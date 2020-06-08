Participantes de A Fazenda 12 começam a assinar contratos, diz colunista

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11 Crédito: Edu Moraes/Record TV

Os participantes de A Fazenda 12 devem começar a assinar nesta semana os contratos com a Record, segundo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Inicialmente programado para setembro, o programa pode ter a sua estreia antecipada para agosto.

A cantora Jojo Todynho, 23, e o ator Kadu Moliterno, 67, estão entre os possíveis concorrentes do reality. Moliterno e a mulher, Cristianne Rodriguez, 38, estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple. Porém, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, fizeram com que a temporada de 2020 do reality fosse cancelada. Dessa forma, segundo a colunista, o ator foi convidado a integrar o elenco de A Fazenda.