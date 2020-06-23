Quinta temporada da série 'Lucifer' ganha data de estreia na Netflix

Tom Ellis é o protagonista da série Lucifer ao lado de Lauren German Crédito: Netflix/Divulgação

Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lúcifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, foi informado que os novos episódios chegarão ao catálogo da empresa no dia 21 de agosto.

Como é de hábito, a postagem vem acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível Diabo.

"Olá, fãs de Lucifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto!!!!!!!!! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)", diz o texto no Twitter.