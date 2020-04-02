Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

No dia do autista, série Pablo debate o transtorno

Série sobre menino autista faz a sua pré-estreia na TV fechada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:19

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:19

Cena da série Pablo, protagonizada por um menino autista
Cena da série Pablo, protagonizada por um menino autista Crédito: Divulgação
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial de Conscientização do Autismo ocorre todo 2 de abril. Contribuindo com essa data, que coloca o foco nas pessoas diagnosticadas com esse transtorno, os canais Disney Channel, Disney Junior, Disney XD e National Geographic vão exibir, nesta quinta, o primeiro episódio da segunda temporada da série Pablo, que é protagonizada um menino com transtorno do espectro autista (TEA).
Misturando animação e atores reais, a série de animação infantil traz o mundo do pequeno Pablo, um garotinho de 5 anos com transtorno do espectro autista e que se expressa por meio da arte. Em um mundo repleto de imaginação, o menino adora fazer desenhos, que ganham vida e preenchem o Mundo da Arte. É dessa forma que Pablo transforma os desafios diários em aventuras sem fim, que permitem que ele encare o complicado mundo real.

A exibição será às 10h, no Disney Junior, às 11h30, no Disney Channel, às 17h, no Disney XD, às 17h20, às 18h, Nat Geo Kids, e às 17h20, no National Geographic.

Para quem não viu a primeira temporada, ela pode ser vista na TV Brasil, de segunda a sexta, às 11h e 15h, e sábado, às 11h. E também, a partir do dia, no NatGeo Kids.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Confira a programação de filmes na TV para enfrentar a quarentena

Dia da Mentira: confira 10 filmes repletos de farsas e lorotas

20 filmes capixabas para assistir na internet durante a quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados