Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

O tradicionalestá confirmadíssimo para ir ao ar na tela da nossa. No entanto, a gravação terá momentos de turnês que o Rei fez até o início deste ano, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Segundo ela, o cantor capixaba terá cenas gravadas em seu estúdio na Urca , no Rio de Janeiro, e no show que acontecerá em Curitiba no dia 29 de novembro.

No entanto, outros colunistas já detalharam que na gravação do especial que irá ao ar na emissora global terá ainda cenas da turnê que o cantor fez em Jerusalém há alguns anos, o que representaria um compilado de momentos da carreira de Roberto. Mas isso ainda não está confirmado.