Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Wasp Network: Rede de Espiões", da Netflix, é apenas regular

Filme escrito e dirigido pelo francês Olivier Assayas tem ótimo elenco latino para contar a história real de uma rede de espionagem cubana que agiu nos EUA durante os anos 1990

Públicado em 

19 jun 2020 às 23:00
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Wasp Network: Rede de Espiões
Wasp Network: Rede de Espiões Crédito: Netflix/Divulgação
Desde o início da década de 1960, com a deposição do ditador Fulgencio Batista e a ascensão de Fidal Castro ao poder de Cuba após a Revolução Cubana, os EUA resolveram bloquear totalmente o acesso à ilha, uma ameaça comunista crescente ao lado de casa e um país cada vez mais alinhado à então poderosíssima União Soviética. Os embargos foram cruéis para o desenvolvimento da ilha caribenha e custaram à economia cubana cerca de US$ 685 milhões por ano - curiosamente, os EUA gastaram, em média, quase cinco vezes esse valor por ano para manter a vigência do embargo.
Foi a partir de 1989, porém, que a situação apertou para Fidel e cia. A derrocada da antiga União Soviética resultou em uma crise devastadora em Cuba - as exportações caíram em mais de 60%, e as importações, em mais de 70%. O embargo causou uma escassez de suprimentos básicos e muita pobreza na ilha. Ele (o embargo) era tão duro que incluia até maneiras de punir empresas não-americanas que negociassem com o país dos Castro.

Veja Também

"Coisa Mais Linda" segue encantadora em segunda temporada

Mário Frias: ex-'Malhação' sobreviverá à pressão da ala ideológica?

"Destacamento Blood", da Netflix, é atemporal ao discutir o racismo

É nesse período temporal que se situa “Wasp Network: Rede de Espiões”, novo filme do francês Olivier Assayas (“Horas de Verão”, “Personal Shopper”) para a Netflix. O cineasta se cerca de nomes latinos famosos no mercado internacional para contar a história de desertores cubanos que chegam a Miami e passam a trabalhar para a Fundação Nacional Cubano-Americana. A FNCA cuidava de cubanos que chegavam à Flórida e organizava protestos contra os irmãos Castro; eles tinham seu próprio plano de poder e financiavam tudo com ligações com o tráfico de cocaína colombiana para os EUA.
Neste cenário, conhecemos René (Edgar Ramirez), um piloto cubano que rouba um avião e segue para os EUA deixando a esposa, Olga (Penélope Cruz) e a filha na ilha. Chegando lá, ele passa a entender como funcionam as engrenagens das operações de seus novos amigos. Pouco depois encontramos também Juan Pablo Roque (Wagner Moura), ex-militar cubano famoso por nadar até a base de Guantanamo para pedir asilo político. Nos EUA, era tratado como celebridade, tendo trabalhado tanto para o FBI quanto para a FNCA e se casado com a bela Ana Magarita (Ana de Armas) numa cerimônia luxuosa.
“Wasp Network”, como o subtítulo nacional sugere, é um filme de espiões e tem tudo o que o gênero pede. Há agentes duplos, traidores, espionagem e contraespionagem, tudo reunido de maneira eficaz por Assayas e potencializado pelo poder dos fatos, mas falta algo.
Filme
Filme "Wasp Network: Rede de Espiões", de Olivier Assayas para a Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Com uma história que atravessa meia década, o roteiro se atropela em alguns momentos - personagens entram e saem da história sem grande impacto a não ser movimentar a narrativa. Algumas relações afetivas e de confiança também parecem apressadas e seriam melhor desenvolvidas com mais tempo ou com um recorte menos amplo. A verdade é que “Wasp Network” seria uma série incrível, mas tem problemas como filme.
O lado positivo é que Assayas entende o potencial do elenco que tem em mãos. Ao longo do filme, o espectador tem vontade de passar mais tempo com René, Olga, Juan Pablo e Ana; revivendo o par romântico de "Sérgio", também da Netflix, o brasileiro Wagner Moura e a cubana Ana de Armas são ótimos juntos, com muita química em tela e um entendimento no olhar. O cineasta francês se mostra plenamente ciente do carisma da atriz e a deixa desfilar pela tela. Como disse, a vontade seria passar mais tempo com os personagens, o que não acontece.
Filme
Filme "Wasp Network: Rede de Espiões", de Olivier Assayas para a Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
A partir da metade do filme, “Wasp Network” tem uma mudança de narrativa, ganha ares quase documentais, com algumas imagens de arquivo para reforçar que tudo o que se vê em tela realmente aconteceu, pelo menos uma versão daquilo. O roteiro, escrito por Assasyas com base no livro “Os Últimos Soldados da Guerra Fria”, de Fernando Morais, carece de tensão e força dramática para que o espectador pudesse se interessar mais pelos personagens e entender o sofrimento deles. Até os momentos de maior tensão são resolvidos com facilidade e rapidez. Falta tempo.
Ao fim, “Wasp Network” é um competente, mas confuso, thriller de espionagem. A história é ótima, as atuações também, mas Assayas perde a mão ao optar por incluir vários personagens em recortes rápidos, mas de pouca contextualização, impedindo que o espectador se importe com o que vê em tela - isso torna o filme quase um documentário em alguns momentos. Ao fim, é um filme que funciona ao tratar de política internacional, mas que carece de força dramática quando resolve se aventurar por amor ou por um ideais.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados