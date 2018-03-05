'A Força do Querer' é a grande vencedora do Troféu Imprensa 2018

Troféu Imprensa 2018 foi comandado por Silvio Santos, que ganhou o prêmio de Melhor Apresentador Crédito: Divulgação / SBT

Dividindo audiência com a cerimônia do Oscar, foi exibido no SBT, na noite deste domingo, 4, o Troféu Imprensa, premiação que destaca as personalidades e produções da televisão e da música anualmente, desde 1958. O grande destaque da 60ª edição do prêmio foi a novela "A Força do Querer", produção da TV Globo, que levou três estatuetas: melhor novela, melhor ator e melhor atriz.

Dono do formato desde 1969, Silvio Santos foi o mestre de cerimônias da premiação, que contou com a presença de Sérgio Chapelin e Vanessa Giácomo, da TV Globo, como convidados. A edição deste ano, gravada em 27 de fevereiro, teve também a presença de Eliana, Patricia Abravanel, Joelma, Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Roberto Cabrini, Guilherme Winter, Carlos Alberto de Nóbrega e Wesley Safadão.

Os três mais votados pelo público em cada categoria são avaliados pelo júri da cerimônia, composto neste ano por dez jornalistas, que decide os ganhadores. Há também a entrega do Troféu Internet para as personalidade escolhidas pelos próprios internautas. Confira os vencedores:

Melhor cantora

Marília Mendonça

Troféu Internet

Ivete Sangalo

Melhor programa infantil

Bom Dia & Cia





Troféu Internet





Bom Dia & Cia

Melhor programa humorístico

A Praça é Nossa





Troféu Internet





A Praça é Nossa

Melhor programa de auditório

Programa Silvio Santos





Troféu Internet





Programa Silvio Santos

Melhor novela

A Força do Querer





Troféu Internet





A Força do Querer

Melhor programa de entrevista

The Noite





Troféu Internet





Programa do Porchat

Melhor ator

Marcos Pigossi





Troféu Internet





Rodrigo Lombardi

Melhor programa jornalístico





Conexão Repórter





Troféu Internet





Fantástico

Melhor dupla sertaneja





Simone e Simaria





Troféu Internet





Simone e Simaria

Melhor apresentador

Silvio Santos





Troféu Internet





Silvio Santos

Melhor atriz

Juliana Paes





Troféu Internet





Juliana Paes

Melhor telejornal





Jornal Nacional





Troféu Internet





Jornal Nacional

Melhor programa de TV





Lady Night Show





Troféu Internet





Lady Night Show

Melhor apresentadora





Patricia Abravanel





Troféu Internet





Eliana

Melhor cantor do ano





Luan Santana





Troféu Internet



