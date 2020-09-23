Auri lança EP ao vivo que resgata sua história e inicia nova fase

Banda Auri: Everton Radaell, Thaysa Pizzolato, Danilo Galdino, Bernardo John e Bruno Miranda Crédito: Build Up Media/Divulgação

Animados com o resultado da apresentação no Formemus 2020 , Everton Radaell, Thaysa Pizzolato, Danilo Galdino, Bernardo John e Bruno Miranda - os integrantes da Auri - resolveram transformar o registro num EP. Na obra, já disponível nas plataformas digitais, a banda do Espírito Santo celebra a carreira com um compilado de sonoridades que acompanham as próprias composições desde o primeiro single do grupo, "Futuro", de 2016.

Assim, as quatro canções selecionadas retratam momentos de todas as fases da discografia da banda - o álbum Resiliência (2017) e os singles Futuro (2016) e Quintal (2019) - e encerra um ciclo para abrir as portas para o novo momento do projeto.

"Sempre tivemos vontade de gravar um ao vivo assim, mas nunca tivemos oportunidade, faltavam recursos. Dessa vez rolou e deu tudo certo. Todos nós curtimos muito e a banda concorda que é um material que fazia falta para a gente. Escolhemos músicas que a gente avalia que funciona melhor para esse formato de show, porque como foram 20 minutos de gravação direto, como se fosse ao vivo mesmo, tudo tinha que ser dinâmico", conta Thaysa, em entrevista ao Divirta-se.

"Antes de gravarmos esse EP, havia meses que não nos víamos. Então a influência da pandemia já aparece aí... Estávamos enferrujados, ensaiamos bastante... E ficamos muito felizes com essa ponta de alegria que conseguimos pôr em prática " Thaysa Pizzolato - Tecladista e sintetizadora da Auri

A tecladista e sintetizadora do grupo também destaca que, apesar do planejamento, foi desafiadora a experiência de produzir conteúdo em meio à pandemia - ora pela falta de contato com o público, ora pela equipe reduzida que participou dos trabalhos. "Vários retornos que temos dos seguidores é algo como: 'Matou a saudade'. E temos 'matado a saudade', assim, desde o início da quarentena. Mas é bem diferente do que estávamos acostumados", opina.

Thaysa fala que ela e os colegas aproveitaram a oportunidade do EP para transmitir mensagem de originalidade aos fãs. Segundo a artista, o momento pede que a sociedade reflita sobre ser mais verdadeiro e corrobora: "Acho que quem já foi a algum show da Auri conseguirá nos ver, nitidamente, nesse EP".

Para a nova fase, o grupo planeja uma série de lançamentos para os próximos meses, onde mostrará novas texturas sonoras. Thaysa detalha que tudo está sendo pensado de acordo com a lógica de produção artística. "Esse EP finaliza a fase que trilhamos até hoje. Agora, começamos outra etapa do grupo e já temos até single novo gravado. Mas estamos pensando de que forma vamos lança-lo e se, realmente, este é o melhor momento para jogar algo para o público", reitera.