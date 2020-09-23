Música

Rolling Stone recria lista com os 500 melhores discos de todos os tempos

Marvin Gaye desbanca Beatles, rock perde força e rap cresce. Escolha foi feita por executivos, jornalistas, produtores e artistas como Beyoncé, U2 e Taylor Swift

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

O cantor Marvin Gaye tem o melhor disco de todos os tempos, segundo a Rolling Stone Crédito: Reprodução
A Rolling Stone divulgou nesta terça, 22, uma atualização da lista dos 500 melhores álbuns de todos dos tempos. De acordo com o editor da revista nos EUA, Jason Fine, a nova seleção busca "explodir a antiga, recomeçar do zero, refletindo tanto o cânone da música pop como o gosto musical", afirmou na publicação.
Apesar de ser uma lista numerosa, é possível reconhecer mudanças. Em 2003, os Beatles ocupavam o primeiro e terceiro lugar com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Revolver. O álbum Pet Sounds, dos Beach Boys ficava em segundo lugar. Na versão recente, os Beatles só aparecem no 5º lugar, com Abbey Road.
O primeiro lugar, nesta nova lista, é de What's Going On (1971), de Marvin Gaye, seguindo com Pet Sounds, dos Beach Boys e em terceiro, o álbum Blue, de Joni Mitchell.

Nesta edição, algumas justiças foram feitas, por exemplo, incluir Back to Black, de Amy Winehouse, já que a artista ainda não tinha lançado o álbum em 2003, ano da última lista. Também faltariam dez anos para Kendrick Lamar lançar m.A.A.d city.
Para compor a lista, a Rolling Stone recebeu enquetes de músicos, produtores, jornalistas e executivos, entre eles Lin-Manuel Miranda, Beyoncé e Taylor Swift.
Dos 500 álbuns, 154 são novos, com 86 discos produzidos durante o século XXI. Também tem menos rock e mais rap. O soul está presente com dois álbuns de Prince. 
Abaixo você confere o top 10. A lista completa com os 500 melhores álbuns de todos os tempos está no site americano da Rolling Stone.

CONFIRA O TOP 10

Lauryn Hill, 'The Miseducation of Lauryn Hill' (1998)

