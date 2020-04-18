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Sandy e Junior farão live em dupla no YouTube

Apresentação dos irmãos será transmitida ao vivo na próxima terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 09:33

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 09:33

A dupla Sandy e Junior
A dupla Sandy e Junior Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial
"Eu e o Junior vamos fazer nossa live! Bem intimista, dentro de casa, como tudo começou. Da nossa família pra sua, com muito amor e música para ajudar o maior número de pessoas possível neste momento tão delicado", escreveu Sandy em seu Instagram.

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Alguns fãs já vinham especulando a possibilidade de uma apresentação ao vivo após ambos terem postado a mesma foto de quando eram crianças. A dupla fará a transmissão ao vivo de sua casa pelas medidas de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.

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