Dan Abranches, Auri e mais seis artistas são atrações do Formemus 2020

Programado para acontecer em formato on-line, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Formemus 2020 divulgou suas atrações musicais. Ao todo, oito atrações de todo o país foram selecionadas.
Confirmando o caráter descentralizador da mostra - que será realizada de 7 a 9 de agosto -, a iniciativa aposta na diversidade da música brasileira, com a participação de artistas e grupos que contam com mulheres, negros e membros da comunidade LGBTQ+ em suas formações. As apresentações serão on-line e podem ser conferidas no YouTube do Formemus.
Foram selecionadas duas atrações do Espírito Santo, a banda Auri e o cantor Dan Abranches. De louvável potência vocal, o artista chamou a atenção no The Voice Brasil, da Rede Globo. Além dos capixabas, participam do Formemus representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Minas Gerais.
A seleção foi realizada por uma curadoria de nove pessoas, convidadas para agregar ao evento esse ano, entre músicos, radialistas e produtores culturais: Amanda Covre, Duana Peixoto, Igor Comério, Tarso Brennand, Tereza Dantas, Victória Dessaune, Yasmin Piovezan, além dos diretores da mostra, Simone Marçal e Daniel Morelo.
Simone Marçal faz questão de louvar o caráter plural da versão 2020 do evento. A diversidade dos estilos musicais é muito importante. Com tantos inscritos (foram 218 de todo país, além da Argentina), percebemos uma riqueza fantástica de artistas", elogia, complementando que a música abre espaço para a liberdade.
"Esse espírito livre está retratado em cada selecionado. Tivemos uma curadoria realizada por pessoas jovens, pertencentes da cena cultural do Estado. Isso foi importante para essa troca de ideias. A princípio, seriam seis selecionados para o line-up, mas acabamos ampliando, tamanha foi a dificuldade para essa seleção. O Formemus chegou em todos os cantos do país, representando com clareza a sua cultura, sempre respeitando questões de identidade e regionalidade, complementa.
Chegando a sua terceira edição, o Formemus, além de música de qualidade, conta com debates e palestras. Mesmo com o novo formato, o evento manteve intacto a sua proposta: ser um ponto para o intercâmbio entre profissionais de todos os setores da indústria musical, apresentando temas de relevância para o cenário artístico e mercado.
ARTISTAS SELECIONADOS PARA O FORMEMUS 2020
VICTOR MUS - RJ
Dois irmãos gêmeos e uma infinitude de sons. Fernando e Felipe abordam em suas músicas temas como o amor livre, liberdade sexual e liberdade para ser quem e como quiser. Imersos nos significados do momento atual, o duo resgatou sua essência mais íntima para o lançamento do novo álbum, Ferida Viva. Lançado em outubro de 2019, o álbum sucede o disco "Transe" de 2017, que levou o duo a se apresentar em diversas cidades do país e até fora dele. O disco traz ainda a participação especial de Jup do Bairro na canção Caju, e Natália Noronha, vocalista da banda Plutão Já Foi Planeta, na música Desencontro.
A sinestesia do rock alternativo com diversos estilos dita a sonoridade da Auri, de Vitória, representante da nova e pulsante cena musical capixaba. Formada por Everton Radaell (voz e guitarra), Thaysa Pizzolato (teclado e sintetizador), Danilo Galdino (guitarra e backing vocal), Bernardo John (Baixo e backing vocal) e Bruno Miranda (bateria), a banda tem se destacado em eventos nacionais. Em 2018 a Auri teve a oportunidade de fazer shows com grandes influências da música alternativa nacional, entre elas Supercombo, Molho Negro, Plutão Já Foi Planeta e Scalene. Atualmente, a banda está em fase de pré-produção de seu novo disco, Biofonia. Algumas das músicas do próximo trabalho já são executadas nos shows, em apresentações ao vivo que vêm chamando a atenção do público pela energia e precisão no palco.
A força das culturas negras em uma só música. Das histórias de liberdade cantadas nas minas de ouro pelo escravo Chico Rei nasceram as festas do Reizado em Vila Rica, hoje Ouro Preto (MG). No lado de cima do continente, os lamentos dos negros nos campos de algodão às margens do Mississipi fez surgir o blues. Dois mundos que parecem distantes têm na identidade a mesma maternidade, a mãe África. Dessa mistura nasce o Congadar. A proposta da banda é buscar uma nova linguagem com forte ligação nas raízes culturais de Minas Gerais. O grupo traz a sonoridade de raiz africana com as tradicionais caixas de congo, misturado do rock, numa união de tradição com o novo, tendo como marca de seu trabalho a resistência negra.
Dan é um homem trans, artista com uma potente inquietação sonora, sua efervescência musical se compõe em atos experimentais que ampliam os territórios psíquicos e afetivos do seu próprio som. Por meio de um processo extenso e singular, seus projetos são gravados e produzidos por ele, onde construídos em ambiente íntimo, são compostos e destrinchados pelo artista. Arquitetando minuciosamente a fusão entre diversos gêneros como o soul music, o jazz, o eletrônico e o R&B. No ano de 2019, Dan Abranches, inscreve sua trajetória musical com o programa de alcance nacional exibido pela rede globo The Voice Brasil.
Lucas Estrela apresenta paisagens que permeiam as vivências em Belém do Pará a partir da música eletrônica e instrumental. Seu primeiro álbum, "Sal ou Moscou" (2016) pinta suas experiências de vida na ativa capital paraense e suas matérias primas são a guitarrada e o tecnobrega. Em 2017, Lucas grava seu segundo álbum. "Farol" traz experimentos do carimbó com a música digital, além da tecnoguitarrada apresentada em seu álbum de estreia. Estrela imprime suas visões sensoriais, referências e linguagem própria, deixando o ritmo mais pop e apontando em direção à consolidação de uma releitura da guitarrada paraense.
Luciane Dom é mulher, negra, do Rio de Janeiro, que faz parte da nova geração de artistas que representam a música brasileira. A perspectiva crítica de Luciane a levou por inúmeros palcos no Brasil e no exterior. Seu trabalho combina música e artes visuais. Definitivamente, não há quem fique parado ou quem não saia revigorado. A banda é composta por Luciane Dom (voz), Diogo Martins (guitarra), Davidson Ilarindo (bateria e direção), Rodrigo Ferrera (baixo e arranjos) e Roque Miguel (percussão)
Formado por 7 músicos da cena jazz e do carnaval alternativo do Rio de Janeiro, o grupo já passou por festivais como o Psicodália (SC), Bud-X (RJ), Rock the Mountain (RJ) e vem conquistando um público cada vez mais diverso. Em 2019 a banda realizou uma turnê pela França, onde se apresentou com destaque em festivais como Bout du Monde (world music) e Château Perché (eletro), além do consagrado club de jazz New Morning em Paris.
Em carreira solo desde 2015, Victor Mus vem se destacando como um dos expoentes da nova cena de MPB. Unindo a voz rouca aos acordes do violão, de coração aberto e com uma sinceridade latente, canta o amor e o afeto em forma de poesia, através de uma lírica metafórica que mescla o pop, o indie e elementos brasileiros. Em 2019, venceu a categoria Voto Popular na Maratona Novos Talentos da Música, da FIRJAN SESI, que contou com artistas como Pietá, Facção Caipira e Pedro Mann. A vitória resultou em seu último EP, "Meus Nós" (2019), trabalho que atesta uma liberdade musical e lírica amadurecida. Com 4 faixas e produção de Rodrigo Vidal (Caetano Veloso, Maria Gadú), conta com participação da baiana Illy e já totaliza mais de 230.000 plays no Spotify.