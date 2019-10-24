Pré-venda para filme de Roberto Carlos em 3D começa no dia 31

Show de Roberto Carlos em Jerusalém Crédito: Claudia Schembri/Divulgação

Comemorando 60 anos de carreira em 2019, Roberto Carlos volta aos cinemas e com data marcada. No dia 2 de dezembro, estreia "Roberto Carlos em Jerusalém 3D", que traz a gravação do show de 2011 feito na Terra Santa, dentro do Projeto Emoções Jerusalém.

Para o lançamento nos cinemas, o show ganhou um trailer especial com narração de Cid Moreira. Confira abaixo.

Estão confirmadas apresentações nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro, em várias salas do país. A pré-venda começa no próximo dia 31 de outubro, através do site ingresso.com.

Roberto Carlos em Jerusalém 3D tem realização da RC e DC SET. Com direção de Jayme Monjardim, o show foi gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, e emocionou uma plateia de 5.500 pessoas.

"Dirigir Roberto Carlos foi a coisa mais importante na linha de shows que já fiz até hoje. Realmente foi um momento único. A gente se preparou vários meses para imaginar o que seria um show do Roberto em Jerusalém. E, agora, levar esse trabalho para o cinema, e especialmente em 3D, é uma emoção que se renova", conta Jayme Monjardim .

Narrado pela jornalista Glória Maria, o filme traz o registro da grande noite, com a apresentação de clássicos como "Além do horizonte", "Como é grande o meu amor por você", Jesus Cristo", e surpresas como as músicas "Detalhes", cantada em quatro idiomas - português, espanhol, inglês e italiano -, e Jerusalém toda de ouro (Yerushalaim shel zarav), interpretada em hebraico, com o apoio de um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.

Há cenas também da viagem de Roberto Carlos à Terra Santa, incluindo sua passagem por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Sítio Arqueológico Ha´Ofel, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.