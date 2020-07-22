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Fabiana Escobar

Bibi Perigosa vai à Justiça para impedir reprise de 'A Força do Querer'

História da escritora inspirou trama principal da novela de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 08:07

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 08:07

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real, posa em frente a comunidade do Rio de Janeiro
Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real Crédito: Reprodução/Instagram @bibiperigosa
A escritora Fabiana Escobar encaminhou, nesta terça-feira (21), uma petição à Justiça do Rio de Janeiro para tentar impedir que a Globo reprise a novela "A Força do Querer" (2017). Segundo ela, a emissora ainda tem pendências financeiras por ter usado sua história como inspiração para a trama.
Conhecida como Bibi Perigosa, Fabiana foi casada com um dos maiores traficantes cariocas. Uma paixão financiada pela venda de drogas e testemunhada em escutas e tocaias da polícia, que deu a ela alcunhas como "Rainha do Pó" e "Primeira-dama do Tráfico". História que inspirou a novela.
O assessor de Escobar afirmou, no entanto, que a Globo ainda deve R$ 500 mil a ela, pela transmissão do folhetim em outros países, e um processo está andamento para definir o pagamento. Uma audiência conciliatória, que estava marcada para abril, chegou a ser suspensa devido à pandemia.
"Os direitos advindos do contrato realizado entre as partes não foi efetivamente cumprido, razão pela qual a continuidade ou a reprise da novela conforme divulgado nos meios de comunicação, sem que haja contrapartida em relação aos direitos autorais e conexos da demandante não deve ser permitido", diz a petição.
Segundo o documento, a reprise afeta "sensivelmente os interesses comerciais e autorais já vilipendiados pela emissora". Os advogados de Escobar ainda pedem que a Globo seja intimada a apresenta uma proposta conciliatória para o processo em andamento, diante da impossibilidade de novas audiências.

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A novela, que passou em 2017, foi confirmada como a substituta de "Fina Estampa" (2010-2011), na faixa das 21h, enquanto "Amor de Mãe" permanece com as gravações suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Na trama, assinada por Glória Peres, Escobar é feita pela atriz Juliana Paes, 41.
Procurada, a Globo afirmou que não comenta casos em andamento na Justiça.

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