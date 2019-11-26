Rodrigo Faro pergunta sobre a audiência durante homenagem a Gugu

Rodrigo Faro Crédito: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro deu uma gafe em seu programa, o Hora do Faro, da Record. Na edição ao vivo, no momento em que o público assistia a uma homenagem feita para Gugu Liberato, morto após uma queda em sua casa, a câmera focaliza o apresentador, e ele pergunta se a audiência estava boa naquele momento.

Em seguida, Faro coça o nariz e faz um movimento labial. Aparentemente, ele não sabia que estava sendo filmado na hora em que disse: "Como está a audiência?".

É, o Rodrigo Faro realmente perguntou NO AR, com a imagem dele no vídeo, "como tá a audiência?" num programa cuja preocupação deveria ser apenas homenagear o Gugu.



? #HoradoFaro #RIPGugu pic.twitter.com/RnsE2GtFSw — #ETCparaSempreGugu (@epictimechat) November 24, 2019

No programa do último domingo (24), Faro mostrou uma entrevista feita com Gugu em 2017 na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Demonstrando muita emoção no palco, Faro chorou e deixou evidente todo o carinho que sentia por Gugu.

Porém, por conta da gafe, internautas começaram a ficar irritados com a preocupação de ibope de Rodrigo Faro.

"Nossa, fiquei chocada também, ele preocupado com a audiência", disse uma seguidora. "A minha impressão é que ele não gostou da resposta: Tipo, não estamos passando da Globo? Faro foi mal demais", comentou outra.

"Amigo da onça! Pensando em audiência. Na dor do próximo", escreveu uma outra seguidora.