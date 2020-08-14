Rennan da Penha lança galeria virtual para divulgar artistas da periferia

O artista Rennan da Penha Crédito: Reprodução/Instagram @djrennandapenha

Rennan da Penha virou um incentivador das artes plásticas. Desde o último dia 22 de julho, ele abriu uma galeria virtual para divulgar o trabalho de artistas pretos e periféricos para ilustrar, com animações exclusivas, oito faixas do novo DVD: Segue o Baile.

"A galeria foi uma forma de dar oportunidade para as pessoas que estão na comunidade , pessoas que têm muita arte para ser mostrada, muitas qualidades, e às vezes por falta de oportunidade não conseguem expor isso para o mundo. De forma direta, conseguimos realizar esse projeto, que foi a galeria", fala Rennan, em rápido bate-papo com o Divirta-se.

"O projeto está dando espaço para esses artistas da comunidade mostrarem seu talento" Rennan da Penha - Produtor

Segundo ele, o retorno pela galeria veio rápido de colegas do segmento e amigos. "Mostrei para algumas pessoas, que também compartilharam o material, e o retorno veio rápido. Durante a pandemia, tenho seguido com esse tipo de trabalho para não ficar parado e já pensando no que pode ser feito quando tudo isso passar", comenta.

"O cenário da animação no Brasil e no mundo, também, ainda é muito pouco valorizado " Raphael Cruz - Designer e artista

Raphael confidencia que busca com a participação no projeto Segue o Baile um contato maior com Rennan. O motivo é ampliar as oportunidades de trabalho, já que não enxerga uma recuperação tão boa e rápida do setor após o período mais restrito do isolamento pela Covid-19

"Não tem como planejar muita coisa para o pós, não é? É um tiro no escuro. O que sei é que não vai dar para ser só artista, depois, quando tudo passar. Preciso pagar o aluguel, as contas...", relata.

O PROJETO

Além do designer, participaram do projeto de Rennan os artistas: Eloi, em "Deixa Ele Maluco"; Milly, em "Surta na Ousadia"; DaPenha, em "Saudade Só da Gaiola"; Gabriella Marinho, em "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola"; Amorinha, em "Talarica"; Nazura, em "Sequência de Sentada"; e Preta Ilustra, em "Joga Pra Mim".