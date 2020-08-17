Palco Litoral: final será transmitida na TV Gazeta neste sábado (22)

A competição de música que revelou as novas vozes do Espírito Santo chega à sua última semana. No próximo sábado (22), os capixabas vão conhecer o campeão do Palco Litoral, em uma grande final que será transmitida ao vivo pela TV Gazeta a partir das 14h30.
O público é quem decide quem será o vencedor, pelo site da Rádio Litoral, em uma votação que será encerrada durante o programa. Os candidatos que estão disputando o título são Cléverson Ferreira, de Cariacica, Josa, da Serra, e a dupla Melina e Thiarlys, de Iconha e Alfredo Chaves, respectivamente.
"A votação segue frenética. Impressionante como o Espírito Santo inteiro está se movimentando. Tem gente até de fora do Brasil votando. Incrível! A final deve fechar com chave de ouro mesmo essa primeira edição do Palco Litoral. Sim! Primeira... pois a próxima já está confirmada! Pode se preparar para muita emoção!, conta o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.
O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.
Nessa fase final, os candidatos estão recebendo aulas de preparação vocal com o fonoaudiólogo, professor de canto e produtor musical Marcel Vaccari, além de acompanhamento do Bravo Estúdio. "Como a votação é popular, o público já está escolhendo seus favoritos. Mas, com certeza, todos estão muito engajados e precisando dessa oportunidade para virar um grande artista da nossa terra. Faremos um lindo trabalho para que o ganhador se mostre como um grande artista que nos represente", afirmou o sócio do Bravo Estúdio, Derick Brumatte.
A competição recebeu 557 inscrições e na fase semifinal teve mais de 81 mil votos. Participaram cantores de diferentes estilos musicais e de municípios de norte a sul do Espírito Santo.
Expectativa dos finalistas
"Eu estou vivendo em um mundo mágico. Canto simplesmente por amor. Sempre pensei em seguir carreira, mas nunca imaginei chegar até aqui. Isso tudo é um sonho que sinceramente eu não quero mais acordar. Acredito muito no público da Litoral FM e sei que ele vai escolher o melhor candidato. Se esse candidato for eu, ficarei imensamente feliz, mas se não for eu já me considero um vencedor por ter chegado até aqui. Que seja feita a vontade de Deus. "
" Para chegar até aqui foi muito difícil. Noites e noites sem dormir, votando e mobilizando a galera. E agora na final não é diferente. Muito pelo contrário. A expectativa é que todo esse esforço seja coroado com a premiação, com o meu nome sendo chamado como o grande ganhador do Palco Litoral. De qualquer forma, todo mundo que está na final é merecedor. São grandes talentos e grandes pessoas. Estou muito feliz de estar na final. É uma repercussão muito grande que eu nunca imaginei que eu estaria inserido."
"Não esperava chegar aonde a gente chegou. É emocionante até de falar, porque a gente vê as pessoas mandando mensagem, dizendo que estão torcendo pela gente. Então, dá um conforto enorme para o coração. E aí a gente consegue ir se acalmando e conseguindo fazer tudo que precisa ser feito até o grande dia. Toda vez que eu escuto essa palavra, o coração acelera. É a realização de um sonho e uma forma de reconhecimento de uma coisa que você ama fazer. Não tem nem sentimento que possa descrever."
"É uma ansiedade muito grande, mas a melhor possível. Estou com o pensamento muito positivo, mas bem apreensivo pela final. Se Deus quiser vai dar tudo certo, Thiarlys e Melina vencedores. Estou muito feliz por estar na final."
Premiação
Vale lembrar que o vencedor vai ganhar a gravação de uma música em estúdio profissional, com direito a videoclipe, que será tocada na programação diária da Litoral FM (102,3 FM).
"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera Renan Faé.
Pensa que acabou? Ainda não! O campeão se apresenta na live de aniversário da Litoral FM. Entre os convidados já confirmados, estão Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró.