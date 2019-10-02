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Geisy Arruda exibe corpão ao mostrar bronze de fita isolante

A loira usou um modelo de biquíni de fita isolante de modelo "médica" e abusou: "Primeiros-socorros não se nega a ninguém"

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 09:53
  Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda aumentou a temperatura da web nesta terça (1º) ao exibir seu corpão na internet. Mas não foi sem motivo: a bonita queria só mostrar o resultado de seu retoque de bronzeado com fita isolante
"Porque um copo de água e primeiros-socorros não se nega a ninguém!", escreveu ela, que posou com um modelo de biquíni de médica. "Amei essa fita", terminou. 

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A bonita foi notícia já no início desta semana ao revelar que só faz sexo com seus fãs. Na ocasião, a loira entregou que não gosta de ir para cama com inimigos e brincou com toda a situação.
> Geisy Arruda 10 anos após polêmica da faculdade: "Só transo com fã"

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