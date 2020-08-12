Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Terceira orquestra de mulheres da América Latina é formada no ES

Primeira formação exclusivamente feminina do Estado tem 30 musicistas capixabas voluntárias, que preparam apresentação virtual para o sábado (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 14:40

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:40

Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 30 musicistas capixabas formam a terceira orquestra feminina da América Latina (a maestrina Alice Nascimento no destaque)
Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 30 musicistas capixabas formam a terceira orquestra feminina da América Latina (a maestrina Alice Nascimento no destaque) Crédito: Camilla Baptistin/Rodrigo Passos/Montagem A GAZETA
"Toque como uma mulher" é o lema de 30 musicistas capixabas que decidiram juntar seus acordes e formar a terceira orquestra de mulheres da América Latina. Primeira formação desse tipo no Espírito Santo e terceira do Brasil, o grupo prepara apresentação virtual para consagrar a Orquestra de Mulheres do ES no próximo sábado (15), com transmissão via internet às 19h30. Na ocasião, será lançado um vídeo das artistas interpretando o prelúdio de Bachianas Brasileiras No. 4, de Villa-Lobos.
Maestrina da orquestra, Alice Nascimento destaca que tudo começou com um concerto erudito que as integrantes participaram no segundo semestre do ano passado. Após a apresentação, elas decidiram manter contato. "Depois pensamos: 'Por que não formarmos uma orquestra só nossa?'. Agora, já estamos até amigas das colegas cariocas", brinca, indicando que houve troca de experiências com uma orquestra semelhante do Rio de Janeiro.
Alice afirma que a nova orquestra capixaba é uma forma de inovar na música. Segundo a maestrina, o mercado musical ainda é restrito e, quando se trata de música clássica, a situação pode ser ainda mais complicada. "A primeira mulher que coordenou uma situação dessa foi Chiquinha Gonzaga, mas isso há mais de 100 anos. Então queremos fazer todo esse link", fala.
Adriana Vinand, uma das violinistas da nova formação, corrobora: "É um projeto muito bom, totalmente inovador mesmo. E nos gera expectativa de muita coisa boa. A ideia é que a gente possa juntar essas mulheres que existem na música, talentosas, e unir ainda mais as nossas forças para mostrar que conseguimos fazer o que quisermos. Somos bem empenhadas mesmo".
Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 30 musicistas capixabas formam a terceira orquestra feminina da América Latina
Orquestra de Mulheres do Espírito Santo: 16 das 30 musicistas capixabas posam para a foto Crédito: Rodrigo Passos
"Uma orquestra não precisa ser tão cheia de regras. A música não é mais cheia dessas regras, desses rótulos... Os compositores geniais quebraram o compasso, a tonalidade... É possível, então, fazer da orquestra uma ação mais inclusiva "
Alice Nascimento - Maestrina e musicista

MULHERES EM DEBATE

Segundo Alice, até hoje as conversas das musicistas acabam abordando o papel da mulher na música. "Conversamos sobre o quanto o mundo mudou, o quanto as relações são mais horizontais hoje em dia, como as coisas estão mais em rede ao invés de em pirâmide", diz.
Aos poucos, ela também acredita que mais mulheres possam se juntar ao grupo, que hoje em dia é formado por profissionais que também atuam em outros locais.

Veja Também

Centro Cultural Carmélia é tombado como patrimônio de Vitória

Fafi abre 307 vagas para oficinas on-line de dança, música e teatro

Nova matriz de risco vai prever regras para eventos no ES

"A orquestra é voluntária. Nossas musicistas são de carreira, da banda da Polícia Militar, da Camerata Sesi, da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)... E temos estudantes, também. Se tivermos mais figuras femininas que façam música profissional e se encaixem com o que queremos desenvolver, serão bem-vindas", conclui.
A maestrina Alice Nascimento
A maestrina Alice Nascimento Crédito: Camilla Baptistin

SERVIÇO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados