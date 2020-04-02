Confira a programação de filmes na TV para enfrentar a quarentena

A animação "Smurfs e a Vila Perdida" vai passar na tela da Globo Crédito: Divulgação

Evitar aglomerações. Essa é uma das orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para lidar com a pandemia do coronavírus. Em sintonia com os especialistas em saúde, a maioria das autoridades do Brasil e do mundo tem pedido à população para ficar em casa e, assim, tentar conter o avanço da Covid-19, doença ainda sem cura ou vacina, capaz de causar a morte por síndrome respiratória aguda grave.

Com muitos trabalhadores afastados de seus empregos e outros em regime de trabalho remoto, as operadoras de TV por assinatura liberaram o acesso dos clientes a um maior número de canais. E em tempos de quarentena, nada melhor que um bom filme para distrair a mente ou entreter as crianças.

Além da vasta programação da TV aberta e dos canais a cabo, há iniciativas no streaming. O Telecine Play, por exemplo, oferece 30 dias grátis a novos usuários --após esse período, o serviço cobra um valor de R$ 37,90 por mês.

Confira os destaques da programação dos próximos dias:

QUINTA-FEIRA (02/04)

NA GLOBO

15h - Sessão da Tarde: "Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) - O Filme" (2016) Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição.



Sessão da Tarde: "Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) - O Filme" (2016) Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. 1h46 - Corujão 1: "Pense Como Eles" (2012) Um livro transforma a vida de um grupo de amigos quando suas namoradas decidem usar as dicas do autor contra eles.



Elenco do filme Detetives do Prédio Azul, que será exibido na Globo Crédito: Divulgação

NA BAND

22h45 - Top Cine: "Morte por Encomenda" (2010) Um detetive particular é contratado para investigar o desaparecimento de uma dançarina sensual. Porém, o caso começa a ficar complicado quando todas as pessoas interrogadas por ele aparecem mortas, deixando um rastro de violência.



DESTAQUES TELECINE

15h35 - Telecine Touch: "Get On Up - A História De James Brown" (2014) Baseado na vida de James Brown, ícone da música nos EUA dos anos 1960. Mesmo com uma vida difícil, o "Padrinho do Soul" promoveu reviravoltas que o eternizaram como ídolo.



- Telecine Touch: "Get On Up - A História De James Brown" (2014) Baseado na vida de James Brown, ícone da música nos EUA dos anos 1960. Mesmo com uma vida difícil, o "Padrinho do Soul" promoveu reviravoltas que o eternizaram como ídolo. 15h35 - Telecine Cult: "Júlio Cesar" (1970) O general Júlio César ascende rapidamente ao posto de imperador de Roma. Quando uma conspiração do Senado leva à sua morte, o senador Marco Antônio lidera uma reviravolta política na Roma Antiga.



Telecine Cult: "Júlio Cesar" (1970) O general Júlio César ascende rapidamente ao posto de imperador de Roma. Quando uma conspiração do Senado leva à sua morte, o senador Marco Antônio lidera uma reviravolta política na Roma Antiga. 16h30 - Telecine Fun: "Hairspray: Em Busca da Fama" (2007) Quando finalmente consegue se apresentar em um famoso programa de TV, Tracy Trumblad conquista o público. Mas, ao perceber o racismo no show business, ela passa a lutar pela união.



- Telecine Fun: "Hairspray: Em Busca da Fama" (2007) Quando finalmente consegue se apresentar em um famoso programa de TV, Tracy Trumblad conquista o público. Mas, ao perceber o racismo no show business, ela passa a lutar pela união. 19h55 - Telecine Pipoca: "Liga Da Justiça" (2016) O mundo se encontra à beira do caos. Temendo a devastação da humanidade, Batman e Mulher-Maravilha reúnem um time de poderosos heróis.



Telecine Pipoca: "Liga Da Justiça" (2016) O mundo se encontra à beira do caos. Temendo a devastação da humanidade, Batman e Mulher-Maravilha reúnem um time de poderosos heróis. 22h - Telecine Action: "Pantera Negra" (2018) T'Challa é coroado o novo rei de Wakanda, uma nação secreta escondida no continente africano. Mas a paz do local fica ameaçada quando Erik Killmonger, o filho de um dissidente do reino, aparece querendo ocupar o trono do Pantera Negra



SEXTA-FEIRA (03/04)

NA GLOBO

15h - Sessão da Tarde: "Os Smurfs e a Vila Perdida" (2017) Smurfette percebe que todos os homens do vilarejo têm uma função específica na comunidade, menos ela. Indignada, parte em busca de novas descobertas.



- Sessão da Tarde: "Os Smurfs e a Vila Perdida" (2017) Smurfette percebe que todos os homens do vilarejo têm uma função específica na comunidade, menos ela. Indignada, parte em busca de novas descobertas. 1h32 - Corujão 1: "Anjos e Demônios" (2009) O professor de simbologia Robert Langdon é chamado pelo Vaticano para investigar o misterioso desaparecimento de quatro cardeais.



Corujão 1: "Anjos e Demônios" (2009) O professor de simbologia Robert Langdon é chamado pelo Vaticano para investigar o misterioso desaparecimento de quatro cardeais. 3h51 - Corujão 2: "Maria Antonieta" (2006) A vida de Maria Antonieta (Kirsten Dunst), rainha da França aos 19 anos, contada desde seu nascimento até o fim da vida, quando morreu guilhotinada na Revolução Francesa.



NO SBT

23h15 - Tela de Sucessos: "Ela é Demais" (1999) O bonitão e super popular Zack vê seu reinado na escola abalado quando sua bela namorada o troca por um ator de reality show. Para manter sua fama de sedutor e se vingar da ex, Zack aceita um desafio dos colegas: transformar a nerd mais solitária, Janey Boggs, em rainha do baile da escola.



NA RECORD

22h15 - Super Tela: "Sete Vidas" (2008) A vida secreta atormenta Ben Thomas (Will Smith). A fim de encontrar redenção, ele se propõe a mudar a vida de sete pessoas desconhecidas. Ao longo de sua jornada, ele conhece e se apaixona por uma paciente cardíaca chamada Emily e, ao fazer isso, complica a sua missão.



Cena do filme Bohemian Rapsody, que conta a biografia de Freddie Mercury e a banda Queen, será exibido no Telecine Crédito: Divulgação

DESTAQUES TELECINE

15h35 - Telecine Pipoca: "Bohemian Rhapsody" (2018) Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon começam a banda Queen, que revoluciona o cenário da música nos anos 70. Baseado em fatos reais



- Telecine Pipoca: "Bohemian Rhapsody" (2018) Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon começam a banda Queen, que revoluciona o cenário da música nos anos 70. Baseado em fatos reais 17h45 - Telecine Premium: "Do que os Homens Gostam" (2019) Após perder uma promoção, a empresária de atletas Ali Davis sofre uma pancada na cabeça que lhe dá o poder de ler a mente dos homens. Assim, fará de tudo para conquistar o que deseja



- Telecine Premium: "Do que os Homens Gostam" (2019) Após perder uma promoção, a empresária de atletas Ali Davis sofre uma pancada na cabeça que lhe dá o poder de ler a mente dos homens. Assim, fará de tudo para conquistar o que deseja 19h35 - Telecine Action: "Sete Homens e um Destino" (2016) Após vingar a morte da esposa, o xerife Chris Adams descobre que uma cidade próxima está sendo atacada. Um grupo de saqueadores matou a maioria dos homens e promete voltar para acabar com o resto. Desesperada, uma mulher que perdeu o marido oferece tudo que tem para que Chris aceite enfrentá-los



- Telecine Action: "Sete Homens e um Destino" (2016) Após vingar a morte da esposa, o xerife Chris Adams descobre que uma cidade próxima está sendo atacada. Um grupo de saqueadores matou a maioria dos homens e promete voltar para acabar com o resto. Desesperada, uma mulher que perdeu o marido oferece tudo que tem para que Chris aceite enfrentá-los 20h05 - Telecine Fun: "Moana: Um Mar De Aventuras" (2016) Moana parte em em busca de uma ilha cuja localização é desconhecida. Em sua jornada, a jovem enfrenta grandes desafios e descobre a história de seus ancestrais



Telecine Fun: "Moana: Um Mar De Aventuras" (2016) Moana parte em em busca de uma ilha cuja localização é desconhecida. Em sua jornada, a jovem enfrenta grandes desafios e descobre a história de seus ancestrais 22h - Telecine Touch: "Negócio Das Arábias" (2016): Alan Clay (Tom Hanks) é um consultor divorciado que está enfrentando dificuldades nos negócios. Para tentar reverter essa situação, ele viaja para a Arábia Saudita, onde tenta vender uma nova tecnologia para o rei Abdullah



SÁBADO (04/04)

NA BAND

12h45 - Sessão Livre 1: "Clube dos Cinco" (1985) Cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos delitos na escola e, como punição, têm que passar o sábado no colégio e escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos



Sessão Livre 1: "Clube dos Cinco" (1985) Cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos delitos na escola e, como punição, têm que passar o sábado no colégio e escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos 14h30 - Sessão Livre 2: "O Guardião 3" (2008) Depois de recuperar a pedra filosofal e ficar sem namorada, o aventureiro bibliotecário Flynn Carsen parte para Nova Orleans em busca de uma nova jornada. Lá, ele é salvo pela charmosa e misteriosa Simone, que esconde segredos obscuros.



Sessão Livre 2: "O Guardião 3" (2008) Depois de recuperar a pedra filosofal e ficar sem namorada, o aventureiro bibliotecário Flynn Carsen parte para Nova Orleans em busca de uma nova jornada. Lá, ele é salvo pela charmosa e misteriosa Simone, que esconde segredos obscuros. 1h30 - Cine Privé: "Primeiro Prazer" (2000) Roberta é uma diretora de filmes de baixo orçamento que lida com vários problemas no set de sua produção atual. Quando ela é acidentalmente atingida na cabeça, fica inconsciente e sonha em viver na floresta de Sherwood, de Robin Hood.



Cine Privé: "Primeiro Prazer" (2000) Roberta é uma diretora de filmes de baixo orçamento que lida com vários problemas no set de sua produção atual. Quando ela é acidentalmente atingida na cabeça, fica inconsciente e sonha em viver na floresta de Sherwood, de Robin Hood. 3h45 - Cinema na Madrugada: "Sete Dias com Marilyn" (2011) Michelle Williams vive Marilyn Monroe, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. O filme mostra a estadia de Marilyn em Londres para gravar um filme



Cena do filme "Sete Dias com Marilyn", com Michelle Williams Crédito: Divulgação

DOMINGO (05/04)

NA BAND

15h30 - Cine Band: "O Pestinha" (1990) Ben quer ter um filho, mas sua mulher Flo não pode engravidar. Um agente lhes apresenta um curioso e rebelde menino de sete anos que foi devolvido 30 vezes ao orfanato devido ao seu caráter incorrigível.



Cine Band: "O Pestinha" (1990) Ben quer ter um filho, mas sua mulher Flo não pode engravidar. Um agente lhes apresenta um curioso e rebelde menino de sete anos que foi devolvido 30 vezes ao orfanato devido ao seu caráter incorrigível. 16h45 - Cine Band: "O Pestinha 2" (1991) Junior vai morar com o pai e luta com todas as forças contra a possibilidade de ganhar uma nova mãe. Ele faz de tudo para boicotar possíveis namoros, até ficar amigo de Trixie, com quem trama aproximar seu pai e da mãe dela.



- Cine Band: "O Pestinha 2" (1991) Junior vai morar com o pai e luta com todas as forças contra a possibilidade de ganhar uma nova mãe. Ele faz de tudo para boicotar possíveis namoros, até ficar amigo de Trixie, com quem trama aproximar seu pai e da mãe dela. 19h30 - Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons de Cinza" (2013) A estudante de literatura Anastasia Steele entrevista o jovem bilionário Christian Grey. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo.



Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons de Cinza" (2013) A estudante de literatura Anastasia Steele entrevista o jovem bilionário Christian Grey. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo. 21h30 - Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons Mais Escuros" (2017) Enquanto Christian luta com seus demônios interiores, Anastasia deve confrontar a raiva e a inveja das mulheres que vieram antes dela



- Domingo no Cinema: "Cinquenta Tons Mais Escuros" (2017) Enquanto Christian luta com seus demônios interiores, Anastasia deve confrontar a raiva e a inveja das mulheres que vieram antes dela 2h15 - Cinema da Madrugada: "Conexão Ásia" (2015) Enquanto roubam bancos, Jack e Sam acabam levando o dinheiro de um perigoso traficante de drogas do sudeste da Ásia. A dupla, então, vira alvo de toda fúria e sede de vingança do criminoso

