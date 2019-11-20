Novela

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 18 a 23 de novembro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 6, escrita por Angela Chaves e com a direção artística de Carlos Araújo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:04

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:04

Lola (Gloria Pires), Júlio (Antonio Calloni), Carlos (Danilo Mesquita), Alfredo (Nicolas Prattes), Julinho (André Luiz Frambach) e Isabel (Giullia Buscacio) na segunda fase de 'Éramos Seis' Crédito: Raquel Cunha/Globo

Segunda-feira (18/11)

Marion afirma a Alfredo que não irá mais procurar Júlio e sugere ao rapaz que faça as pazes com seu pai. Clotilde aconselha Lola a esconder de Júlio que Carlos não conseguiu pagar a casa. Soraia insinua a Lili que está se aproximando de Julinho. Zeca se desespera ao saber da promessa feita por Olga. Lola mente para Júlio sobre a quitação da casa e os filhos se preocupam. Almeida visita Júlio e fica sensibilizado ao ver Clotilde. Julinho convida Lili para sair. Durvalina incentiva Clotilde a procurar Almeida. Lola desabafa com Afonso sobre a mentira contada para Júlio. Alfredo e Carlos discutem. Alfredo diz a Lúcio que não concorda em enganar Júlio. Emília e Higino não conseguem conter Justina. Clotilde vê Almeida e Natália juntos.

Terça-feira (19/11)

Clotilde desiste de falar com Almeida. Júlio sente falta de Alfredo. Zeca e Olga se desentendem. Lúcio ajuda Clotilde e Genu se incomoda com a proximidade entre os dois. Clotilde desabafa com Isabel sobre Almeida. Natália estranha o comportamento de Almeida. Lola confronta Alfredo por sua ausência no jantar com Júlio. Olga provoca Zeca por conta de sua greve de fome. Carlos pensa em Inês. Soraia e Lili discutem por causa de Julinho, e Isabel se incomoda. Júlio e Alfredo têm uma conversa. Emília comunica a Higino que decidiu internar Justina. Júlio pensa em comprar um rádio e Lola se desespera. Afonso tem uma ideia para ajudar Lola. Olga descobre que Candoca está mancomunada com Zeca. Almeida presenteia Clotilde. Ao chegar ao manicômio, Justina implora socorro a Higino.

Quarta-feira (20/11)

Justina tem uma crise e é contida pelos médicos. Emília se preocupa. Almeida beija Clotilde. Lola aceita a ajuda de Afonso, mas se culpa por mentir para Júlio. Lili e Soraia se enfrentam por causa de Julinho. Assad pede que Karine tenha paciência com Soraia. Clotilde confessa a Lola que está sofrendo em São Paulo. Padre Venâncio ajuda Zeca e Olga a se entenderem. Emília decide levar Justina de volta para casa e Higino comemora. Almeida desabafa com Marion e Alfredo se incomoda ao ver os dois juntos. Lili cobra que Julinho a peça em namoro para seu pai. Karine garante que ajudará Soraia a conquistar Julinho. Carlos se encanta com Mabel. Isabel e Lúcio ficam presos na chapelaria. Júlio ouve quando Lola diz a Alfredo que o rádio que levou para casa não é deles.

Quinta-feira (21/11)

Júlio descobre a mentira de Lola e seus filhos, e Alfredo apoia a mãe. Carlos e Mabel se divertem. Lúcio beija Isabel e Julinho flagra os dois. Alfredo revela aos irmãos que Júlio já sabe sobre a falsa quitação da casa. Emília diz que decidiu aceitar a oferta de Zeca para abrigar Justina. Afonso conforta Lola. Lili conta a Virgulino que Julinho a pedirá em namoro. Isabel conversa com Clotilde sobre Lúcio. Marcelo estimula Carlos a se encontrar com Mabel. Mabel convida Carlos para ser seu acompanhante nas aulas de dança. Com a ajuda de Karine, Soraia atrapalha o compromisso de Julinho com Lili e beija o rapaz. Lola tenta impedir Júlio de se embriagar no momento em que Emília chega.

Sexta-feira (22/11)

Lola e Júlio disfarçam sua situação perante Emília. Julinho repreende o comportamento de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola tem uma conversa franca com Emília. Julinho pede a mão de Lili em namoro para Virgulino. Júlio se empolga com o chamado de Emília para uma visita e Lola se preocupa com o excesso de confiança do marido. Zeca explica a Olga que foi Emília quem o obrigou a levar Justina para casa. Isabel e Lúcio decidem se reaproximar. Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor do filho. Carlos fica confuso com seus sentimentos por Inês e Mabel. Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. Soraia descobre que Julinho está namorando Lili. Júlio questiona Assad sobre uma possível sociedade. Lola implora que Emília ajude Júlio. Inês sente saudade de Carlos. Mabel e Carlos se beijam.

Sábado (23/11)

Não haverá exibição devido à transmissão da final da Taça Libertadores da América.

