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Polêmica

Rodrigo Faro pergunta sobre a audiência durante homenagem a Gugu

Apresentador, aparentemente, foi pego de surpresa ao ser filmado e internautas não perdoaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 18:39

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 18:39

Rodrigo Faro Crédito: Reprodução
O apresentador Rodrigo Faro deu uma gafe em seu programa, o Hora do Faro, da Record. Na edição ao vivo, no momento em que o público assistia a uma homenagem feita para Gugu Liberato, morto após uma queda em sua casa, a câmera focaliza o apresentador, e ele pergunta se a audiência estava boa naquele momento.
Em seguida, Faro coça o nariz e faz um movimento labial. Aparentemente, ele não sabia que estava sendo filmado na hora em que disse: "Como está a audiência?".
No programa do último domingo (24), Faro mostrou uma entrevista feita com Gugu em 2017 na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Demonstrando muita emoção no palco, Faro chorou e deixou evidente todo o carinho que sentia por Gugu.
Porém, por conta da gafe, internautas começaram a ficar irritados com a preocupação de ibope de Rodrigo Faro.

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"Nossa, fiquei chocada também, ele preocupado com a audiência", disse uma seguidora. "A minha impressão é que ele não gostou da resposta: Tipo, não estamos passando da Globo? Faro foi mal demais", comentou outra. 
"Amigo da onça! Pensando em audiência. Na dor do próximo", escreveu uma outra seguidora.
Em entrevista a Leo Dias, Rodrigo se defendeu: são haters do Twitter. Já passei por coisa pior nesses 40 anos. Mas obrigado pelo seu carinho e amizade, agradeceu. Procurada, a assessoria da Record não havia comentado o assunto até a publicação deste texto.

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