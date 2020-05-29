Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Jojo Todynho e Kadu Moliterno estão cotados para participar de A Fazenda

Atração, que teve Lucas Viana como último campeão, deve estrear em agosto na RecordTV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:09

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:09

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho, 23, e Kadu Moliterno, 67, estão entre os possíveis participantes da próxima edição de A Fazenda 12. Os dois já estariam acordados com a RecordTV, mas, assim como aconteceu com outros participantes, ainda não assinaram contrato com a emissora.
Moliterno e a mulher, Cristianne Rodriguez, 38, estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple. Porém, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, fizeram com que a temporada de 2020 do reality fosse cancelada. Dessa forma, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator foi convidado a integrar o elenco da atração rural.
A Record sempre quis ter Jojo em A Fazenda, mas a cantora não havia se interessado em participar da atração até então. Embora os participantes ainda não tenham sido divulgados pela emissora, alguns nomes já foram especulados, entre os quais os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa.

Veja Também

Jojo Todynho lamenta morte da mãe e pede empatia

Foto: Jojo Todynho surge nua em banheira e debate gordofobia

Foto: Jojo Todynho surpreende fãs com bumbum gigante: "Tamborzão"

Na última edição do reality, cuja nova temporada tem estreia prevista para agosto, Lucas Viana, 28, superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Marcos Mion, apresentador das últimas edições deve retornar para A Fazenda 12.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados