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Televisão

Quinta temporada da série 'Lucifer' ganha data de estreia na Netflix

Protagonizada por Tom Ellis, seriado tem estreia da nova temporada marcada para agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:38

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:38

Tom Ellis é o protagonista da série Lucifer ao lado de Lauren German
Tom Ellis é o protagonista da série Lucifer ao lado de Lauren German Crédito: Netflix/Divulgação
Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lúcifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, foi informado que os novos episódios chegarão ao catálogo da empresa no dia 21 de agosto.
Como é de hábito, a postagem vem acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível Diabo.
"Olá, fãs de Lucifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto!!!!!!!!! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)", diz o texto no Twitter.
E tem ainda um belo teaser, que traz Lúcifer em seus momentos mais descontraídos, mas sempre abusando do charme e sedução.

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