Roberto Carlos faz filme 3D em Jerusalém e estreia em dezembro

Crédito: Site Roberto Carlos/Divulgação

Roberto Carlos, de 76 anos, poderá ser visto de novo nas telonas, depois de 48 anos sem protagonizar em um filme. Segundo informações da revista Quem, o capixaba rodou o longa em Jerusalém em 2011 e tudo foi feito em segredo. Nesses oito anos, o Rei passou grande parte do tempo selecionando cenas e aprovando o conteúdo da produção, que estreia no dia 6 de dezembro deste ano. , de 76 anos, poderá ser visto de novo nas telonas, depois de 48 anos sem protagonizar em um. Segundo informações da revista Quem, orodou o longa emem 2011 e tudo foi feito em segredo. Nesses oito anos, o Rei passou grande parte do tempo selecionando cenas e aprovando o conteúdo da produção, que estreia no dia 6 de dezembro deste ano.

O filme contou com ajuda até de mesma equipe que participou dos trabalhos do filme internacional "Avatar".

Segundo a reportagem de Quem apurou, na época das filmagens Roberto gravou um DVD e um especial de fim de ano para a TV. De acordo com a revista, o capixaba está tão animado para lançar o trabalho que fará questão de reunir um grupo vip para assistir ao longa em uma sala de cinema do Rio de Janeiro na data de estreia. Nesse dia, ele deve entrar no local com um dos carros que coleciona.

A Quem destaca que cerca de 100 cinemas do Brasil terão o evento transmitido simultaneamente via internet. Mas esse filme, que ainda não tem nome definido, não é o único em que Roberto poderá ser visto nesses tempos: em 2020 será a vez de sua biografia ser lançada, contando 14 anos de sua trajetória na música. A promessa é de que tenham mais três filmes, conforme informa a publicação.