovisual 2020 foi de R$ 2.390.000,00. Nesta proposta, há uma extinção do edital de Cineclubismo, criado em 2012. Agora, o movimento seria movido para um edital de Difusão, que engloba todo o audiovisual, estando ao lado das áreas como circulação, produção, realização de eventos de formação, pesquisas e intercâmbio. Não teríamos mais uma parte do edital disponível apenas para o nosso setor", garante Lara Toledo, presidente da Organização dos Cineclubes Capixabas.

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"Na proposta apresentada, haveria a distribuição de oito prêmios, sem distinção de categorias, sendo quatro no valor de R$ 15 mil e quatro valendo R$ 30 mil. O valor total destinado para o edital é de R$ 180 mil. Uma perda imensa para o movimento e para a manutenção e difusão dos cineclubes do Espirito Santo. De 2012 a 2019, a Secult vinha garantindo uma política cultural específica para a prática cineclubista", relembra.

PROPOSTAS

O Fórum de Audiovisual se reuniu de forma virtual, ainda em junho, para apresentar uma contra-proposta à Secult, inicialmente, pedindo R$ 3 milhões para o setor.  Em setembro, de acordo com Lara Toledo, a secretaria informou que não seria possível aumentar o montante previsto para 2020.
"O órgão afirmou que as linhas referentes aos cineclubes poderiam ser retiradas dos editais de 2020 da Funcultura porque seus proponentes e projetos serão contemplados em benefícios e chamadas da Lei Aldir Blanc, tanto no âmbito municipal quanto no estadual. O plano da Secult para os recursos da Lei é que sejam usados em editais de difusão e formação, logo, contemplariam essas linhas retiradas", explicou Lara.
De acordo com dados da Organização dos Cineclubes Capixabas, o Espírito Santo conta com cerca de 76 espaços cineclubistas
De acordo com dados da Organização dos Cineclubes Capixabas, o Espírito Santo conta com cerca de 76 espaços cineclubistas Crédito: unsplash/Divulgação
A Lei Aldir Blanc, de acordo com a representante do setor, tem caráter emergencial e não permanente, não substituindo os editais, que fazem parte de uma política pública para o acesso livre ao cinema. 
Com menos recursos, a ação cineclubista fica comprometida. Representamos boa parte da difusão do cinema no Estado. Os cineclubes, além de serem resistência cultural, democratizam o acesso à Sétima Arte. Temos 76 espaços, em 26 municípios do Espírito Santo, especialmente em cidades que não têm sala de exibição. Muitas pessoas têm o primeiro contato com o cinema nos cineclubes", complementa. 
Procurada pelo "Divirta-se", a Secult respondeu, por meio de nota. "A Secretaria da Cultura informa que o lançamento de editais de 2020, incluindo o edital de cineclubes, está previsto para outubro deste ano. O montante destinado a cada categoria está sendo discutido com os setores envolvidos, passando por avaliação do Conselho Estadual de Cultura."

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