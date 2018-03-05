'A Força do Querer' é a grande vencedora do Troféu Imprensa 2018

Dividindo audiência com a cerimônia do Oscar, foi exibido no SBT, na noite deste domingo, 4, o Troféu Imprensa, premiação que destaca as personalidades e produções da televisão e da música anualmente, desde 1958. O grande destaque da 60ª edição do prêmio foi a novela "A Força do Querer", produção da TV Globo, que levou três estatuetas: melhor novela, melhor ator e melhor atriz.
Dono do formato desde 1969, Silvio Santos foi o mestre de cerimônias da premiação, que contou com a presença de Sérgio Chapelin e Vanessa Giácomo, da TV Globo, como convidados. A edição deste ano, gravada em 27 de fevereiro, teve também a presença de Eliana, Patricia Abravanel, Joelma, Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Roberto Cabrini, Guilherme Winter, Carlos Alberto de Nóbrega e Wesley Safadão.
Os três mais votados pelo público em cada categoria são avaliados pelo júri da cerimônia, composto neste ano por dez jornalistas, que decide os ganhadores. Há também a entrega do Troféu Internet para as personalidade escolhidas pelos próprios internautas. Confira os vencedores:
Melhor cantora
Marília Mendonça
Troféu Internet
Ivete Sangalo
Melhor programa infantil
Bom Dia & Cia
Troféu Internet
Bom Dia & Cia
Melhor programa humorístico
A Praça é Nossa
Troféu Internet
A Praça é Nossa
Melhor programa de auditório
Programa Silvio Santos
Troféu Internet
Programa Silvio Santos
Melhor novela
A Força do Querer
Troféu Internet
A Força do Querer
Melhor programa de entrevista
The Noite
Troféu Internet
Programa do Porchat
Melhor ator
Marcos Pigossi
Troféu Internet
Rodrigo Lombardi
Melhor programa jornalístico
Conexão Repórter
Troféu Internet
Fantástico
Melhor dupla sertaneja
Simone e Simaria
Troféu Internet
Simone e Simaria
Melhor apresentador
Silvio Santos
Troféu Internet
Silvio Santos
Melhor atriz
Juliana Paes
Troféu Internet
Juliana Paes
Melhor telejornal
Jornal Nacional
Troféu Internet
Jornal Nacional
Melhor programa de TV
Lady Night Show
Troféu Internet
Lady Night Show
Melhor apresentadora
Patricia Abravanel
Troféu Internet
Eliana
Melhor cantor do ano
Luan Santana
Troféu Internet
Luan Santana