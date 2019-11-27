Saiba como será a despedida de Gugu Liberato

Gugu Liberato teve morte confirmada na sexta-feira (22) Crédito: RecordTV/Divulgação

FOLHAPRESS - O corpo de Gugu Liberato, 60, será velado em caixão aberto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (28), segundo informou a assessoria de imprensa do apresentador. A entrada popular será pelo Salão Monumental da Alesp a partir do meio-dia.

Batedores da Polícia acompanharão o trajeto de Gugu do Aeroporto de Viracopos, Campinas, até a Assembleia Legislativa, na capital. A família pediu privacidade, por isso não haverá cortejo ao longo desse caminho, segundo nota divulgada pela assessoria do apresentador.

O público que desejar dar o último adeus ao apresentador deve se dirigir à avenida Sargento Mario Kozel Filho, Paraíso (SP), local de entrada do velório na Alesp. O corpo de Gugu já foi preparado para translado e ficará na funerária até esta quarta-feira (27) à tarde. De lá seguirá para o aeroporto internacional de Orlando (EUA), de onde embarcará para o Brasil em voo noturno.

Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

Fãs e famosos lamentaram a morte trágica do apresentador, que deixou três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia.

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outras celebridades lamentaram a morte de Gugu. ?Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo?, afirmou Luciano Huck.

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: ?Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil?.

Já o colega de emissora Rodrigo Faro fez uma edição emocionada do programa A Hora do Faro no último domingo (24), mas acabou cometendo uma gafe, ao perguntar se a audiência estava boa, sem perceber que estava sendo gravado. Alguns internautas se revoltaram e o acusaram de ?amigo da onça? nas redes sociais.

CARREIRA

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas -desmentida pela própria facção.

Ele contou à Folha na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.