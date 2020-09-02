Novela 'A Força do Querer' volta ao ar na Globo a partir de 21 de setembro

Juliana Paes e Emilio Dantas foram os protagonistas de "A Força do Querer" Crédito: Divulgação/TV Globo

A edição especial da novela "A Força do Querer" volta a ser exibida na Globo a partir do dia 21 de setembro. A trama de 2017, assinada por Gloria Perez, vai substituir "Fina Estampa" (2011), na faixa das 21h.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a exibição de "Amor de Mãe" teve de ser interrompida em março. As gravações da trama já foram retomadas, mas a novela só vai voltar ao ar em 2021.

Com um elenco renomado, com nomes como Juliana Paes, Paolla Oliveira, Isis Valverde, Emilio Dantas, Marco Pigossi, Carol Duarte, entre outros, "A Força do Querer" registrou bons resultados quando foi exibida pela primeira vez.

O personagem de Carol Duarte, Ivana, que se descobre transexual, foi um dos grandes destaques da trama. A história fez parte de uma estratégia da Globo por mobilização popular para começar a discutir sobre sexualidade e identidade de gênero.

POLÊMICA

A trama principal de "A Força do Querer" é centrada em Bibi Perigosa, vivida por Juliana Paes. A história da personagem é inspirada na vida da escritora Fabiana Escobar, que fo casada com um dos maiores traficantes cariocas. Uma paixão financiada pela venda de drogas e testemunhada em escutas e tocaias da polícia, que deu a ela alcunhas como "Rainha do Pó" e "Primeira-dama do Tráfico".

Quando a Globo anunciou a reprise da novela, Escobar encaminhou uma petição à Justiça do Rio de Janeiro para tentar impedir a reapresentação. Segundo afirma, a Globo ainda tem pendências financeiras com ela, em uma batalha judicial travada desde 2018.