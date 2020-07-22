Dan Abranches, Auri e mais seis artistas são atrações do Formemus 2020

VICTOR MUS - RJ

Dois irmãos gêmeos e uma infinitude de sons. Fernando e Felipe abordam em suas músicas temas como o amor livre, liberdade sexual e liberdade para ser quem e como quiser. Imersos nos significados do momento atual, o duo resgatou sua essência mais íntima para o lançamento do novo álbum, Ferida Viva. Lançado em outubro de 2019, o álbum sucede o disco "Transe" de 2017, que levou o duo a se apresentar em diversas cidades do país e até fora dele. O disco traz ainda a participação especial de Jup do Bairro na canção Caju, e Natália Noronha, vocalista da banda Plutão Já Foi Planeta, na música Desencontro.

A sinestesia do rock alternativo com diversos estilos dita a sonoridade da Auri, de Vitória, representante da nova e pulsante cena musical capixaba. Formada por Everton Radaell (voz e guitarra), Thaysa Pizzolato (teclado e sintetizador), Danilo Galdino (guitarra e backing vocal), Bernardo John (Baixo e backing vocal) e Bruno Miranda (bateria), a banda tem se destacado em eventos nacionais. Em 2018 a Auri teve a oportunidade de fazer shows com grandes influências da música alternativa nacional, entre elas Supercombo, Molho Negro, Plutão Já Foi Planeta e Scalene. Atualmente, a banda está em fase de pré-produção de seu novo disco, Biofonia. Algumas das músicas do próximo trabalho já são executadas nos shows, em apresentações ao vivo que vêm chamando a atenção do público pela energia e precisão no palco.

A força das culturas negras em uma só música. Das histórias de liberdade cantadas nas minas de ouro pelo escravo Chico Rei nasceram as festas do Reizado em Vila Rica, hoje Ouro Preto (MG). No lado de cima do continente, os lamentos dos negros nos campos de algodão às margens do Mississipi fez surgir o blues. Dois mundos que parecem distantes têm na identidade a mesma maternidade, a mãe África. Dessa mistura nasce o Congadar. A proposta da banda é buscar uma nova linguagem com forte ligação nas raízes culturais de Minas Gerais. O grupo traz a sonoridade de raiz africana com as tradicionais caixas de congo, misturado do rock, numa união de tradição com o novo, tendo como marca de seu trabalho a resistência negra.

Dan é um homem trans, artista com uma potente inquietação sonora, sua efervescência musical se compõe em atos experimentais que ampliam os territórios psíquicos e afetivos do seu próprio som. Por meio de um processo extenso e singular, seus projetos são gravados e produzidos por ele, onde construídos em ambiente íntimo, são compostos e destrinchados pelo artista. Arquitetando minuciosamente a fusão entre diversos gêneros como o soul music, o jazz, o eletrônico e o R&B. No ano de 2019, Dan Abranches, inscreve sua trajetória musical com o programa de alcance nacional exibido pela rede globo The Voice Brasil.

Lucas Estrela apresenta paisagens que permeiam as vivências em Belém do Pará a partir da música eletrônica e instrumental. Seu primeiro álbum, "Sal ou Moscou" (2016) pinta suas experiências de vida na ativa capital paraense e suas matérias primas são a guitarrada e o tecnobrega. Em 2017, Lucas grava seu segundo álbum. "Farol" traz experimentos do carimbó com a música digital, além da tecnoguitarrada apresentada em seu álbum de estreia. Estrela imprime suas visões sensoriais, referências e linguagem própria, deixando o ritmo mais pop e apontando em direção à consolidação de uma releitura da guitarrada paraense.

Luciane Dom é mulher, negra, do Rio de Janeiro, que faz parte da nova geração de artistas que representam a música brasileira. A perspectiva crítica de Luciane a levou por inúmeros palcos no Brasil e no exterior. Seu trabalho combina música e artes visuais. Definitivamente, não há quem fique parado ou quem não saia revigorado. A banda é composta por Luciane Dom (voz), Diogo Martins (guitarra), Davidson Ilarindo (bateria e direção), Rodrigo Ferrera (baixo e arranjos) e Roque Miguel (percussão)

Formado por 7 músicos da cena jazz e do carnaval alternativo do Rio de Janeiro, o grupo já passou por festivais como o Psicodália (SC), Bud-X (RJ), Rock the Mountain (RJ) e vem conquistando um público cada vez mais diverso. Em 2019 a banda realizou uma turnê pela França, onde se apresentou com destaque em festivais como Bout du Monde (world music) e Château Perché (eletro), além do consagrado club de jazz New Morning em Paris.