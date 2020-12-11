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"Especial Fé e Esperança"

Padre Anderson Gomes e Anderson Freire fazem show na TV Gazeta

Nos próximos dois sábados, 12 e 19 de dezembro, cantores religiosos comandam o especial de fim de ano da afiliada da TV Globo no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 14:36

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:36

Padre Anderson Gomes e cantor Anderson Freire fazem show Fé e Esperança, especial de fim de ano da TV Gazeta
Padre Anderson Gomes e cantor Anderson Freire fazem show Fé e Esperança, especial de fim de ano da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta
A TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, promete trazer uma mensagem de amor e paz para acalentar os corações nesta reta final de 2020, ano em que o mundo sofre com a pandemia da Covid-19. Assim, nos próximos dois sábados, dias 12 e 19, a emissora vai exibir "Fé e Esperança", um especial de Fim de Ano com apresentações do Padre Anderson Gomes e do cantor Anderson Freire.
Os shows, gravados no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, serão exibidos às 14h40 com apresentação do jornalista Cesinha Fernandes. Com 30 minutos de duração, cada apresentação contará com a participação dos "Andersons" - do cantor no show do padre e vice-versa - nas últimas músicas.
Nós cantamos quatro, cinco músicas, intercalamos as canções com algumas mensagens e no fim do meu show o Anderson (Freire) canta comigo e no fim da apresentação dele eu vou fazer uma participação também, adianta o padre, em entrevista ao Divirta-se.

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Nós gravamos músicas especiais que tentam falar justamente desse momento de união entre todos em um período tão difícil como o que estamos vivendo. A pandemia trouxe dificuldades dentro de casa, depressão, angústias... As sequelas da Covid são muito grandes e nosso objetivo é trazer um pouco desse clima de Natal, com fé e esperança, completa Gomes.
A ideia é fazer um programa ecumênico e trazer mensagens de esperança. Durante os programas, a equipe da TV Gazeta também preparou depoimentos que ilustram a fé de capixabas, que vão ser exibidos nos intervalos das canções.
No dia da gravação comentamos isso: a grande mensagem de paz e esperança que vamos transmitir é de relacionamentos prazerosos de amizade. Que a pandemia nos faça mais unidos independente da nossa forma de ver a fé. Estamos em um mundo em que as pessoas se isolam cada vez mais, mas a mensagem do especial é de que precisamos conviver mais, fala o padre.
"A minha fé me leva à convivência com todos, a ter uma vida mais serena com todas as pessoas e não só com os iguais "
Anderson Gomes - Padre

SERVIÇO

  • Especial Fé e Esperança - TV Gazeta
  • Data: 12 e 19 de dezembro de 2020 (sábados), às 14h40
  • Transmissão: na TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo

  • PROGRAMAÇÃO
  • Dia 12, às 14h40  Fé e Esperança com padre Anderson Gomes
  • Dia 19, às 14h40  Fé e Esperança com Anderson Freire

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