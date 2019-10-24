Pré-venda para filme de Roberto Carlos em 3D começa no dia 31

Comemorando 60 anos de carreira em 2019, Roberto Carlos volta aos cinemas e com data marcada. No dia 2 de dezembro, estreia "Roberto Carlos em Jerusalém 3D", que traz a gravação do show de 2011 feito na Terra Santa, dentro do Projeto Emoções Jerusalém.
Para o lançamento nos cinemas, o show ganhou um trailer especial com narração de Cid Moreira. Confira abaixo.
Estão confirmadas apresentações nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro, em várias salas do país. A pré-venda começa no próximo dia 31 de outubro, através do site ingresso.com.
Roberto Carlos em Jerusalém 3D tem realização da RC e DC SET. Com direção de Jayme Monjardim, o show foi gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, e emocionou uma plateia de 5.500 pessoas.
"Dirigir Roberto Carlos foi a coisa mais importante na linha de shows que já fiz até hoje. Realmente foi um momento único. A gente se preparou vários meses para imaginar o que seria um show do Roberto em Jerusalém. E, agora, levar esse trabalho para o cinema, e especialmente em 3D, é uma emoção que se renova", conta Jayme Monjardim .
Narrado pela jornalista Glória Maria, o filme traz o registro da grande noite, com a apresentação de clássicos como "Além do horizonte", "Como é grande o meu amor por você", Jesus Cristo", e surpresas como as músicas "Detalhes", cantada em quatro idiomas - português, espanhol, inglês e italiano -, e Jerusalém toda de ouro (Yerushalaim shel zarav), interpretada em hebraico, com o apoio de um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.
Há cenas também da viagem de Roberto Carlos à Terra Santa, incluindo sua passagem por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Sítio Arqueológico Ha´Ofel, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.
Com produção musical de Guto Graça Mello, a apresentação mobilizou cerca de 500 profissionais de várias partes do mundo durante dois meses de ensaios. Além de sua orquestra de 17 músicos, regida pelo maestro Eduardo Lages, Roberto Carlos foi acompanhado de mais 12 músicos israelenses nos instrumentos de cordas.