Laboratório de produção audiovisual abre chamada para jovens da periferia

Gravação do Mov.Lab, laboratório imersivo de audiovisual do festival Mov.Cidade Crédito: Divulgação/Mov.Cidade

Estão abertas até o dia 7 de agosto as inscrições para seleção de jovens de periferia para participarem do Mov. Lab, laboratório imersivo de produção de conteúdo audiovisual, que faz parte do 2º MoV.Cidade (Mostra de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória). Serão 20 vagas para realização das aulas, sendo finalizadas com a produção de um videoclipe com o rapper capixaba Vk Mac.

Os jovens selecionados pela curadoria do festival serão co-diretores do clipe e vão produzir conteúdos que mostrem a criatividade audiovisual no meio urbano, criando assim uma conexão com os territórios onde moram. A produção do conteúdo audiovisual será orientada por profissionais do mercado capixaba por meio de uma plataforma digital com conteúdos gravados sobre roteirização, produção, edição, monetização, redes sociais e muito mais.

As aulas online serão divididas em 5 módulos, com mais de 20 horas de aprendizado e troca de conhecimentos. Os participantes receberão ainda o incentivo de R$ 500 para a realização das atividades.

As inscrições são feitas pela internet . Para participar, os jovens devem ter comprovadamente entre 18 e 29 anos de idade e alguma experiência com a produção audiovisual.

O videoclipe será divulgado nas redes sociais do MoV.Cidade e também no MoV.On, plataforma de streaming do evento, que será lançada em setembro para a exibição online da mostra.

A produtora executiva do laboratório Luísa Costa destaca que o objetivo da ação é de fomentar o conhecimento e o empoderamento profissional por meio de experiências práticas e teóricas do audiovisual. Acreditamos que as vivências dos alunos é a base para o desenvolvimento da pluralidade criativa e para o despertar por novos negócios e iniciativas, completa.

OUTRA DISPUTA

O MoV.Cidade também abre, nesta segunda (20), inscrições para a categoria de Vídeo Caseiro. Os conteúdos escolhidos pela curadoria serão premiados com valores que chegam a R$ 3 mil. Os vídeos devem trazer temática sobre a relação das pessoas com os centros urbanos, sobretudo neste período de pandemia. As inscrições também são pelo site do evento até o dia 7 de agosto.

SERVIÇO