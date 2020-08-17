Palco Litoral: final será transmitida na TV Gazeta neste sábado (22)

Votações estão abertas até o dia da final pelo site da rádio Crédito: Rádio Litoral

A competição de música que revelou as novas vozes do Espírito Santo chega à sua última semana. No próximo sábado (22), os capixabas vão conhecer o campeão do Palco Litoral, em uma grande final que será transmitida ao vivo pela TV Gazeta a partir das 14h30.

"A votação segue frenética. Impressionante como o Espírito Santo inteiro está se movimentando. Tem gente até de fora do Brasil votando. Incrível! A final deve fechar com chave de ouro mesmo essa primeira edição do Palco Litoral. Sim! Primeira... pois a próxima já está confirmada! Pode se preparar para muita emoção!, conta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.

Nessa fase final, os candidatos estão recebendo aulas de preparação vocal com o fonoaudiólogo, professor de canto e produtor musical Marcel Vaccari, além de acompanhamento do Bravo Estúdio. "Como a votação é popular, o público já está escolhendo seus favoritos. Mas, com certeza, todos estão muito engajados e precisando dessa oportunidade para virar um grande artista da nossa terra. Faremos um lindo trabalho para que o ganhador se mostre como um grande artista que nos represente", afirmou o sócio do Bravo Estúdio, Derick Brumatte.

A competição recebeu 557 inscrições e na fase semifinal teve mais de 81 mil votos. Participaram cantores de diferentes estilos musicais e de municípios de norte a sul do Espírito Santo.

Expectativa dos finalistas

Cléverson Ferreira Crédito: Rádio Litoral

"Eu estou vivendo em um mundo mágico. Canto simplesmente por amor. Sempre pensei em seguir carreira, mas nunca imaginei chegar até aqui. Isso tudo é um sonho que sinceramente eu não quero mais acordar. Acredito muito no público da Litoral FM e sei que ele vai escolher o melhor candidato. Se esse candidato for eu, ficarei imensamente feliz, mas se não for eu já me considero um vencedor por ter chegado até aqui. Que seja feita a vontade de Deus. " Cléverson - Finalista do Palco Litoral

Josa Crédito: Rádio Litoral

" Para chegar até aqui foi muito difícil. Noites e noites sem dormir, votando e mobilizando a galera. E agora na final não é diferente. Muito pelo contrário. A expectativa é que todo esse esforço seja coroado com a premiação, com o meu nome sendo chamado como o grande ganhador do Palco Litoral. De qualquer forma, todo mundo que está na final é merecedor. São grandes talentos e grandes pessoas. Estou muito feliz de estar na final. É uma repercussão muito grande que eu nunca imaginei que eu estaria inserido." Josa - Finalista do Palco Litoral

Melina e Thiarlys Crédito: Rádio Litoral

"Não esperava chegar aonde a gente chegou. É emocionante até de falar, porque a gente vê as pessoas mandando mensagem, dizendo que estão torcendo pela gente. Então, dá um conforto enorme para o coração. E aí a gente consegue ir se acalmando e conseguindo fazer tudo que precisa ser feito até o grande dia. Toda vez que eu escuto essa palavra, o coração acelera. É a realização de um sonho e uma forma de reconhecimento de uma coisa que você ama fazer. Não tem nem sentimento que possa descrever." Melina - Finalista do Palco Litoral

"É uma ansiedade muito grande, mas a melhor possível. Estou com o pensamento muito positivo, mas bem apreensivo pela final. Se Deus quiser vai dar tudo certo, Thiarlys e Melina vencedores. Estou muito feliz por estar na final." Thiarlys - Finalista do Palco Litoral

Premiação

Vale lembrar que o vencedor vai ganhar a gravação de uma música em estúdio profissional, com direito a videoclipe, que será tocada na programação diária da Litoral FM (102,3 FM).

"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera Renan Faé.