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"Segue o Baile"

Rennan da Penha lança galeria virtual para divulgar artistas da periferia

Produtor carioca pensou em uma forma de expor o trabalho de artistas da comunidade em meio à crise do coronavírus no Brasil e lançou o projeto 'Segue o Baile', disponível na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 11:43

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 11:43

O artista Rennan da Penha
O artista Rennan da Penha Crédito: Reprodução/Instagram @djrennandapenha
Rennan da Penha virou um incentivador das artes plásticas. Desde o último dia 22 de julho, ele abriu uma galeria virtual para divulgar o trabalho de artistas pretos e periféricos para ilustrar, com animações exclusivas, oito faixas do novo DVD: Segue o Baile.
"A galeria foi uma forma de dar oportunidade para as pessoas que estão na comunidade, pessoas que têm muita arte para ser mostrada, muitas qualidades, e às vezes por falta de oportunidade não conseguem expor isso para o mundo. De forma direta, conseguimos realizar esse projeto, que foi a galeria", fala Rennan, em rápido bate-papo com o Divirta-se.
"O projeto está dando espaço para esses artistas da comunidade mostrarem seu talento"
Rennan da Penha - Produtor
O designer Raphael Cruz, que assinou a animação que ilustra a canção "Baila Comigo", do DVD, comemora: "Fazer parte (do projeto) foi incrível. Uma grande honra. Trabalho com animação há, mais ou menos, cinco anos e acho legal, por parte de grandes artistas e empresas, pensarem na cultura de forma inclusiva assim".
Segundo ele, o retorno pela galeria veio rápido de colegas do segmento e amigos. "Mostrei para algumas pessoas, que também compartilharam o material, e o retorno veio rápido. Durante a pandemia, tenho seguido com esse tipo de trabalho para não ficar parado e já pensando no que pode ser feito quando tudo isso passar", comenta.
"O cenário da animação no Brasil e no mundo, também, ainda é muito pouco valorizado "
Raphael Cruz - Designer e artista
Raphael confidencia que busca com a participação no projeto Segue o Baile um contato maior com Rennan. O motivo é ampliar as oportunidades de trabalho, já que não enxerga uma recuperação tão boa e rápida do setor após o período mais restrito do isolamento pela Covid-19.
"Não tem como planejar muita coisa para o pós, não é? É um tiro no escuro. O que sei é que não vai dar para ser só artista, depois, quando tudo passar. Preciso pagar o aluguel, as contas...", relata.

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O PROJETO

Além do designer, participaram do projeto de Rennan os artistas: Eloi, em "Deixa Ele Maluco"; Milly, em "Surta na Ousadia"; DaPenha, em "Saudade Só da Gaiola"; Gabriella Marinho, em "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola"; Amorinha, em "Talarica"; Nazura, em "Sequência de Sentada"; e Preta Ilustra, em "Joga Pra Mim".
No site do projeto, cada artista ganhou uma breve apresentação em forma de biografia, acompanhada da arte de cada música. Quem acessar a página na web, também poderá conferir as redes sociais e outros conteúdos dos artistas e conhecer mais a fundo seus projetos próprios.

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