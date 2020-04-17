Marília Mendonça, Pearl Jam e outros fazem lives até o fim de abril

Lives, lives e mais lives. As transmissões ao vivo e on-line viraram febre durante o período de isolamento social por conta do coronavírus. Dos mais diversos tipos, elas ajudam a entreter as pessoas que estão com opções limitadas de entretenimento nesta quarentena. Muitas estão garantidas até o fim do mês de abril.
As lives que mais têm atraído o público são, definitivamente, os shows de grandes artistas, exibidos no Instagram ou no YouTube. Eles se apresentam tanto em casa, com pouca produção - a exemplo, Marília Mendonça na última semana, na sua sala musical e com som de playback ao fundo -, quanto em outros locais, com produções mais aprimoradas (o que gera polêmica pela quantidade de pessoas envolvidas, não recomendada neste momento de pandemia).
Em sua maioria, as transmissões têm como objetivo arrecadar doações para entidades e hospitais, mas também há os artistas que gostam de disputar quem aguenta mais tempo ao vivo: o sertanejo Gusttavo Lima segurou sua segunda live por mais de sete horas no último sábado, dia 11.
INTERNACIONAL
Apesar do enorme sucesso com artistas brasileiros, a onda de transmissões ao vivo durante a quarentena começou no exterior, em março, com músicos como Chris Martin, John Legend e Elton John cantando e tocando ao vivo de suas casas, a fim de incentivarem os fãs a permanecerem em isolamento.
É nessa pegada que rola neste sábado, dia 18, a partir das 16h (horário de Brasília), o festival de música on-line One World: Together At Home. O evento, uma iniciativa da ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem curadoria da cantora Lady Gaga e vai reunir um time de peso da música, além de especialistas em saúde, comediantes e personalidades internacionais. Músicos de diversas partes do mundo irão se apresentar através de shows on-line, direto de suas casas.
Estão confirmados nomes como Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, J Balvin, John Legend, Lizzo, Maluma, Paul McCartney e Stevie Wonder, entre outros.
Além dos canais oficiais, o festival também será exibido na Globo, no Globoplay e no Multishow. A transmissão internacional terá apresentação de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Já no Brasil, a exibição será comandada por Tiago Leifert.
NO ESPÍRITO SANTO
O Estado não ficou de fora da tendência cultural, o festival Fico Em Casa ES, por exemplo, está indo para a sua segunda edição, levando muita música, artes visuais, poesia, contação de história e dança para os isolados. Sua nova edição ocorrerá do dia 17 ao 19 de abril, recheada de capixabas talentosos, levando diversão para todos.
As transmissões serão feitas nos perfis do Instagram de cada um dos artistas. A iniciativa visa movimentar a cena capixaba, expondo talentos da região. Entre os participantes se destacam Renato Casanova, banda Sheep&Parafina e grupo SambAdm.
Confira abaixo as principais lives programadas para a semana:
- SEXTA-FEIRA (17 DE ABRIL)
- SHOW
- Work Show
- Às 19h, com Marília Mendonça; Maiara e Maraisa; Léo Santana; Dilsinho; Luiza e Maurilio; Diego e Victor Hugo; Paulo e Natan; e João Neto e Frederico. No canal do Youtube de cada um deles.
- Fresno
- Às 19h, no canal do Youtube da banda.
- Vance Joy
- Às 20h, no canal do Youtube do cantor.
- FESTIVAL
- Festival Fico em Casa ES
- A partir das 16h, nas contas de Instagram de cada artista cadastrado. Confiram a programação e as respectivas contas:
- 16h- GAB KRUGER @krugergab (contação de história)
- 16h10- Sofia Iothi e Loloh @sofia_iothi Amorim (dança)
- 16h20- Azinza Binah @azinzabinah (dança)
- 16h30- Verso livre @versolivre_oficial (poesia)
- 16h40- Grasiella Moraes @grasiella.moraes (artes visuais)
- 16h50- Winny Rocha @winny.rocha (teatro)
- 17h- Anderson Lima @andersonlimaator (performance teatral)
- 17h10- Jasmim Schulz @trupe.enare (contação de história)
- 17h20- Raquel Falk @raquelfalk_art (artes visuais)
- 17h30- Xandim @xandim_ (música)
- 17h30- Dani Moraes @danimoraesmusic (música)
- 17h55- Ariana @arianacanta14 (música)
- 17h55- Anfrisio Lima @afrisiolima (música)
- 18h20- Beto Pinheiro @soubetopinheiro (música)
- 18h20- Gabriel Abaurre @gamaral (música)
- 18h45- Felipe Nannadorf @felipenannadorf (música)
- 18h45- Renata Fonseca @renataemcanto (música)
- 19h10- Jr Bocca @jrbocca (música)
- 19h10- Fabio Carvalho @fabiocarvalhobrasil (música)
- 19h35- Sheep & Parafina @sheep_parafina (música)
- 19h35- Mandalla roots @mandallaroots (música)
- 20h- Rubens Netto @bandarubensnetto (música)
- 20h- SambAdm @sambadm (música)
- 20h25- Bruno Medeiros @brunoderengo (música)
- 20h25- Preto Pires @pretopires (música)
- 20h50- Anderson Ventura @venturamusical (música)
- 20h50- Roque Alves @roquealvesjunior (música)
- 21h15- In-Versão Brasileira @inversao_brasileira (música)
- 21h15- FUSION DUB @fusiondubrecords (música)
- 21h40- Rony Said @ronysaidoficial (música)
- 21h40- Léo Morais @leomoraismusic (música)
- 22h05- Banda Tramanda @bandatramandaoficial (música)
- 22h05- Dj Sista Ilú @djsistailu (música)
- 22h30- Dj Chapola @chapolin_undergroundfunkers (música)
- 22h30- Tati Azevedo @tatiazevedooficial (música)
- 22h55- Paulo Borges PH @pauloborgesphoficial (música)
- #Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua quinta edição. Terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 17h - Socorro Lira
- 17h30 - Chal
- 18h - Couple Cofee
- 18h30 - Sérgio Dalcin
- 19h - Cassiano Andrade
- 19h30 - Beni20h - Sérgio Santos
- 20h30 - Victor Cupertino
- 21h - Leila Pinheiro
- Casa de Todos os Ritmos
- Às 17h, show de Tunico da Vila, com apresentação de Carlinhos de Jesus. No perfil de Instagram @festivalbtr.
- Mucho! Festival
- Às 19h, no canal do YouTube do festival. Com Emicida e Ana Tijoux.
- INFANTIL
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- SÁBADO (18 DE ABRIL)
- SHOW
- Alexandre Pires #LIVENEOVEIO
- Às 16h, no canal do Youtube do cantor.
- The Killers
- Às 16h, no Instagram da banda.
- Mano Walter
- Às 16h, no canal do Youtube do cantor.
- Bruno e Barreto #FARRAEMCASA
- Às 16h, no canal do Youtube da dupla.
- Fernando e Soroca #ISSOÉCHURRASCOEMCASA
- Às 22h15, no canal do Youtube da dupla.
- Weley Safadão
- Às 20h, no canal do Youtube do cantor.
- One World Togueter at home
- Às 21h. Com Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (vocalista do Green Day), Burna Boy e Maluma. Nos canais MTV, Comedy Central e Paramount Channel | nas plataformas YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Tidal, Prime Video e Twitch.
- FESTIVAL
- Festival Fico em Casa ES A partir das 16h, nas contas de Instagram de cada artista cadastrado. Confiram a programação e as respectivas contas:
- 16h- Afonso Evo @afonsoevo (artes visuais)
- 16h10- Lelete Landim @historiaslelete (contação de história)
- 16h20- Isabella Mariano @corteslentos (poesia)
- 16h30- Evandro Vieira @eevandroovieiraa (artes visuais)
- 16h40- Rovilson Santana @rovilsonsantana (teatro)
- 16h50- Tio Binho @tiobinhorecreaçaoeeventos (Entretenimento infantil)
- 17h- Fernando Queiroz @_ferqueiroz (dança)
- 17h10- Vitor Miguel @v.m_anarchy (Poesia)
- 17h20- Henrique Pariz Filho @palavrasmarginas_es (poesia)
- 17h30- Labo B @diegobiazatti (música)
- 17h30- Douglas Lopes @douglg (música)
- 17h55- Daniel Barreto @danielbarretomusico (música)
- 17h55- Nathy Bravim @nathybravimrocha (música)
- 18h20- Douglas Richa @douglas.richa (música)
- 18h20- Jennifer @oficialjennifer (música)
- 18h45- Fábio Pinel @fabio.pinel (música)
- 18h45- Paulão do Cavaco @paulaodocavaco (música)
- 19h10- Michele Freire @michelefreireoficial (música)
- 19h10- Brunu O Chico @brunoochico (música)
- 19h35- Jura Fernandes @jurafera (música)
- 19h35- Evandro e Raniery @evandroeraniery (música)
- 20h- Raya @rayacarrara (música)
- 20h- Jefinho Faraó @jefinhofaraoficial (música)
- 20h25- Marco Cypreste @cypretemarco (música)
- 20h25- Izar @listentoizar (música)
- 20h50- Diego Comum @diegocomum23 (música)
- 20h50- HAPINO @hapinomc (música)
- 21h15- Lady Steel @bandaladysteel (música)
- 21h15- Tiago Set @tiagoset (música)
- 21h40- Vallane @vallane_oficial (música)
- 21h40- Zulu Dj NattyDread @casadabarao (música)
- 22h05- Jhonatan Pinheiro @pinheiro_jhonatan (música)
- 22h05- Denisson Nunes @denissonnunes (música)
- 22h30- Alexandre Di Paulo @alexdi_paulo (música)
- 22h30- Tamara Rocha @tamararochacantora (música)
- 22h55- Verso livre @versolivre_oficial (poesia)
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua quinta edição. Terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 16h30 - Rubens Kurin
- 17h - Bia Villa-Chan
- 17h30 - JP Silva
- 18h - Goiaba Tranquilo
- 18h30 - Nina Wirtti
- 19h - Nelson Faria
- 19h30 - Jane Duboc
- 20h - Vini Vercillo
- 20h30 - Magali
- 21h - Uns e Outros
- Casa de Todos os Ritmos
- Às 17h, com show de Juliana Gorito, tocando pop rock, e Felipe Alcântara, com forró. No perfil de Instagram @festivalbtr .
- Mucho! Festival
- Às 19h, no canal do YouTube do festival. Com EPaulinho Moska e Kevin Johanse.
- BALADA
- Toro Live
- Festa live no Facebook da Toro Club, às 21h. Com DJs Brunelli e Álice. Delivery de drinks autorais no whatsapp (27)4042-2042.
- INFANTIL
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- DOMINGO (19 DE ABRIL)
- SHOW
- Ferrugem
- Às 16h, no canal do YouTube do cantor.
- Henrique & Juliano (YouTube)
- Às 18h, no canal do Youtube da dupla.
- Roberto Carlos (TV e internet)
- Às 19h45, com transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, no Globoplay e na TV Globo (as três primeiras músicas).
- FESTIVAL
- Festival Fico em Casa ES
- A partir das 16h, nas contas de Instagram de cada artista cadastrado. Confiram a programação e as respectivas contas:
- 16h- Jordan Fernandes @jordandanca (dança)
- 16h10- Elis Gonçalves @elissangelaamonico (poesia)
- 16h20- JESUS, Rodrigo @universoperiferico (poesia)
- 16h30- Poeta Matheus @viagem_poetika (poesia)
- 16h40- Júlia Del Fiume @juliadelfiume (teatro)
- 16h50- Willian Rodrigues @circoteatrocapixaba1 (poesia)
- 17h- Cássia Capellini @cassiacapellini (teatro)
- 17h10- Billih Bantus @billihbanutus (artes visuais)
- 17h20- Juane Vaillant @juliavaillant (poesia)
- 17h30- Andy Praga @andypraga (artes visuais)
- 17h40- Verônica @veronica.gomes (teatro)
- 17h50- Vini Sayos @vinisayos (dança)
- 18h- Dibandejah @dibandejah (música)
- 18h- Gabriel Felipe @eusougf (música)
- 18h25- Marcus Rauta @marcusrautaoficial (música)
- 18h25- Lucas Miranda @ohlucasmiranda (música)
- 18h50- Projeto 13 Cordas @isaiascsviolao (música)
- 18h50- Sandro Castro @sandrocastromusic (música)
- 19h15- Vinicius Moraes @thevinymoraes (música)
- 19h15- Meia Luz @meialuzoficial (música)
- 19h40- Fred Macucos @fredmacucos (música)
- 19h40- Alex Salles @alexsallesoficial1 (música)
- 20h05- Renato Casanova @rntcasanova (música)
- 20h05- João Bernardo @ojoaobernardooficial (música)
- 20h30- Marcelo Reis @cantormarceloreis (música)
- 20h30- Raul Mesquita @raul.mesquita (música)
- 20h55- Gustavo Bride @gustavobride (música)
- 20h55- Gildson Santos @gildsonsantos_oficial (música)
- 21h20- Comper @compermusics (música)
- 21h20- Leka Rodrigues @cantoralekarodrigues (música)
- 21h45- Jhon Poul e Banda Raiz Nativa @bandaraiz.nativaoficial (música)
- 21h45- Comanche Selectah @comanchebotasom (música)
- 22h10- Kdmus @kdmus.oficial (música)
- 22h10- José @jose.violao (música)
- 22h35- Dante Augusto @dan__te (música)
- 22h35- Testinha @testinhatst (música)
- 23h- Luri (música)
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua quinta edição. Terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 16h30 - Baia
- 17h - Rafael dos Anjos e Deborah Vasconcellos
- 17h30 - Carla Rio
- 18h - Izabella Bicalho
- 18h30 - Daíra
- 19h - Ekena
- 19h30 - Claudia Castelo Branco
- 20h - Claudio Lins
- 20h30 - Dora Toiá
- 21h - George Israel
- Mucho! Festival
- Às 19h, no canal do YouTube do festival. Com Keila e La Dame Blanche.
- INFANTIL
- Live Diversão em Cena
- Contação de história, a partir das 16h, no Instagram (@diversaoemcena) e no Facebook de mesmo nome. Com Marina Bastos, contato a história Bruxa, Bruxa, venha à minha festa.
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- SEGUNDA-FEIRA (20 DE ABRIL)
- Whindersson Nunes
- Às 19h15, no seu canal do YouTube.
- Pixote
- Às 20h, no canal do YouTube do grupo.
- Amigos - Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo
- Às 20h, no YouTube.
- João Bosco & Vinicius
- Às 20h, no canal do YouTube da dupla.
- Alcione
- Às 20h, no canal do YouTube da cantora.
- TERÇA-FEIRA (21 DE ABRIL)
- Raça Negra
- Às 17h30, no canal do YouTube da banda.
- Dilsinho
- Às 19h, no canal do YouTube do cantor.
- QUARTA-FEIRA (22 DE ABRIL)
- Belo
- Às 19h, no canal do YouTube do cantor.
- QUINTA-FEIRA (23 DE ABRIL)
- Thiaguinho
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor.
- SEXTA-FEIRA (24 DE ABRIL)
- Ludmilla
- Às 18h, no canal do YouTube da cantora.
- Léo Chaves
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor.
- Simone & Simaria
- Às 21h, no canal do YouTube da dupla.
- Felipe Araújo
- Às 22h30, no canal do YouTube do cantor.
- SÁBADO (25 DE ABRIL)
- Sorriso Maroto
- Às 15h, no canal do YouTube do grupo.
- Bell Marques
- Às17h, no canal do YouTube do cantor.
- Gustavo Mioto
- Às 20h, no canal do YouTube do cantor.
- DOMINGO (26 DE ABRIL)
- Mumuzinho
- Às 16h, no canal do YouTube do cantor.
- Luan Santana
- Às 18h, no canal do YouTube do cantor.