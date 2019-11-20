Resumo da novela

'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 18 a 23 de novembro

Confira tudo o que vai acontecer nesta semana na trama de Emanuel Jacobina
Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:06

Rita (Alanis Guillen) recebe proposta para se unir a Rui (Rômulo Arantes Neto) no processo de guarda da filha, em 'Malhação - Toda Forma de Amar' Crédito: Globo

Segunda-feira (18/11)

Lara pressiona Rita e apresenta as provas da agressão de Rui na audiência. Anjinha treina Tatoo. Beto visita Meg, e Thiago implica com o rapaz. Lígia se incomoda com a argumentação de Lara. Cléber se sente descartado com a proximidade entre Anjinha e Tatoo. Rui anuncia que deseja se unir a Rita no processo de guarda de Nina, e a menina se exalta. Beto faz uma proposta a Meg. Max sofre com a distância de Guga. Carla desabafa com Madureira. Marco alerta Cléber sobre as intenções de Tatoo com Anjinha. Lígia decide pedir a suspensão das visitas de Rita a Nina. Cida repreende Leila por rondar Filipe. O juiz orienta Rui a fazer o exame de DNA para provar a paternidade de Nina. Rui afirma a Rita que, juntos, os dois podem ganhar a guarda de Nina.

 Terça-feira (19/11)

Rita se recusa a se aliar a Rui. Beto pressiona Guga a convencer Meg a aceitar sua proposta. Anjinha se irrita com Cléber e Marco. Leila confessa a Cida que planeja afastar Filipe de Rita. Filipe se incomoda com as conclusões de Rita sobre Rui. Lígia se preocupa com Filipe. Marco tenta ajudar Cléber a fazer as pazes com Anjinha. Nanda e Camelo questionam Raíssa sobre sua bolsa de estudos no exterior. César se esforça para se aproximar de Jaqueline. Thiago e Neide se penalizam com o estado de Carla, que sofre por Marco. Peixoto conversa com Marco sobre Carla. Tatoo surpreende Anjinha com um beijo. Rui insiste para que Rita se una a ele para conseguir a guarda de Nina.

Quarta-feira (20/11)

Rui garante a Rita que conseguirá a guarda de Nina, com ou sem seu apoio. Anjinha repreende Tatoo pelo beijo, e disfarça sua apreensão na frente de Cléber. Vânia estimula Jaqueline a aceitar as tentativas de aproximação de César. Milena conforta César. Regina desabafa com Lígia sobre os preconceitos de Max. Nanda pressiona Raíssa sobre sua possível viagem internacional. Camelo teme que Raíssa deixe o país. Thiago lamenta o sofrimento de Carla por Marco. Marco aconselha Anjinha a contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Rita e Filipe namoram. Regina conversa com Guga. Jaqueline e Rita insistem que Anjinha conte a verdade para Cléber. Anjinha questiona Rita se Filipe sabe o quanto ela foi apaixonada por Rui.

Quinta-feira (21/11)

Jaqueline intercede por Rita e afirma que Anjinha precisa contar a verdade para Cléber. Nanda insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. Madureira conversa com Marco sobre Carla. Camelo finge que deseja terminar o namoro com Raíssa, e desabafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para estudar. Rui pensa em pressionar Isaura para mudar seu depoimento, e Rita não gosta. Rui beija Rita, e Leila vê. Anjinha sofre sem conseguir contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Regina cuida de Guga. Leila revela a Lara que viu Rui beijando Rita. Cléber decide se afastar de Anjinha. Filipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui.

Sexta-feira (22/11)

Filipe diz a Rita que Rui está usando Nina para se aproximar dela. Cléber diz que não confia mais em Anjinha. Raíssa não consegue se decidir sobre sua viagem. Camelo aconselha Tatoo a se desculpar com Anjinha e Cléber. Carla comenta com Raíssa que acredita que Camelo se afastou para não influenciar em sua decisão. César estuda com Jaqueline, que se irrita com o pai. Marco procura Carla, que afirma mais uma vez que o relacionamento dos dois acabou. Marco faz uma surpresa para Carla, e os dois se beijam. Marco revela que se afastará do trabalho de policial nas ruas. Raíssa confronta Camelo. Filipe se revolta quando Rita o convida para ir à inauguração do bar de Rui.

