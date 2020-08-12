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Rockestra Live Concert vai animar a TV Gazeta no sábado (15)

É a primeira vez que o concerto da Camerata Sesi será transmitido na TV aberta. Espetáculo, que mistura a música clássica com hits do rock, faz parte do Prêmio Recall de Marcas A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 12:30

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:30

Espetáculo Rockestra com a Camerata Sesi/Findes
Imagem de uma das edições do concerto Rockestra Crédito: Alexandre Mendonça
A tarde de sábado (15) será de música na TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. A emissora irá transmitir o tradicional concerto Rockestra, da Orquestra Camerata Sesi, a partir das 14h30, dentro do programa Rock da Tarde.
"O público pode esperar muita adrenalina, muita vontade de tocar dos músicos, adianta o maestro da Camerata Leonardo David sobre a apresentação, que tem clássicos do rock no repertório. Assim, a música clássica vai dar o tom em canções de grandes nomes do gênero como Raul Seixas, Cazuza, U2, Queen e até mesmo Roberto Carlos na era da Jovem Guarda.
"Tem Roberto Carlos, tem Cazuza, tem Rolling Stones, tem Rappa, tem Queen, tem Legião Urbana, Guns N' Roses, Beatles, Led Zepellin, Raul Seixas, Cássia Eller, Pink Floyd, essas são as bandas", detalha Leonardo.
O Rockestra Live Concert é parte do Recall de Marcas A Gazeta, premiação que homenageia empresas capixabas. Transmitido direto do Teatro Sesi, em Jardim da Penha, na Capital, o concerto terá ação solidária em prol do Asilo dos Idosos. A apresentação ficará por conta do gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes, e da apresentadora do Em Movimento, Luanna Esteves.

DECORAÇÃO E MÚSICA

O regente comenta que o cenário contará com uma arquibancada no estilo teatro de arena para dispor os músicos e até andaimes irão compor a organização do local. Além disso, um jogo de luz dará dramaticidade à apresentação. Vai ser uma superprodução, relata animado.
Ao todo, o espetáculo contará com 21 músicos, entre eles 5 cantores. Já os instrumentos vão das tradicionais guitarra e bateria aos eruditos: violino, violoncelo e contrabaixo.

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O treinamento dos musicistas para o grande dia está sendo feito em casa, com supervisão individual do maestro via videochamada. A partir desta quarta-feira (12) o grupo estará treinando em conjunto, seguindo todo o protocolo de segurança da saúde, relatou o maestro.
"A gente está muito ansioso, porque vai ser a primeira vez que vai passar direto na TV. Estamos com sangue nos olhos para fazer bem feito, comentou David sobre a expectativa"
Leonardo David - Maestro da Camerata Sesi
O regente acrescentou que, além do show de sábado, a orquestra tem planos para mais lives. Estamos montando uma programação de concertos de música clássica. Deve estar saindo em breve, declarou.
Aquecendo para o fim de semana, o público pode conferir no YouTube a oitava edição da Rockestra, realizada no dia 31 de outubro de 2019: 

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