Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novela

Resumo de 'A Dona do Pedaço': capítulos de 18 a 23 de novembro

Confira tudo o que vai rolar nesta semana na novela das 9, escrita por Walcyr Carrasco e com a direção artística de Amora Mautner
Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:05

Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) em 'A Dona do Pedaço' Crédito: João Miguel Junior/Globo

Segunda-feira (18/11)

Fabiana se nega a devolver a fábrica para Maria da Paz e Amadeu lhe propõe um acordo. Beatriz se desespera ao presenciar Camilo falando com Vivi. Otávio explica a Beatriz o plano de fuga para Vivi e Chiclete. Cornélia pensa em promover a festa de casamento de Abel e Britney. Kim anuncia que cuidará das redes sociais de artistas famosos fora do país. Maria da Paz pede que Régis e Téo visitem Jô. Maria da Paz sente tonturas. Antero orienta Fabiana a aceitar a proposta de Amadeu. Rock luta contra Paixão. Jô aconselha Régis a se espiritualizar. Os funcionários da fábrica celebram a saída de Fabiana. Com a ajuda de Bernardo, Agno rouba o dinheiro de Fabiana. Maria da Paz retoma o comando de sua fábrica.

Terça-feira (19/11)

Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica seu plano de trabalho na fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Téo para trabalhar com ela fora do país. Vivi e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana, que se desespera. Régis conta a Maria da Paz sobre sua visita a Jô. Maria da Paz pede que Amadeu recorra da sentença de Jô. Téo perdoa Jô. Rock recebe uma nova proposta de luta. Lyris se declara para Tonho. Agno oferece a Maria da Paz o apartamento antigo em que morava. Zé Hélio volta a trabalhar na fábrica. Vivi combina sua fuga com Chiclete. Fabiana pede ajuda a Evelina e Antero para retornar ao convento. Amadeu pede redução de pena para Jô.

Quarta-feira (20/11)

Amadeu consegue a redução de pena para Jô. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia presenteia Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. Antero e Marlene se casam. Yohana descobre a corrupção de Camilo, que pede exoneração da polícia. Téo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Rock para rever Chico. Camilo conta seus planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. Camilo desconfia da conversa entre Beatriz e Vivi.

Os resumos dos capítulos 160 e 161 não serão divulgados.

Veja Também

Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 18 a 23 de novembro

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 18 a 23 de novembro

'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 18 a 23 de novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados