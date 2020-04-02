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Televisão

Confira a programação de filmes na TV para enfrentar a quarentena

Confira a programação de filmes na TV para enfrentar a quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:07

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:07

A animação
A animação "Smurfs e a Vila Perdida" vai passar na tela da Globo Crédito: Divulgação
Evitar aglomerações. Essa é uma das orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para lidar com a pandemia do coronavírus. Em sintonia com os especialistas em saúde, a maioria das autoridades do Brasil e do mundo tem pedido à população para ficar em casa e, assim, tentar conter o avanço da Covid-19, doença ainda sem cura ou vacina, capaz de causar a morte por síndrome respiratória aguda grave.
Com muitos trabalhadores afastados de seus empregos e outros em regime de trabalho remoto, as operadoras de TV por assinatura liberaram o acesso dos clientes a um maior número de canais. E em tempos de quarentena, nada melhor que um bom filme para distrair a mente ou entreter as crianças.
Além da vasta programação da TV aberta e dos canais a cabo, há iniciativas no streaming. O Telecine Play, por exemplo, oferece 30 dias grátis a novos usuários --após esse período, o serviço cobra um valor de R$ 37,90 por mês.
Confira os destaques da programação dos próximos dias:

QUINTA-FEIRA (02/04)

  • NA GLOBO
  • 15h - Sessão da Tarde: "Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) - O Filme" (2016) Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição.
  • 1h46 - Corujão 1: "Pense Como Eles" (2012) Um livro transforma a vida de um grupo de amigos quando suas namoradas decidem usar as dicas do autor contra eles.
Elenco do filme Detetives do Prédio Azul
Elenco do filme Detetives do Prédio Azul, que será exibido na Globo Crédito: Divulgação
  • NA BAND
  • 22h45 - Top Cine: "Morte por Encomenda" (2010) Um detetive particular é contratado para investigar o desaparecimento de uma dançarina sensual. Porém, o caso começa a ficar complicado quando todas as pessoas interrogadas por ele aparecem mortas, deixando um rastro de violência.
  • DESTAQUES TELECINE
  • 15h35 - Telecine Touch: "Get On Up - A História De James Brown" (2014) Baseado na vida de James Brown, ícone da música nos EUA dos anos 1960. Mesmo com uma vida difícil, o "Padrinho do Soul" promoveu reviravoltas que o eternizaram como ídolo.
  • 15h35 - Telecine Cult: "Júlio Cesar" (1970) O general Júlio César ascende rapidamente ao posto de imperador de Roma. Quando uma conspiração do Senado leva à sua morte, o senador Marco Antônio lidera uma reviravolta política na Roma Antiga.
  • 16h30 - Telecine Fun: "Hairspray: Em Busca da Fama" (2007) Quando finalmente consegue se apresentar em um famoso programa de TV, Tracy Trumblad conquista o público. Mas, ao perceber o racismo no show business, ela passa a lutar pela união.
  • 19h55 - Telecine Pipoca: "Liga Da Justiça" (2016) O mundo se encontra à beira do caos. Temendo a devastação da humanidade, Batman e Mulher-Maravilha reúnem um time de poderosos heróis.
  • 22h - Telecine Action: "Pantera Negra" (2018) T'Challa é coroado o novo rei de Wakanda, uma nação secreta escondida no continente africano. Mas a paz do local fica ameaçada quando Erik Killmonger, o filho de um dissidente do reino, aparece querendo ocupar o trono do Pantera Negra

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SEXTA-FEIRA (03/04)

  • NA GLOBO
  • 15h - Sessão da Tarde: "Os Smurfs e a Vila Perdida" (2017) Smurfette percebe que todos os homens do vilarejo têm uma função específica na comunidade, menos ela. Indignada, parte em busca de novas descobertas.
  • 1h32 - Corujão 1: "Anjos e Demônios" (2009) O professor de simbologia Robert Langdon é chamado pelo Vaticano para investigar o misterioso desaparecimento de quatro cardeais.
  • 3h51 - Corujão 2: "Maria Antonieta" (2006) A vida de Maria Antonieta (Kirsten Dunst), rainha da França aos 19 anos, contada desde seu nascimento até o fim da vida, quando morreu guilhotinada na Revolução Francesa.
  • NO SBT
  • 23h15 - Tela de Sucessos: "Ela é Demais" (1999) O bonitão e super popular Zack vê seu reinado na escola abalado quando sua bela namorada o troca por um ator de reality show. Para manter sua fama de sedutor e se vingar da ex, Zack aceita um desafio dos colegas: transformar a nerd mais solitária, Janey Boggs, em rainha do baile da escola.
  • NA RECORD
  • 22h15 - Super Tela: "Sete Vidas" (2008) A vida secreta atormenta Ben Thomas (Will Smith). A fim de encontrar redenção, ele se propõe a mudar a vida de sete pessoas desconhecidas. Ao longo de sua jornada, ele conhece e se apaixona por uma paciente cardíaca chamada Emily e, ao fazer isso, complica a sua missão.
Cena do filme Bohemian Rapsody, que conta a biografia de Freddie Mercury e a banda Queen
Cena do filme Bohemian Rapsody, que conta a biografia de Freddie Mercury e a banda Queen, será exibido no Telecine Crédito: Divulgação
  • DESTAQUES TELECINE
  • 15h35 - Telecine Pipoca: "Bohemian Rhapsody" (2018) Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon começam a banda Queen, que revoluciona o cenário da música nos anos 70. Baseado em fatos reais
  • 17h45 - Telecine Premium: "Do que os Homens Gostam" (2019) Após perder uma promoção, a empresária de atletas Ali Davis sofre uma pancada na cabeça que lhe dá o poder de ler a mente dos homens. Assim, fará de tudo para conquistar o que deseja
  • 19h35 - Telecine Action: "Sete Homens e um Destino" (2016) Após vingar a morte da esposa, o xerife Chris Adams descobre que uma cidade próxima está sendo atacada. Um grupo de saqueadores matou a maioria dos homens e promete voltar para acabar com o resto. Desesperada, uma mulher que perdeu o marido oferece tudo que tem para que Chris aceite enfrentá-los
  • 20h05 - Telecine Fun: "Moana: Um Mar De Aventuras" (2016) Moana parte em em busca de uma ilha cuja localização é desconhecida. Em sua jornada, a jovem enfrenta grandes desafios e descobre a história de seus ancestrais
  • 22h - Telecine Touch: "Negócio Das Arábias" (2016): Alan Clay (Tom Hanks) é um consultor divorciado que está enfrentando dificuldades nos negócios. Para tentar reverter essa situação, ele viaja para a Arábia Saudita, onde tenta vender uma nova tecnologia para o rei Abdullah

SÁBADO (04/04)

  • NA BAND
  • 12h45 - Sessão Livre 1: "Clube dos Cinco" (1985) Cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos delitos na escola e, como punição, têm que passar o sábado no colégio e escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos
  • 14h30 - Sessão Livre 2: "O Guardião 3" (2008) Depois de recuperar a pedra filosofal e ficar sem namorada, o aventureiro bibliotecário Flynn Carsen parte para Nova Orleans em busca de uma nova jornada. Lá, ele é salvo pela charmosa e misteriosa Simone, que esconde segredos obscuros.
  • 1h30 - Cine Privé: "Primeiro Prazer" (2000) Roberta é uma diretora de filmes de baixo orçamento que lida com vários problemas no set de sua produção atual. Quando ela é acidentalmente atingida na cabeça, fica inconsciente e sonha em viver na floresta de Sherwood, de Robin Hood.
  • 3h45 - Cinema na Madrugada: "Sete Dias com Marilyn" (2011) Michelle Williams vive Marilyn Monroe, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. O filme mostra a estadia de Marilyn em Londres para gravar um filme
Cena do filme
Cena do filme "Sete Dias com Marilyn", com Michelle Williams Crédito: Divulgação

DOMINGO (05/04)

  • NA BAND
  • 15h30 - Cine Band: "O Pestinha" (1990) Ben quer ter um filho, mas sua mulher Flo não pode engravidar. Um agente lhes apresenta um curioso e rebelde menino de sete anos que foi devolvido 30 vezes ao orfanato devido ao seu caráter incorrigível.
  • 16h45 - Cine Band: "O Pestinha 2" (1991) Junior vai morar com o pai e luta com todas as forças contra a possibilidade de ganhar uma nova mãe. Ele faz de tudo para boicotar possíveis namoros, até ficar amigo de Trixie, com quem trama aproximar seu pai e da mãe dela.
  • 19h30 - Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons de Cinza" (2013) A estudante de literatura Anastasia Steele entrevista o jovem bilionário Christian Grey. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo.
  • 21h30 - Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons Mais Escuros" (2017) Enquanto Christian luta com seus demônios interiores, Anastasia deve confrontar a raiva e a inveja das mulheres que vieram antes dela
  • 2h15 - Cinema da Madrugada: "Conexão Ásia" (2015) Enquanto roubam bancos, Jack e Sam acabam levando o dinheiro de um perigoso traficante de drogas do sudeste da Ásia. A dupla, então, vira alvo de toda fúria e sede de vingança do criminoso
* Globo, Record e Telecine ainda não divulgaram a programação do fim de semana

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