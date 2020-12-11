Padre Anderson Gomes e Anderson Freire fazem show na TV Gazeta

Padre Anderson Gomes e cantor Anderson Freire fazem show Fé e Esperança, especial de fim de ano da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta

Os shows, gravados no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, serão exibidos às 14h40 com apresentação do jornalista Cesinha Fernandes. Com 30 minutos de duração, cada apresentação contará com a participação dos "Andersons" - do cantor no show do padre e vice-versa - nas últimas músicas.



Nós cantamos quatro, cinco músicas, intercalamos as canções com algumas mensagens e no fim do meu show o Anderson (Freire) canta comigo e no fim da apresentação dele eu vou fazer uma participação também, adianta o padre, em entrevista ao Divirta-se.

Nós gravamos músicas especiais que tentam falar justamente desse momento de união entre todos em um período tão difícil como o que estamos vivendo. A pandemia trouxe dificuldades dentro de casa, depressão, angústias... As sequelas da Covid são muito grandes e nosso objetivo é trazer um pouco desse clima de Natal, com fé e esperança, completa Gomes.

A ideia é fazer um programa ecumênico e trazer mensagens de esperança. Durante os programas, a equipe da TV Gazeta também preparou depoimentos que ilustram a fé de capixabas, que vão ser exibidos nos intervalos das canções.



No dia da gravação comentamos isso: a grande mensagem de paz e esperança que vamos transmitir é de relacionamentos prazerosos de amizade. Que a pandemia nos faça mais unidos independente da nossa forma de ver a fé. Estamos em um mundo em que as pessoas se isolam cada vez mais, mas a mensagem do especial é de que precisamos conviver mais, fala o padre.

"A minha fé me leva à convivência com todos, a ter uma vida mais serena com todas as pessoas e não só com os iguais " Anderson Gomes - Padre

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