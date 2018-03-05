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TELEVISÃO

'A Força do Querer' é a grande vencedora do Troféu Imprensa 2018

Novela da Globo ganhou em três categorias da premiação sobre televisão

Publicado em 05 de Março de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 15:55
Troféu Imprensa 2018 foi comandado por Silvio Santos, que ganhou o prêmio de Melhor Apresentador Crédito: Divulgação / SBT
Dividindo audiência com a cerimônia do Oscar, foi exibido no SBT, na noite deste domingo, 4, o Troféu Imprensa, premiação que destaca as personalidades e produções da televisão e da música anualmente, desde 1958. O grande destaque da 60ª edição do prêmio foi a novela "A Força do Querer", produção da TV Globo, que levou três estatuetas: melhor novela, melhor ator e melhor atriz.
Dono do formato desde 1969, Silvio Santos foi o mestre de cerimônias da premiação, que contou com a presença de Sérgio Chapelin e Vanessa Giácomo, da TV Globo, como convidados. A edição deste ano, gravada em 27 de fevereiro, teve também a presença de Eliana, Patricia Abravanel, Joelma, Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Roberto Cabrini, Guilherme Winter, Carlos Alberto de Nóbrega e Wesley Safadão.
Os três mais votados pelo público em cada categoria são avaliados pelo júri da cerimônia, composto neste ano por dez jornalistas, que decide os ganhadores. Há também a entrega do Troféu Internet para as personalidade escolhidas pelos próprios internautas. Confira os vencedores:
Melhor cantora
Marília Mendonça
Troféu Internet
Ivete Sangalo
Melhor programa infantil
Bom Dia & Cia
 
Troféu Internet
 
Bom Dia & Cia
Melhor programa humorístico
A Praça é Nossa
 
Troféu Internet
 
A Praça é Nossa
Melhor programa de auditório
Programa Silvio Santos
 
Troféu Internet
 
Programa Silvio Santos
Melhor novela
A Força do Querer
 
Troféu Internet
 
A Força do Querer
Melhor programa de entrevista
The Noite
 
Troféu Internet
 
Programa do Porchat
Melhor ator
Marcos Pigossi
 
Troféu Internet
 
Rodrigo Lombardi
Melhor programa jornalístico
 
Conexão Repórter
 
Troféu Internet
 
Fantástico
Melhor dupla sertaneja
 
Simone e Simaria
 
Troféu Internet
 
Simone e Simaria
Melhor apresentador
Silvio Santos
 
Troféu Internet
 
Silvio Santos
Melhor atriz
Juliana Paes
 
Troféu Internet
 
Juliana Paes
Melhor telejornal
 
Jornal Nacional
 
Troféu Internet
 
Jornal Nacional
Melhor programa de TV
 
Lady Night Show
 
Troféu Internet
 
Lady Night Show
Melhor apresentadora
 
Patricia Abravanel
 
Troféu Internet
 
Eliana
Melhor cantor do ano
 
Luan Santana
 
Troféu Internet
 
Luan Santana

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