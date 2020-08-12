Terceira orquestra de mulheres da América Latina é formada no ES

Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 30 musicistas capixabas formam a terceira orquestra feminina da América Latina (a maestrina Alice Nascimento no destaque) Crédito: Camilla Baptistin/Rodrigo Passos/Montagem A GAZETA

"Toque como uma mulher" é o lema de 30 musicistas capixabas que decidiram juntar seus acordes e formar a terceira orquestra de mulheres da América Latina. Primeira formação desse tipo no Espírito Santo e terceira do Brasil, o grupo prepara apresentação virtual para consagrar a Orquestra de Mulheres do ES no próximo sábado (15), com transmissão via internet às 19h30. Na ocasião, será lançado um vídeo das artistas interpretando o prelúdio de Bachianas Brasileiras No. 4, de Villa-Lobos.

Alice afirma que a nova orquestra capixaba é uma forma de inovar na música. Segundo a maestrina, o mercado musical ainda é restrito e, quando se trata de música clássica, a situação pode ser ainda mais complicada. "A primeira mulher que coordenou uma situação dessa foi Chiquinha Gonzaga, mas isso há mais de 100 anos. Então queremos fazer todo esse link", fala.

Adriana Vinand, uma das violinistas da nova formação, corrobora: "É um projeto muito bom, totalmente inovador mesmo. E nos gera expectativa de muita coisa boa. A ideia é que a gente possa juntar essas mulheres que existem na música, talentosas, e unir ainda mais as nossas forças para mostrar que conseguimos fazer o que quisermos. Somos bem empenhadas mesmo".

Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 16 das 30 musicistas capixabas posam para a foto Crédito: Rodrigo Passos

"Uma orquestra não precisa ser tão cheia de regras. A música não é mais cheia dessas regras, desses rótulos... Os compositores geniais quebraram o compasso, a tonalidade... É possível, então, fazer da orquestra uma ação mais inclusiva " Alice Nascimento - Maestrina e musicista

MULHERES EM DEBATE

Segundo Alice, até hoje as conversas das musicistas acabam abordando o papel da mulher na música. "Conversamos sobre o quanto o mundo mudou, o quanto as relações são mais horizontais hoje em dia, como as coisas estão mais em rede ao invés de em pirâmide", diz.

Aos poucos, ela também acredita que mais mulheres possam se juntar ao grupo, que hoje em dia é formado por profissionais que também atuam em outros locais.

A maestrina Alice Nascimento Crédito: Camilla Baptistin

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