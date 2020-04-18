Sandy e Junior farão live em dupla no YouTube

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Sextou!!! E, sim, @casasbahia, convite aceito! ?? Eu e o @junior_lima vamos fazer nossa Live! Bem intimista, dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família pra sua, com muito amor e música pra ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado. Vai ser na próxima terça, dia 21, às 20h, no nosso canal do YouTube. A cada real doado por vocês para o Fome De Música durante a Live, a Fundação Casas Bahia irá doar mais R$1. Agradecemos também ao nosso fiel parceiro @cartaoelo por embarcar com a gente novamente nesse mar de amor e doações. Vai ser lindo... Esperamos você! ?? #SandyeJuniorEmCasa