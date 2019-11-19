Novela

Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 18 a 23 de novembro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 7, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e com a direção artística de Luiz Henrique Rios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 14:53

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 14:53

Nana (Fabiula Nascimento) expulsa Diogo (Armando Babaioff) de casa Crédito: Victor Pollak/Globo

Segunda-feira (18/11)

Diogo revela a Nana que se envolveu com Jennifer. Paloma aceita namorar Marcos. Francisca incentiva Alice a participar do concurso da Prado Monteiro para novos talentos. Alice convida Waguinho para escrever o livro com ela. Vera aconselha Nana a se separar de Diogo. Marcos conta a Bezinha que está namorando Paloma. Nana termina seu casamento. Todos se surpreendem quando Nana anuncia que Diogo deixará a mansão.

Terça-feira (19/11)

Alberto e Marcos comemoram a saída de Diogo da mansão, e Sofia os repreende por causa de Nana. Diogo pede abrigo a Gisele. Paloma surpreende os filhos ao dizer que está namorando Marcos. Mário convence Silvana a não ter terminar o relacionamento dos dois. Gisele sugere que Diogo simule uma terapia de casal para resgatar o casamento com Nana. Paloma observa Vera encantada com Alberto durante a gravação do empresário para o podcast da Editora. Vera convida Alberto para sair.

Quarta-feira (20/11)

Alberto diz a Nana que foi agradável sair com Vera. Vera recebe flores de Alberto. Gisele deixa claro a Diogo que seu interesse por ele é apenas financeiro. O concurso proposto por Evelyn faz sucesso nas redes sociais. Nana avisa a Mário que se separar de Diogo não significa ficar com ele. Gisele e Diogo planejam o consultório da terapeuta falsa. Paloma e Ramon vão com seus respectivos namorados para o ensaio da escola de samba. Alberto vê Paloma e Marcos se beijando no canal de Silvana na internet.

Quinta-feira (21/11)

Peter conta a Alberto que Paloma e Marcos estão namorando. Léo fica nervoso por ter beijado Toshi. Francisca sente ciúmes de Ramon ao vê-lo dançando com Paloma no ensaio da escola de samba. Bezinha conta a Nana que Mário e Silvana estão noivos. Paloma e Marcos ficam constrangidos quando Alberto avisa que já sabe do namoro do casal. Gisele dá o cartão de visitas de Marcela Klein para Nana. Paloma observa a cumplicidade de Alberto e Vera lendo poesia.

Sexta-feira (22/11)

Paloma sente ciúmes da relação de Alberto com Vera. Alice conta a Paloma que se inscreveu no concurso de novos autores da Prado Monteiro. Nana sugere a Diogo que ambos façam terapia de casal. Francisca avisa a Alice e Waguinho que eles foram selecionados para a próxima fase do concurso. Vicente elogia Gabriela e Patrick no treino. Gabriela festeja ao saber que haverá um time feminino no campeonato de basquete. Yuri pede Gisele em namoro. Nana chega à falsa sessão de terapia.

Sábado (23/11)

Diogo se enfurece com Isadora/Marcela Klein por sua atuação como terapeuta. Isadora/Marcela Klein avisa a Diogo que Nana marcou uma consulta individual. Vera repreende Paloma durante a gravação do podcast de Alberto. Paloma teme perder o posto de acompanhante de Alberto. Alberto diz a Vera que Paloma é muito importante na sua vida. Vera beija Alberto, mas o empresário a chama de Paloma.

