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Confirmadíssimo!

Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, detalhou que o programa especial está confirmadíssimo e adiantou o que há de certo para a atração até agora

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 10:27
  Crédito: Caio Girardi
O tradicional Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos está confirmadíssimo para ir ao ar na tela da nossa TV Globo. No entanto, a gravação terá momentos de turnês que o Rei fez até o início deste ano, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
Segundo ela, o cantor capixaba terá cenas gravadas em seu estúdio na Urca, no Rio de Janeiro, e no show que acontecerá em Curitiba no dia 29 de novembro. 

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No entanto, outros colunistas já detalharam que na gravação do especial que irá ao ar na emissora global terá ainda cenas da turnê que o cantor fez em Jerusalém há alguns anos, o que representaria um compilado de momentos da carreira de Roberto. Mas isso ainda não está confirmado. 

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