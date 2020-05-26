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Jojo Todynho lamenta morte da mãe e pede empatia

Deus tirou de mim uma das pessoas mais importantes, diz a cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 16:07

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:07

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho, de 23 anos, anunciou pelo Instagram na tarde desta terça-feira, 26, que sua mãe de criação, Maria Helena, de 60 anos, morreu. Em lágrimas, a cantora publicou um vídeo de oito minutos lamentando a perda. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte. A idosa fazia hemodiálise e era considerada do grupo de risco para a covid-19.
"Deus tirou de mim uma das pessoas mais importantes, que foi essencial na minha vida para ajudar a me tornar quem eu sou hoje, com valores e respeito ao próximo", afirmou. "Estou sem acreditar que a minha mãe Maria Helena me deixou."
Jojo aproveitou ainda para refletir sobre as aparências que existem no mundo das personalidades. "Vocês acham que o mundo gira em torno de fama. Fama não é tudo, beleza não é tudo, dinheiro não é tudo. Vai ficar tudo. Até quando vocês vão olhar pela aparência e vão viver na internet atacando as pessoas?", criticou.
Pedindo para as pessoas se colocarem no lugar do próximo, a funkeira afirmou que a sociedade está adoecida e pediu amor e respeito ao próximo. "A gente tem uma geração adoecida onde só a opinião delas valem. Dizem que lutam tanto pela democracia, mas se a pessoa tiver uma opinião diferente, é cancelada. Eu não estou nem aí. Sua verdade está aqui, no coração e na mente."

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Pelos stories do Instagram, Jojo afirmou que vai se afastar da rede social. David Brazil, MC Rebecca, Simone Sampaio e outras personalidades lamentaram a perda. "Meus sentimento, Jojo. Que Deus abençoe e fortaleça o seu coração e dos seus familiares", escreveu a cantora Lexa.

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